墨西哥牽動美國大選：夾於特朗普式關閉邊境或賀錦麗的躺平之間？

「我的右邊是『特朗普牆』，這是特朗普領導下建造的隔離牆。」邊境巡邏聯盟主席Paul Perez說：「而我左邊有『賀錦麗牆』，它只是擺在那裏，什麼也不做，躺着。」上周，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普前往亞利桑那州視察美墨邊境圍牆，其關閉邊境的做法與其民主黨對手、副總統賀錦麗反對及阻延興建圍牆的方法形成了鮮明的對比。



這樣的分隔與「躺平」之別，還有圍牆另一邊的墨西哥，在今年的美國大選中似乎成為了無可忽視的重要因素。



8月20日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在密歇根州競選時承諾「讓美國再次安全」。他說：「賀錦麗將帶來犯罪、混亂、破壞和死亡。你們將看到前所未有的犯罪率……我將帶來法律、秩序、安全與和平。」這位共和黨候選人經常強調涉及移民的攻擊事件，以加劇外界對拜登政府政策的擔憂，儘管有研究發現非法移民因暴力、毒品和財產犯罪而被捕的可能性低於本土出生的美國人。

而在到訪邊境圍牆時，有份出席的還有在拜登政府期間疑被非法移民殺害的兒童母親。有受害兒童母親表示：「我真的希望每個人都考慮到邊境管制的重要性，因為我們的國家正在因令人髮指的罪行而失去非常無辜的人民。」特朗普則重申拜登和賀錦麗（Kamala Harris）阻撓興建圍牆使得美國人不僅有可能遭殺害，還可能受到嚴重傷害，以及永遠無法再過正常生活。他認為這是可恥和邪惡的，重申關閉邊境是唯一的解決方法。

圖左已建成的「特朗普牆」，與右邊平放、有待興建的「賀錦麗牆」，成為了美國對待邊境問題的鮮明對比。(Reuters)

「對美國來說，沒有比墨西哥更重要的國家了」

自1994 年墨西哥加入北美自由貿易協定以來，墨西哥歷史上首次出現了龐大的中產階級。該國1.3 億人口中約有8,000 萬人擺脫了貧窮，成為已開發國家的一份子，也成為該地區一個重要的經濟體和市場。去年，墨西哥成為美國最大的貿易夥伴，兩國之間每天都有價值逾 20 億美元（約156億港元）的貨物易手。這個中美洲國家亦已超越韓國，成為世界第 12 大經濟體。

另外，隨着美國墨西哥裔美國人社區規模的不斷擴大，與美國的文化聯繫正在加深，目前墨西哥裔美國人社區的人口多達4,000 萬，佔美國人口逾十分之一，自2000 年以來更是增長了80 %之多。曾任國家安全委員會地區高級主任的Dan Restrepo表示：「對美國來說，沒有比墨西哥更重要的國家了。」

去年，墨西哥成為美國最大的貿易夥伴，兩國之間每天都有價值約156億港元的貨物易手。(Getty)

墨西哥不僅是該區的經濟和人口引擎，也是美國在全球與中國競爭中強大而穩定的盟友。近年，高端技術工廠遍布該國北部，吸收了先前流向中國的投資，以避開美國的徵稅或制裁，成了打進美國市場的一道後門。美國企業也在該國設廠，這樣能減少對中國的依賴，在美中關係緊張，地緣政治等因素下，墨西哥顯然成了最大獲益者。

黑幫坐大：治安惡化、操控政府 勢影響美墨關係

然而，美國當前面臨最嚴重卻又最為人忽略的國家安全問題，無疑大多也是來自這個南面鄰國。

首先，墨西哥的黑幫問題近年越趨猖獗，其中以當地最大的販毒集團錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）最為惡名昭彰。當地不僅幫派暴力、搶奪地盤的情況無日無之，近年由於罌粟等的價格下跌，迫使他們除了過去的主要販運毒品外，還涉足勒索、運輸、牛油果種植、採礦、伐木、人口販賣等其他領域。這些活動比販運毒品既有利可圖，危險性又較小，其中包括利用與販運毒品的相同路線，讓非法移民越過美國邊境。

墨西哥的黑幫問題近年越趨猖獗，圖為墨西哥首都墨西哥城。(Getty)

