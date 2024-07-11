荷里活大佬佐治古尼也勸退　拜登大勢已去？

再有重鎊民主黨人物要求拜登退選——荷里活影星佐治古尼（George Clooney）7月10日在《紐約時報》發表文章，促請「他的朋友」拜登退出總統選舉，因「民主黨不可能靠這位總統獲勝」。



月前為拜登籌辧破記錄競選募捐活動

佐治古尼為民主黨金主及募款的重要人物，活躍於政商娛三圈，上個月才為拜登共同主持一場大型競選籌款活動，涉及金額逾3000萬美元（逾2.3億港元），是歷來為民主黨單一候選人籌得最大的金額的籌款活動。他在評論文章中指，「我愛拜登，作為參議員，作為副總統，作為總統」。拜登在過去四年帶領國家贏了很多勝杖，但「他嬴不了的一杖就是跟時間競賽」。

佐治古尼指，拜登已不是2010年時的他，甚至不是2020年時的他，而是所有人在首場辯論上看見的他。「他累了嗎？是的。感冒了？或許。但我們的黨領袖需要停止告訴我們5100萬人沒有看到我們剛剛看到的情況。」

荷里活影星佐治古尼（George Clooney）7月10日在《紐約時報》發表文章要求拜登退選，標題為「我愛拜登，但我們需要一位新的提名人」。

每屆總統候選人都受佐治古尼「加持」

他並指，除了年邁這個原因別無其他。他點名要求民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、傑弗里斯（Hakeem Jeffries）、佩洛西（Nancy Pelosi）以及參議員、眾議員和其他在11月面臨敗選的候選人都需要要求這位總統主動讓位。他又指出，所有投放到支持「拜登—賀錦麗」的競選資金都會是白費的。換之言，他也呼嘯金主停止捐款。

他在文章最後讚揚拜登是位英雄，「他在2020年拯救了民主，我們需要他在2024年再為之。」當然，佐治古尼這次是指他應退位讓賢。

目前，民主黨內領袖，以至其他潛在參選人都無一敢要求拜登退競，只表示尊重總統自己的決定。至於民主黨金主們，佐治古尼提及，在他接觸到的金主當中，就算未曾開口勸退，私下亦無不擔心拜登的狀況，認為他在11月大選必輸無疑。

佐治古尼無疑是荷里活民主黨人中最有份量的一位，不論助選，以至募款能力，對於拜登都有極大影響。正如他在評論亦寫道，自己畢生都是民主黨人，領導過黨史上一些規模最大的募款活動：2012年的奧巴馬、2016年的希拉里、2020年的拜登。據悉，佐治古尼在2020年大選捐款逾50萬美元（390萬港元）支持拜登競選，並為他舉辦了一個籌得700萬美元（約5460萬港元）的線上活動。

佐治古尼（George Clooney）2023年10月13日在加州出席活動時演講。（Reuters）

荷里活誰「倒登」?

另一位老牌影星米高德格拉斯（Michael Douglas）亦於今年4月為拜登舉行競選募款活動，對於佐治古尼的勸退評論，他表示：「我認為是合理的觀點」，「我也深深感到憂慮。」不過他未有直接要求拜登退選。

演員兼電影製作人Rob Reiner也在X 上分享的貼文中支持佐治古尼的專欄文章。「我的朋友佐治古尼已清楚地表達了我們許多人一直在說的。我們熱愛並尊重拜登。」「我們承認他為我們國家所做的一切。但民主正面臨生存威脅。我們需要一個更年輕的人來反擊。拜登必須退下來。」

Netflix創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）近年向民主黨候選人捐贈了數以百萬美元計的資金，已要求拜登退選。（Getty）

娛圈金主「極度憂慮」

荷里活其他已發聲反對拜登堅持出選的還包括Netflix聯合創辧人Reed Hastings、電影製作人米高摩亞（Michael Moore）、影星尊古錫John Cusack、驚悚小說大師史提芬金（Stephen King）、脫口騷《The Late Show》主持人Stephen Colbert、荷里活超級經理人易曼紐（Ari Emanuel）。

「拜登是一位優秀的總統，但為了他所熱愛的美國的利益，他現在是時候宣布他放棄競選連任了。」史提芬金在X寫道。米高摩亞則形容，「身體已在懇求拜登不要參選」，並稱拜登在台上辯論，「是我被迫看過最殘忍的虐老方式」。

長期以來，荷里活不僅為民主黨候選人提供源源不絕的捐款，還有不少明星也為這些候選人站台。例如，克林頓(Bill Clinton)曾多次參加荷里活貝萊爾的晚宴並講話。史蒂芬史匹堡（Steven Spielberg）的支持令當年作為民主黨新星、「黑馬」參選人奧巴馬（Barack Obama）剛剛開始的選舉之路扶搖直上。希拉里(Hillary Clinton)邀得Katy Perry參加民主黨全國代表大會。

超級經理人易曼紐亦為民主黨主要金主，過去一周許多捐款人都打電話過來，稱計劃將捐款從拜登的總統競選轉向參眾兩院的競選。他又直言自己沒收了81歲父親的車匙，「你會希望特朗普或拜登在晚上駕車嗎?」，「如果答案都是否定的，你就不能讓他們經營美國這個規模達到27兆美元的龐大組織。」易曼紐說，資金就是競選的命脈，只要停止捐款，拜登的競選將無法繼纆。

接下來，佐治古尼的勸退會否帶來骨牌效應，讓更多政商名人或明星也促千拜登退選？而經歷過數周爭論，除了有眾議員及參議員叫拜登退選，民主黨內領袖立場也有軟化跡象，要求拜登證明自己有能力贏特朗普，對於拜登來說，形勢似乎只會越來越不妙。