印尼國慶巨額預算惹議：不惜趕工兩年在新首都努山塔拉圓夢背後

印尼將於8月17日迎來國慶日，今年的國慶典禮將具有非凡的歷史意義，因它將移師新首都努山塔拉（Nusantara）舉行，部份國慶活動則於雅加達進行。不過，由於新首都部分配套尚未完善，當局需要投入巨額預算以支付1000輛汽車和巴士等租金，還有近200間酒店費用以接待貴賓，此舉引起外界的猛烈批評。總統佐科維多多（Joko Widodo）日前重申，有關預算仍屬正常合理。



是次國慶典禮的籌備工作已進入最後階段，屆時現任總統佐科維多多和候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）將出席在努山塔拉的儀式，而副總統安明（Ma'ruf Amin）和候任副總統吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）則會在雅加達參加其他的國慶活動。據知，佐科維多多預計將在儀式上正式宣布努山塔拉成為新的行政中心，而雅加達將繼續成為國家的商業和經濟中心。

據印媒報導，努山塔拉的租賃汽車數量不足，因此汽車租金由原本每日的250萬印尼盾（約1,221港元）加至600萬印尼盾（約2,939港元），翻了逾一倍，最貴的車型日租更高達1,300萬印尼盾（約6,367港元）。目前，當地業界正從雅加達、泗水、梭羅等地，運送汽車至努山塔拉。

8月12日，印尼總統佐科維多多與副總統安明於在印尼東加里曼丹省努山塔拉國家首都 (IKN) 的嘉魯達宮主持召開內閣全體會議。(Reuters)

另外，新首都內的酒店「Swissotel Nusantara」已經完工，國慶活動期間191間客房全被政府預定，將用於接待參加國慶典禮的貴賓。房價方面，費用按照房型而有所不同，每晚價格約介於220萬（約1,074港元）至2000萬印尼盾（約9,764港元）不等。

巨額預算曝光後，旋即引起外界的批評聲音，認為花費太過高昂。對此，佐科維多多日前堅稱，認為預算仍合理。他說：「以前只在一個地方舉行國慶活動，現在轉移首都的階段，所以在兩個地方舉行，我認為預算是正常且合理的。」總統府辦公室主任穆爾多科（Moeldoko）也指，努山塔拉國慶期間的交通和住宿費不能與平常的日子相比，重申只要資金運用得宜且受控，動用國家預算舉辦國慶活動的費用並不算昂貴。

印尼政府預算，新首都努山塔拉所有項目的預計成本至少需要 466萬億印尼盾（約2,493 億港元）的資金。國家只承擔約五分之一的投資成本，而總投資價值的約80%是透過公私合作或投資尋求的。通訊和資訊部日前宣布，努山塔拉舉行的印尼獨立日儀式的準備工作已完成 90% 以上。

上月底，佐科維多多已開始在新首都的總統府辦公，並計劃將努山塔拉發展成全球首座可持續的智能森林首都。去年4月，行政改革部長Abdullah Azwar Anas宣布，第一批國家員工將於今年9月轉移到努山塔拉。來自38個部會和機構的11,916名官員將成為第一批遷往新首都的先鋒，他們將入住國家提供的住房，國家還將支付搬遷和搬遷費用，並提供其他福利。

佐科維多多日前視察努山塔拉的施工進度。(IKN.go.id)

塞車、沙塵成困擾 新都問題不絕？

2022年8月，印尼政府已在新首都全面開展施工，爭取於兩年內完成第一階段工程。據報，新首都分為9個區域，包括有政府中心，以及尚未開發的經濟中心、健康服務區、娛樂及旅遊區、教育城、創新與研究中心等。現時，國慶典禮日前必須竣工的政府中心屬於工程第一階段，佔地約6,600公頃；至於整個努山塔拉則為25.6萬公頃，是雅加達面積4倍之大，其中四份之一的土地將作為建地，其餘則保留為森林。

不過，單是政府中心就有多達數十棟建築物，包括部長、秘書長和內閣秘書處的辦公室、36棟部長官邸、外型像印尼神鷹的總統府，還有醫院、酒店、公務員宿舍和購物中心等。因此，這對城市設計師、承包商，以至前線工人都造成龐大壓力。

雖說新首都預計將能順利舉行今年的國慶典禮，但當地的問題卻不能忽視。首先，努山塔拉每逢大雨，塞車1至2個小時已成常態，工地負責人、安全顧問希維（Seeway Suwahyono）解釋，「一下雨，還沒鋪柏油的工地道路就會瞬間成泥濘，導致大塞車！」他補充，最近天氣不穩定，若雨太大還得暫時停工，經常影響施工進度。

新首都將取代雅加達成為印尼的新政治中心。(Getty)

另一方面，住在當地唯一聯外道路附近的居民也是滿腹牢騷。因施工車輛來回進出，加上工地飄來大量沙塵，相關施工造成的污染經已陪伴他們接近兩年時間，生活苦不堪言。64歲的當地居民Madsudi表示，自己由2011年就在新首都內的瑟巴庫區（Sepaku）經營兼賣雜貨的小食店。過去兩年，店面每天都會堆積塵土，空氣品質很差，必須灑水才能減少空氣中揚起的塵粒。他抱怨：「每天吸入這樣骯髒空氣，政府至今未給予任何補償。」

「新首都」寫下印尼的新一頁

佐科維多多將於今年10月結束任期，因此趕在8月的國慶日於努山塔拉慶祝，多少具有不凡的意義，尤其是此一遷都計畫，攸關權力中心的轉移，也為印尼歷史寫下新頁。

一名男子在印尼第79屆獨立日慶祝活動前的遊行中升起印尼國旗，慶祝活動將於8月17 日在印尼雅加達的印尼新首都努山塔拉國家舉行。(Reuters)

自1961年就被正式訂定為國家首都的雅加達，見證了印尼的殖民歷程、獨立後的經濟崛起，以及現代民主政治的發展，這座城市從小漁村一路蛻變成東南亞的大都會城市，並長年在國家經濟及政治上佔據主導地位。

如今，國家的新首都不僅不在雅加達，而且完全脫離爪哇島，選址東加里曼丹建立全新城市「努山塔拉」作為新首都。有分析指，這多少象徵了印尼正式「去殖民化」的進程，並重新定義自身的國家身分。

澳洲蒙納許大學（Monash University）副教授艾卡（Eka Permanasari）認為，每個國家都會透過首都來展現國家的身分和特色，因此佐科維多多政府希望藉由新首都將印尼定位成重視綠色永續發展的國家，他也因此設定許多相關目標，例如是2060年前要達到零碳排等。此外，印尼還希望透過建設努山塔拉向世界宣告將朝向進步國家邁進。

新首都建設是佐科維多多任內最重要的政治工作之一。(Getty)

自佐科維多多上台後，他十分重視印尼在國際和區域上的地位及經濟成長，並訂定「2045年黃金時代」的願景，意指印尼獨立100週年時要躋身全球前5大經濟體的行列。作為當今東南亞最大經濟體，印尼如今的內需市場龐大，極具發展潛力。

觀乎印尼殖民歷史，這個東南亞的千島之國曾被荷蘭、日本等國統治，終於有望藉由新首都找到自身定位。因此，佐科維多多不惜極速趕工、花費大量資金預算為新首都順利舉辦今年的國慶典禮不難理解，但努山塔拉遷都大計似乎在今天而言仍然是一項漫長和艱難的挑戰性工作。