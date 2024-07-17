特朗普遇刺｜帶傷出席黨大會成歡樂派對　侵侵領共和黨轉守為攻？

「我熱淚盈眶。自從我失去母親以來，我還未曾這樣哭過。」7月15日，來自佛羅里達州的共和黨代表Joe Mullins在該黨的全國大會上說：「周六（發生的事）讓我感到害怕。如果沒有那半英寸的距離，我們將生活在一個完全不同的世界。」儘管特朗普在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的造勢大會上遇刺的事件令許多人受到衝擊，但兩天後黨代表大會的現場內非但沒有絲毫愁雲慘霧，氣氛還前所未有的充滿歡樂和自信，共和黨人似乎異常團結地劍指11月選舉的大勝利。



在全國大會上，自俄勒岡州的代表Jessica Davidson表示：「看到特朗普繃帶，我感到非常激動，因為有人試圖暗殺他。」威斯康辛州的代表Cindy Werner則說：「我感到自豪，我覺得我們將擁有一名能夠重返戰鬥的戰士。」而南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）的講話更贏得了當晚最熱烈的掌聲。他說：「一頭美國獅子站起來，發出咆哮！」

當天，來自全國各州的共和黨代表齊聚在威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）的全國大會，正式提名特朗普為今年大選的共和黨總統候選人。在大會正式召開前的一周，該市的市中心已經變成了特朗普村，到處都是星條旗、共和黨橫額以及寫有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）標語的帽子、T恤和其他商品。

特朗普的負傷到來，如像強心針般振奮了所有在場的共和黨人。

2024年7月16日，美國共和黨全國代表大會Republican National Convention）在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）舉行期間，警方據報在會場附近擊斃一名持刀男子。（Reuters）

「看到他健康、硬朗的樣子真的太好了」

在出場音樂《上帝保佑美國》（God Bless the USA）的伴隨下，特朗普一改往日情緒高昂的樣子，右耳被一小塊白色繃帶遮住，眉頭緊鎖的同時帶着禮貌的微笑向觀眾揮手示意，嘴裏反覆說着「謝謝」，並緩緩步入共和黨全國代表大會會場。

倘大會場上的人群歡呼雀躍，一些人站在椅子上，伸長着脖子捕捉特朗普的身影。

即使沒有特朗普右耳包紮的白色紗布，賓州集會現場的驚險一幕對現場的許多人來說也依然歷歷在目。在鄉村歌手格林伍德（Lee Greenwood）唱出的動人旋律下，不少手上高舉着標語的共和黨人眼眶發紅。「我的心跳停了一拍。」——來自亞利桑那州（Arizona）的黨代表Alexander Kolodin對英國廣播公司（BBC）表示：「剛剛與死亡擦肩而過就大駕光臨、讓我們看到他健康、硬朗的樣子真的太好了。」

7月15日，遇刺後特朗普出席共和黨全國代表大會接受提名，現場支持者情緒高漲。（Reuters）

槍擊事件過後，媒體集中大肆報道特朗普集會上的安保漏洞，部份選民也對共和黨大會的安全性感到擔憂，但這絲毫沒有影響現場的氣氛。看着這位78歲的總統候選人安然無恙的回到舞台上，對在場的忠實支持者而言是無比激動人心的事情。

費城青年共和黨人協會主席Matt Limoges表示：「這是一個歷史性的時刻。每個人都非常高興。我認為這裏的每一個人都會支持他，每個人都期待着把他送返白宮。」

令人聯想到列根、老羅斯福

事實上，自從去年3月舉辦首場集會以來，特朗普的競選活動看似在如火如荼的開展，但相比2016年，這位前總統的局外人形象、破格言論以及政策主張都已經沒有了新鮮感。他對政治現實的批判——「激進左派民主黨」、深層國家、媒體等，也儘是些聽了好幾年的陳腔濫調，難免令選民感到枯燥。

他在社交媒體上發表的言論的曝光率亦不如以往，主流電視台已很少再轉播他完整版的演講，他本人也因為訴訟而耗費了大量時間在法庭內而非競選活動中。直到今年5月，他因為「艷星封口費」案被刑事定罪以前，他籌得的競選資金還遠遠落後於拜登。

但這次出人意料的槍擊事件，霎時為其競選活動增加了戲劇性，也給這位似乎不再那麼咄咄逼人、有些年老漸衰的前總統添上傳奇色彩。《紐約時報》引述阿肯色州（Arkansas）的共和黨委員Jonathan Barnett稱：「我覺得這有點像1980年代的列根。」1981年，前共和黨強人總統列根（Ronald Reagan）中彈後，他在調查機構蓋洛普（Gallup）民調中的支持率從約60%上升到約68%。

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州舉行拉票活動時遭遇槍襲。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）

遭遇襲擊後，特朗普在身後美國國旗的背景襯托下，帶着血跡、舉起拳頭並高喊「戰鬥、戰鬥」的一幕無疑再度增加了事件的戲劇性。還有許多人將該事件與1912年在遭遇槍擊後繼續完成競選演講的前總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）相比較。

Barnett 等一些共和黨人認為，周六的事件雖是一場悲劇，但他們相信這場悲劇讓特朗普比以往更加堅強。他表示：「他是一個倖存者，人們喜歡倖存者。」

68歲的退休行政人員、北卡羅來納州（North Carolina）黨代表Maggie Sandrock則對《紐約時報》表示，特朗普得以倖免於難是一個奇蹟，這證明了 「上帝在眷顧他（God’s hands on him）」。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，右耳因槍擊案受傷仍貼有紗布。旁為剛獲他選為副手搭擋參選的參議員萬斯（J.D. Vance）。（Reuters）

「控球權」重新回到共和黨人手中？

共和黨大會的熱烈氣氛，或許證實了共和黨選民及許多觀察者的觀點——槍擊事件將進一步幫助特朗普動員他的選民基礎，而此前許多人都質疑其支持者對今年大選的積極性不足。共和黨內部決定在墮胎問題上堅定反墮胎的立場，但特朗普拒絕支持通過全國性的反墮胎法案、認為墮胎立法權應歸各州裁決，引起許多福音派支持者的不滿。他的競選團隊今年也為他設定了一個更溫和的候選人形象來拉攏中間派，在電視辯論中降低了攻擊性。

這些變化在一定程度上造成了黨內分歧，但共和黨人表示，經過此次事件，該黨已經變得比以往任何時候都更團結。

威斯康辛州（Wisconsin）代表Terrence Wall在大會上對英國廣播公司表示，過去的一天他與朋友們交談，他們此前曾在投票給拜登還是特朗普之間猶豫不決，或者考慮乾脆不投票，而他們現在都支持特朗普。來自猶他州（Utah）的前國會議員Jason Chaffetz則稱：「現在有一種牢不可破的紐帶。他願意用自己的生命來讓美國再次偉大，而這一點在共和黨人的D.N.A.中是如此地烘托出來——這讓我們感到自豪。」

近年，共和黨人經常處於防守狀態：從沒有想到會贏得 2016 年總統大選，接着在 2018 年中期選舉中失去了眾議院多數席位，到2020 年總統選舉中落敗，並在 2022 年中期選舉中表現不佳。共和黨策略師Scott Jennings表示：「這就像一場欖球比賽，你已經防守了七年，突然他們把球交給了你，這是共和黨第一次真正可以進攻。」

誠然，對全國大會上的所有共和黨人來說，不僅是特朗普在日前的槍擊事件中倖存下來並獲得更多支持，對共和黨整體而言也是如此。