隨着黑幫非法業務的不斷擴大，他們也開始賄賂地方官員、警察，甚至滲透到地方政府、機關之中，由於許多地方的官員、警察也不希望與財雄勢大的黑幫為敵，使得部份地方政府淪為黑幫的控制範圍，令有組織犯罪變得更加強大和明目張膽。另一方面，這也導致墨西哥的國家權力和治理有所削弱。

因此，墨西哥的犯罪網絡及其削弱國家權力的能力，已經對墨西哥和美國都構成了國家安全威脅。近年，有破紀錄數量的非法移民由當地向北遷移到美國。另外，墨西哥的黑幫也涉及當地每年每10萬人中有26人被殺的死亡事件，使得該國成為世界上兇殺率最高的國家。芬太尼則是最近墨西哥犯罪集團販運到美國最賺錢的藥物，每年導致約 7 萬名美國人死亡。

近年，由墨西哥湧入美國的非法移民數目不斷上升。(Getty)

墨西哥安全專家Eduardo Guerrero表示，單靠墨西哥當局無法應對錫那羅亞販毒集團等黑幫的挑戰。他說：「如果我們不阻止他們，他們將以很快的速度接管墨西哥的幾個主要州，我們需要幫助，我們無法單獨控制這些群體。」

分隔與「躺平」 或關乎美國大選走向？

鑑於墨國未能有效應對國內的安全問題，拜登政府今年5月實施針對無證移民的新政策，惟只在初期遏抑無證移民人數，之後非法入境人數反超從前，美墨邊境兩邊的庇護所早已被擠爆，混亂的情況讓犯罪集團有機可乘，墨西哥當局擔心敵對犯罪集團之間，為爭奪利潤豐厚的毒品及人口走私，隨時引發新一輪暴力事件。

賀錦麗不比特朗普對墨西哥友善多少，她主張要多管齊下，限制墨西哥移民。(Reuters)

自8月中以來，在邊境被拘留的無證移民人數更不斷上升，德州小鎮艾爾帕索（El Paso）以及其他過境口岸，邊境巡邏警察在8月逮捕9.1萬人，創下新紀錄。一批又一批的無證移民湧到墨西哥邊境小鎮華雷斯（Ciudad Juárez）準備越境，對面的艾爾帕索則不斷展開逮捕行動，聯邦海關及邊境保護局（CBP）表示，僅在23日一天，就有超過7,500人沿着美墨邊境到來。

既然美國的貿易和國家安全也繫於這個鄰國，理應也要和墨西哥保持良好的雙邊關係，從而有效解決治安、非法移民、販毒等問題。不過，美國民主共和兩黨的總統競選人，均對墨西哥人很不友善。賀錦麗主張要多管齊下，限制墨西哥移民；特朗普則更進一步，想要修建隔離牆，要讓墨西哥臣服，要對墨西哥經濟制裁。

美國咄咄逼人的態度，使得墨西哥現任總統洛佩斯（López Obrador）於10月即將權力移交候任總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）之際，他日前公開怒斥美國方面長期在美洲實行干預主義，並且命令外交部向美國發出了外交照會。他在新聞發布會上說：「最近出現了一些不尊重我們國家主權的行為，我們不接受任何外國政府代表干涉本應由墨西哥人自己解決的議題。」

墨西哥現任總統洛佩斯（López Obrador）日前公開怒斥美國方面長期在美洲實行干預主義，並且命令外交部向美國發出了外交照會。(Reuters)

在任期的最後幾個月內，洛佩斯希望推動其一直想進行卻未能成功的墨西哥司法改革，將墨西哥法官從當前的任命制改為人民普選制。這個原本在西方政治體制當中被視為更能代表人民意願，有助於維護民主的普選制度，卻惹來美國駐墨西哥大使薩拉扎（Ken Salazar）警告宣稱，墨西哥政府的這一舉措是在「威脅民主」，有礙於兩國貿易往來。這使得墨西哥有感遭到雙標對待。

隨着墨西哥黑幫控制美國邊境以南的領土，衍生出種種威脅美墨兩國治安問題，加上美國採取矮化、敵視墨西哥的舉措，不但會成為大選的焦點議題之一，而美國若處理不當，也有可能會失去區內最大的貿易夥伴和潛在的最強大盟友。