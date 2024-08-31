賀錦麗珠鏈暗藏「政治密碼」：連結非裔與女性身分的珍珠首飾？

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）29日接受美國有線新聞網絡（CNN）主持人訪問，外界除了關注其幫助中產解決經濟問題、重新推動邊境立法、以巴戰爭相關等講話內容外，也許還留意到她所佩戴的珍珠頸鏈。



許多人或許會輕易忽略這些細節，但原來這位民主黨總統候選人在是次訪問或其他眾多公開場合喜歡佩戴的珍珠首飾，尤其是珍珠頸鍊與耳環，在非裔美國人女性的政治發展史上具有非一般的政治意涵。



賀錦麗踏上政治旅途的起點最早可以追溯到1980年代初她在位於華府的霍華德大學（Howard University）求學的時期。1986年，她獲得該校的政治學與經濟學學位。在這段大學生涯中，她成為了非裔姐妹會 Alpha Kappa Alpha Sorority（AKA）的成員。這個組織成立於1908年，甚至比美國國會通過憲法《第19號修正案》的1920年還要早，該法案開放了女性投票權。

AKA的創立，是仿效兩年前康奈爾大學（Cornell University）的7位男性非裔學生創建的Alpha Phi Alpha（APA），APA是當時前所未有的一個非裔高級知識份子社會團體，旨在為黑人青年提供輔導、經濟援助和增加教育機會，這7位創辦人與其成員稱呼自己為「寶石」（jewels）。後來成立的AKA，創始會員共有16位大學生，這16人則稱呼自己為「珍珠」（pearls）。

AKA擁有超過 36 萬名會員，遍佈 12 個國家和地區，包括美國、加拿大和德國。(AKA)

作為AKA的每位新會員，在入會時都會獲得一枚飾有20顆珍珠的徽章，賀錦麗當然也不會例外。而珍珠在文化中通常象徵着「純潔、優雅和智慧」，這是對她們的讚美，並強調了團結和姐妹情誼的重要性。目前，AKA擁有超過 36 萬名會員，遍佈 12 個國家和地區，包括美國、加拿大和德國；其中的著名成員包括有小說家莫里森（Toni Morrison）、演員拉沙德（Phylicia Rashad）和詩人安傑洛（Maya Angelou）等。

AKA國際主席、田納西州立大學校長Glenda Glover曾於《名利場》（Vanity Fair）雜誌的訪問中表示：「這串珍珠體現了成員之間的團結。珍珠代表着精緻和智慧，我們培訓年輕女士成為領導者，並確保她們擁有領導智慧。這與 AKA 的真正含義是密不可分的。」

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對非裔社群的忠誠許諾，但也有時特意不戴？

不論是上述的AKA還是APA，以及其他7個以希臘字母編排的黑人希臘字母組織（Black Greek-Letter Organizations），所謂的神聖九團體（The Divine Nine）在20世紀促進非裔美國人的個人成就、提升族群社會地位、社區服務，還有社會政策等社會變革行動上具有舉足輕重的地位。鑑於這些組織成立於非裔美國人被排除在主流社會之外的歷史大環境下，使得這些組織在推動社會變革方面具有不言而喻的重要歷史意義。

相較於2007年才被授予Alpha Nu Omega兄弟會榮譽會員資格的前總統奧巴馬（Barack Obama），以及於翌年獲得AKA榮譽會員的前第一夫人米歇爾（Michelle Obama），賀錦麗早於大學四年級時就已取得AKA的正式成員資格，因此她透過佩戴珍珠首飾表達她對AKA以及非裔社群忠誠的許諾，顯得別具重要意義。她也不時在公開的演講中作出對 AKA 的致敬，這多少還突顯了她對該組織的熱愛。

前總統奧巴馬和夫人米歇爾也是類似兄弟會、姐妹會的成員，但兩人也是2000年代後期才成為會員。(Reuters)

過去在不少重要場合和活動上，賀錦麗幾乎總是戴着珍珠項鍊和耳環，如1986 年拍攝大學畢業照時、2006年擔任三藩市地方檢察官、2017年宣誓就職參議員議員等。2021年，她以副總統身份宣誓就職時，其所佩戴的珍珠項鍊是由南洋珍珠搭配18克拉黃金與總重0.66克拉的小鑽石連接在一起的設計，她透過產地可能是澳洲、印尼、緬甸或菲律賓海域的南洋珍珠折射出自己的印度裔身份。當然，這些珍珠生長於較為潔淨的南太平洋海水中，故品質最優，價格也較高。

另一方面，賀錦麗也會在某些特定的場合下選擇不佩戴這些如「招牌」般的珍珠項鍊。例如，最近舉行、的為期4天的民主黨提名大會中，她在首日與最後一天現身時僅配戴珍珠耳環。這與其在接受提名演說中「我承諾要成為全體美國人的總統」、「我會將國家利益置於黨派與個人之前，維護美國的神聖基本原則」的全體美國人立場，而非著重任何彰顯性別與族群的政治身份特徵基本上是一致的。

賀錦麗也有特意不戴珍珠頸鏈的時候，尤其是關乎全體美國人、國家利益為上的場合。(Reuters)

自賀錦麗正式取代拜登參選後，其崛起的聲勢在當地社會掀起了一波不可小覷的政治運動風潮，這除了是因自由派選民擔心特朗普再次回歸外，有分析指這多少還與賀錦麗的政治魅力來自於其好勝、大膽、自信的形象有關，使其而成為公眾的焦點所在。

感染女性、同路人 卻也成共和黨的話柄……

2020年，美國總統當選人拜登和副手賀錦麗獲「時代雜誌」（Time）宣布為年度風雲人物，賀錦麗在獲獎感言中表示：「每個人都具有無限的價值，值得同情、尊嚴和尊重。」她的講話引起了全國不少女性的共鳴，其中許多人提議在她的就職日佩戴珍珠以支持。社交媒體Facebook 上的一個群組此前名為「2021 年 1 月 20 日佩戴珍珠」，現在改名為「United by Pearls」，目前擁有近 48萬名成員。該群組的創始人Hope Aloaye曾表示：「當你想到珍珠時，你知道它是由粗糙度形成的，我們擁有各種顏色、形狀和尺寸的珍珠。每個人都息息相關。」

賀錦麗的珍珠，可以幫助她聯繫非裔和女性選民？(Reuters)

不過，賀錦麗佩戴頸鏈首飾的作風，也不時遭到共和黨人的攻擊批評和抹黑。例如，7月26日她戴着一條金色頸鍊在社交媒體Facebook上發佈了一段影片，呼籲支持者盡快捐款，以支持民主黨的選舉活動。事後，有人將影片截圖，旁邊再配有一條設計非常相似、價值數十萬港元的名牌頸鏈。有特朗普的支持者藉此批評：「今天失業率達到4.3%，創下2021 年10 月以來的最高水平。與此同時，賀錦麗卻戴着一條價值62,000 美元（約48萬港元）的Tiffany頸鍊向人要錢。」

就任副總統三年多以來，賀錦麗延續了佩戴珍珠的傳統。在11月的美國總統大選投票前夕、最後兩個月左右的衝刺階段，大家不妨留意一下這位民主黨總統候選人在各公開場合中所佩戴的首飾，或許會更能明白她從中想要藉此表達的政治含義。