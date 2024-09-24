日本企業外闖亞洲多國廣招人才　勞動力不足問題可一勞永逸？

7月，日本酒店旅館業界首次於印尼首都雅加達舉辦招聘會，同類的招募活動也在印尼、斯里蘭卡、菲律賓、越南等地進行，他們希望能透過引入大量的外勞，來解決業界因赴日旅客數量創歷史新高而面臨的嚴重勞動力短缺問題。



引入外勞是否真的能為這個東亞國家，解決長期面臨的勞動力人口不足的問題？



今年3月，赴日旅客人數創單月最高紀錄的308萬人次，較去年同期大增70%，截至5月更連續三個月突破300萬人次大關。旅遊業在日本經濟中發揮越來越重要的作用，該行業已成為該國僅次於汽車業的第二大出口產業。全日本旅館酒店協會主席 Yoshihiro Inoue表示：「酒店業作為未來支持國家經濟的行業，預計將強勁增長。不過，單靠本國人民很難支持這種增長，我們希望透過邀請外國人，來到日本並與我們合作，創造酒店業的未來。」

大阪廣場酒店副董事長菅原慎太郎則希望，透過亞洲人才來緩解「嚴重的勞動力短缺」。他的酒店擁有 30 多名外國工人，他認為這些工人還幫助擴大了尚未到達的國家的客戶群，「我們認為外國工人不僅僅是勞動力，而且正在成為我們的優勢，例如印尼員工可為外國遊客準備清真菜單。」

日本近期積極招聘亞洲多國人才，圖為2017年3月東京人力公司Pasona總部一個菲律賓員工的新進員工歡迎儀式。(Getty)

出生率下降、人口老齡化導致日本必須長期面對嚴重人力短缺課題。隨着勞動年齡人口數量的減少，日本正面臨嚴重的勞動力短缺，尤其是在酒店旅館業。東京研究機構帝國資料庫近期對逾1.1萬家日本公司進行的調查發現，71.1%的旅館業面臨全職員工短缺的問題，遠高於整體行業的51%。

據厚生勞動省稱，截至去年 10 月，日本有逾 200 萬外國工人，是15年前的四倍，佔總勞動人口的3%；其中約 32,000 人（即 1.6%）在酒店業工作。按照目前的引進速度，日本外勞人數到2040年將達591萬，然而這仍然無法填補日本因人口銳減而造成的人力缺口。日本國際協力事業團（JICA）近期的報告顯示，假如2040年的日本想要維持1.24%的增長率，就會面對嚴重的外國工人短缺，數量或高達100萬人。

日本面臨全職員工短缺的問題，整體行業的比例為51%，部份行業更高逾7成。(Getty)

為此，日本政府已宣布中、長期接納外籍勞工的特定技能制度人數，由今年起的5年間接納最多80萬人，較去年度的預計人數增加兩倍，包括新增的汽車運輸業、鐵路、林業、木材行業等多個領域。日本的特定技能制度於2019年4月設立，目前一共分12個領域、最長可工作5年的「特定技能1號」，以及需要熟練技能、允許攜眷及事實獲永久居留櫂資格的「特定技能2號」。

「已找不到願意在這裏工作的日本人了」

除了酒店旅館業界廣招外勞外，日本三大便利店龍頭工作的外籍員工人數，亦已超過8萬人，約佔整個行業員工總數的10%，且呈現不斷上升趨勢。據一項最新調查顯示，在日本最大便利店連鎖7-ELEVEN，截至今年2月份的統計，外籍店員人數高達約4萬人；其次是Lawson約2.4萬人，FamilyMart約1.8萬人。

這些外籍勞工主要來自中國、越南、尼泊爾等鄰近亞洲國家。其中不乏留學生，他們選擇在便利店打工，一方面是為了賺取生活費，另一方面也希望藉此機會實際鍛鍊日語會話能力。

有日本便利店業界指，如果沒有外籍員工的支援，恐怕將難以維持24小時全年無休的運營模式。(Getty)

便利店業界承認，在日本勞動人口锐減的大環境下，外籍員工的到來無疑幫助緩解了他們的用人荒困境。有業界人士表示，若果沒有外籍員工的支援，恐怕將難以維持24小時全年無休的運營模式；還有一些地區店鋪的外籍員工甚至已超過80%。

除了補充人手嚴重不足的窘境，外籍員工還為日本零售業帶來了其他好處。近年來，受日元貶值影響，前來日本觀光的外國旅客人數不斷攀升，這些來自世界各地的員工，使得便利店得以以多語優勢提供更好的服務體驗。

外勞的引入不單對行業有利，還對人口不足的地方提供了重要的勞動人口補充。舉例在群馬縣，對外勞的依賴是顯而易見的。當地許多溫泉設施、餐館、商店和酒店都結業了，一些仍然經營的傳統溫泉旅館，全職員工有一半來自緬甸、尼泊爾或越南等國。有店舖東主坦言：「已經找不到願意在這裏工作的日本人了。」

日語是阻礙外國人在日本工作、生活的一大難題。(Getty)

日元疲軟、懂日語，還有職業前景及定居問題……

日本這個東亞國家依然是亞洲區內一個對外勞具吸引力的國家，其中許多人是為了逃離本國的低工資、政治壓迫或武裝衝突。有緬甸外勞雖然在國內數一數二的大學畢業，卻仍欣然接受日本一家位於中等城市養老院為老人換尿布和洗澡的工作。她坦言：「說實話，我想在日本生活，是因為這裏很安全，我也想給家人寄錢。」

不過，在吸引和留住外國工人方面，日本也面對挑戰。這其中包括日元近期疲軟、懂日語以及在職業前景和居留問題。

為外國人提供就業支持的Mynavi Global發布調查，突顯了近期的「日元疲軟」是日本吸引外來人才的一大絆腳石。該調查指出，在日本工作的外勞中有38.5%擔心日元持續貶值會導致他們的工資銳減。有來自越南的東京麵店侍應表示：「我每天都會查看匯率，日元不斷的貶值，我很擔心寄回越南給家人的錢會越來越少。」

其次是，許多國際學生在日本找到工作的最大障礙是語言。日本不僅沒有為外勞提供有組織的語言培訓，而且在大城市以外，不會說日語的外國人很難與當地政府或學校溝通，遇到醫療緊急情況時，亦很少有醫院工作人員會說日語以外的語言。

有分析認為，日本現行的政策是為「最好在日本只是短期工作的人」設計的，如果這種制度繼續下去，外勞很可能會不再來。(Getty)

還有就是日本對待外勞的方式仍然是模稜兩可的。這主要是因為當地政客不願為外勞創造無限期居留的途徑，尤其是那些從事低技能工作的工人。這導致了一個模糊的法律和支持體系，使外國人難以紮根。根據政府數據，外國出生的工人的工資平均比日本同行低30%左右。由於擔心失去留在日本的權利，工人與僱主的關係往往不穩定，職業前景不明。

有分析認為，日本現行的政策是為「最好在日本只是短期工作的人」設計的，如果這種制度繼續下去，外勞很可能會不再來。這或許會使得該國最終難以與韓國和台灣等鄰近地區以至澳洲和歐洲等更遠地區競爭，這些地方近年也在爭相尋找勞動力。

無論如何，雖然日本就吸引外國人、外勞等方面仍有不少地方需要努力，並檢視及改進目前相關的法規制度；但從日企近期積極走出去招攬亞洲各國人才可見，這個一向抗拒外人的國家，似乎已經清楚知識到國家人口不足和勞動力的問題，並設法作出改變。