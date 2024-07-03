日本93歲阿婆「逆齡生長」血管年齡僅20歲　每晚必做「一件事」

日本一位93歲老婆婆，去（2023）年9月在衛生所接受健康檢查時，發現依基礎代謝率換算的身體年齡僅有36歲、血管年齡20歲，讓護士嚇得一度以為機器故障。



老婆婆近日接受外媒訪問時，透露平時的飲食生活、會做的運動，以及維持健康的秘訣。

不老秘訣曝光 每天只做這兩組運動 分享健康飲食餐單

日本93歲阿婆身體機能如二、三十歲女生驚呆護士 不老秘訣曝光（01製圖）

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綜合《朝日新聞》與《朝鮮日報》報道，93歲日本婦人佐藤秀（佐藤ヒデ），身高163厘米、體重63.5公斤，乍看之下平平無奇，但她的身體年齡卻相當驚人。

佐藤去年接受身體檢查時，BMI為23.9、體脂肪率為25％、肌肉量為44.6公斤，與健康的30多歲女性相差無幾，血管年齡也僅有20歲。

當時為她檢查的護士，一度以為是機器故障。

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佐藤老婆婆表示，她每天早上6點起床，跟隨NHK廣播做體操後，慢慢吃早餐。

她閒暇時會用裁縫機製作娃娃或修改衣服、或是閱讀雜誌。

晚上10點左右會泡澡，並在水中踢腿500次，固定11點就寢。

除了體操和踢腿外，佐藤老婆婆沒有做其他運動。她表示，雖然內科醫生叮囑她，每天必須至少爬6層樓，才能活到100歲，但她家所在平房只有2層樓，所以辦不到。因此她外出時一定只爬樓梯，不搭電梯。

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至於飲食生活，佐藤老婆婆透露她食量很大，固定每週外出2次購買食材。平時會攝取魚、肉、納豆等蛋白質、也會攝取大量蔬菜。

此外，跟咖啡相比，她更常喝茶，每天都會吃水果。她也會喝葡萄酒、或吃雪糕等甜點。

至於飲食禁忌，她透露自己不愛吃炸物，外出用餐時也一律不喝湯。她最近有生以來首次吃了泡麵，也擔心鹽分太高而只吃麵。她也不攝取保健食品，只靠飲食獲取需要的營養。

佐藤老婆婆每天的睡眠時間約為7小時。她指出，只要在睡前做5次深呼吸與吐氣，馬上就能入睡。她也會遵照整體師的叮嚀，在深呼吸時盡量擴張胸腔。儘管半夜偶爾會醒來，也能很快再次入睡。

除此之外，她睡前會避免滑手機，也會拉緊窗簾，維持室內昏暗。

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佐藤老婆婆獨自居住在岩手縣，每天自己煮飯、打掃、洗碗，家中一塵不染。她表示，許多與家人同住的70、80歲長者，因為凡事都有家人打理，身體很快就變得虛弱，而她必須處理家務、煮飯，隨時都在動，她推測這大概是常保健康的原因。

東京都市大學教授古川柳藏，訪問過日本約600名90歲以上的高齡者。他表示，90歲仍能維持健康的長者都有3個共通點，就是個性樂觀、心懷感謝、與不求回報的心態。因為這3點能讓人在生活中不易累積壓力，他推測這也是佐藤能保持年輕的理由之一。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】