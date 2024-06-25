加沙戰事：醫療物資嚴重短缺　無國界醫生或被迫中止部分醫療

自今年4月底起，無國界醫生一直無法將任何醫療物資運入加沙，組織在加沙的團隊正面臨基本藥物和設備的嚴重短缺。儘管整個工作加沙的醫療需求激增，但若未來數天沒有大量的醫療物資補給，無國界醫生可能要被迫中止或大幅減少部分醫療工作。無國界醫生呼籲以色列當局必須緊急開放更多過境點，並大幅提升每天運往加沙的援助物資數量。



無國界醫生在巴勒斯坦的醫療統籌湯馬士（Guillemette Thomas）解釋，由於以色列當局限制運入加沙的援助物資，使組織在當地的醫療物資嚴重不足。她說：「開放更多過境點，是避免更多可預防死亡的唯一方法。」

圖為加沙阿克薩醫院院內景象，該醫院為區內其中一間有能力治理空襲傷者的醫院。（無國界醫生）

運輸延誤物資難抵加沙 情況持續或須中止部分醫療工作

以色列在上月初對加沙南部發動攻勢後，關閉了拉法過境點；至於另一個可供人道援助進入加沙的凱里沙林（Kerem Shalom）過境點，亦因以色列當局無休止的繁瑣手續而嚴重阻塞。過境點的關閉和阻塞導致貨車大排長龍，加沙各地的人道援助因此出現危險的運輸延誤。此外，即使援助最終順利運入加沙，礙於局勢不穩，人道組織往往無法將物資運送到需求迫切的地方。

無國界醫生有六輛共裝滿37 噸物資的貨車，自6 月14 日起一直停留在埃及境內的凱里沙林過境點，無法將車上的基本醫療用品送往加沙拯救生命。湯馬士形容：「我們的貨車與大約 1,200 輛其他貨車困於等待進入加沙的車龍之中，這令人無法理解和接受，情況就像要求消防員眼白白看着一間擠滿人的房子燒毀，並阻止他滅火一樣。」

無國界醫生在巴勒斯坦的醫療統籌湯馬士認為，若組織停止在加沙的醫療工作，後果將難以想像。（無國界醫生）

病人迫切等待基本物資如止痛藥、紗布

目前，無國界醫生團隊接收了嚴重燒傷、患上開放性骨折的病人，但卻沒有足夠止痛藥減輕他們的痛苦。在納賽爾醫院和阿克薩醫院（Nasser and Al Aqsa hospitals），由於缺乏無菌壓縮紗布，團隊不得不減少嚴重燒傷者更換敷料的頻率，但這可能導致更嚴重的傷口感染。

除了止痛藥與紗布，治療患上如疥瘡等皮膚病的藥物亦寥寥可數，庫存已觸及危險水平，但當地約七成半的人因戰火流離失所，被迫生活在惡劣條件下，因此患上皮膚病的人數激增。在汗尤尼斯（Khan Younis），由於缺乏運作所需的物資和藥物，組織最近開設的阿塔爾（Al Attar）醫療中心已有數天無法提供普通科診症。

無國界醫生再次呼籲以色列當局緊急開放更多過境點，以緩解凱里沙林的擁塞；各方亦須確保在加沙地帶內運送人道援助的安全路線，以避免更多不必要的死亡。