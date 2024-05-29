揭日本牛郎冷血桃色騙局　女醫生淪落賣淫還債　曾來香港接客

日本八大行業盛行，牛郎店聚集的東京歌舞伎町，傳出有牛郎騙情，將女顧客騙得暈頭轉向，導致她們欠下巨額債務，最後被逼迫賣身還債。



一名受害女子原本是臨床醫生，如今淪落風塵無法贖身。

女醫生被榨乾後即被牛郎賣給賣淫集團：我快要崩潰了（點圖了解更多）：

+ 33

「我想探究東京表面下的真實面貌。」HBO影集《東京之惡》（Tokyo Vice）改編自同名回憶錄，以一名美國記者視角，掀開日本黑道控制的社會陰暗面。「這個世界，一但我們打開門，就很難再關上。」

影集找來渡邊謙、山下智久等知名影星助陣，成功創造話題。當然少不了總是跟黑道犯罪沾上邊的日本夜生活場景。《東京之惡》製作人J. T. Rogers曾表示：「第二季的中間轉折，就是劇中角色在俱樂部被暗殺。」

不能怪西方刻板印象，因為現實中日本八大行業，紙醉金迷下確實藏污納垢不少。「我人在東京歌舞伎町，公關店的聖地。光是在這個區域，就有超過300間牛郎店，這些聲色場所暗藏許多問題。」一家美媒駐日本記者Hanako Montgomery走訪東京歌舞伎町，在眾多公關酒店中，最為主流的就是牛郎店，牛郎們各個光鮮亮麗、以口舌如簧、阿諛獻媚的功力，讓孤單寂寞的女顧客心甘情願掏出大把鈔票，換取牛郎的陪伴和關注。

【延伸閱讀】大部分受訪日本女生覺得「嫖妓不算出軌」驚呆國外網友：好偉大！（點擊放大瀏覽）：

+ 20

Hanako表示，其中有些就是戀愛詐騙或集團犯罪。歡場無真愛，只有剝皮騙愛。化名Yu的女子是離婚的二寶媽，她說第一次見到牛郎時臉紅心跳。美媒找到這名被害女子，她怕家人知道欠債，不願以正面示人。她去年初愛上了一名牛郎，從此墜入悲慘深淵。她是臨床醫生，工時長又孤獨，下班時間都泡在牛郎店。牛郎送禮噓寒問暖、虛假承諾，直到女子再也沒錢付帳。

牛郎哄騙女子不斷消費高單價的酒水，帳單動輒數千美元，女子沒錢只能賒帳，最後揹上巨額債務。Yu透露：「牛郎問我打算如何還我錢，我說不知道，他叫我出國賣身，我不想。」無奈她已身不由己。狠心牛郎把她賣給賣淫集團，她輾轉到香港跟澳門接客，賺來的皮肉錢，全都進了賣淫集團口袋。「每當我精疲力竭，我覺得好脆弱無助，很常想着，離開人世比較容易。」

【相關圖輯】早前YouTuber拍到疑似在歌舞伎町大久保公園附近招客的流鶯（點圖放大瀏覽）：

+ 17

像她這樣賣身還債案例在日本時有所聞，還有人積欠1千萬日圓，從此淪落風塵。專門救援受害者團體說，過去一年來上門尋求幫助的受害者人數暴增5倍。東京歌舞伎町牛郎三上瑠衣表示：「他們知道年輕女子下海賺得多，故意找女孩當肥羊。」

也有從業10年的牛郎同業看不下去，爆料說詐騙業者食髓知味，早已發展出固定的養套殺SOP。日本政府也知道問題嚴重性，想要靠立法打擊牛郎店消費陷阱。日本參議員鹽村文夏說：「基本上這就是戀愛詐騙，許多受害女性被洗腦，以為真的跟牛郎約會，這是惡性循環。」

其實日本去年才抽查全國729間公關店，就發現203件違規遭勒令停業，還有負責人遭起訴。另外也祭出新規，今年初開始逐步限制公關店賒帳額度，四月已經全面禁止賒帳，只能結帳付清。

【延伸閱讀】台小鮮肉網紅去日本夜總會當牛郎 一晚賺這麼多 不懂日文也OK（點擊放大瀏覽）：

+ 48

三上瑠衣表示：「我現在不會強迫女客人消費，會看她們消費能力允不允許。」這名牛郎也坦言，半強迫消費是業界常態。還有人指出，就算禁止賒帳，不讓受害者愈欠愈多，但賣淫集團還是能出面代墊欠款，一樣讓被害人下海還債，根本難以杜絕。

Yu坦言：「我現在還在從事性工作，我沒錢替自己贖身，我不想再賣身了，我快要崩潰了。」只是在男尊女卑根深蒂固的日本，女性受害者很難替自己發聲，而且一步錯，就無法重新立足。「我不知道能否重新開始，我想要回到正常生活，回到原本工作、跟寵物玩耍。我不知道當初為何走進牛郎店。」

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

延伸閱讀：

愛上牛郎負債累累！被迫下海.日本受害女性「去年增5倍」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】