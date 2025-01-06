真田廣之奪金球視帝　《幕府將軍》終結對日本誤解

2024年，恰巧有兩名日本演員擔任主角與製作人，推出全球同步網路上架的連續劇，各自博得眾人的目光。一部是真田廣之主演的《幕府將軍》（Disney+），另一部是賀來賢人擔任原案、企劃、主演的《忍者之家》（Netflix）。這種日本演員進軍國外的形式，與純粹以演員身分參與戲劇不同。背後有甚麼原委呢？



文：時田綾子（資深影視專欄作家）

真田廣之：我想終結對日本錯誤的印象

《幕府將軍》（Shogun，全10話）於2024年2月開始在網路上架，原作是克萊維爾（James Clavell）的小說，由美國迪士尼的其中一間製作公司FX操刀。舞台是關原之戰（1600年）前一晚的日本，這是以NHK大河劇為首的時代劇中，極受觀眾喜愛的時代。

Disney+《幕府將軍》宣傳圖

講述德川家康和英國航海家的相遇 點圖放大看Disney+《幕府將軍》劇照：

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真田廣之飾演的虎永，還有賈維斯（Cosmo Jarvis）飾演的布萊克索恩（水手），這兩個角色的原型分別是德川家康和英國航海家威廉亞當斯（William Adams）。亞當斯是漂流到日本，後來成為家康的外交顧問。

本劇以這兩個人的關係為主軸，加上杏奈澤井飾演的鞠子（原型是武將細川忠興的妻子，天主教徒，教名伽羅奢），運用日本時代劇無法細細呈現的視角闡述故事，展現出東西不同文化的邂逅，以及天主教和基督新教的對立等。

原型角色讓人易於想像，但對時代劇影迷來說，或許不適應劇中與史實不同的設定和故事內容。不過本劇畫面張力滿分，陰謀四起的政治爾虞我詐也是驚險萬分，製作精良，絕對會被吸引。

這本原作小說曾在美國拍成連續劇，並於1981年引進日本播放。說實話，當時給人的印象不太好。劇中呈現的日本風貌甚是詭異，筆者記得自己中途即放棄觀看。

四十年過去，這次製作出的《幕府將軍》深受觀眾好評。無論服裝、小道具、儀態、台詞、房屋擺飾等，都從日本找來專門的幕後人員，創造出奢侈、渾厚的世界。即使以日本人的眼光來看，也沒什麼不協調之處。

這都是因為真田在劇組中扮演著很重要的角色。他挺身挑戰電影《末代武士》（2003年），是希望終結世界對日本錯誤的印象。在那之後過了二十年，真田感覺到身為一介演員，他提出的主張終有極限。所以才會擔任本劇製作人，親自挑選工作人員，同時用心檢視細節，居中協調外國和日本的演員、工作人員，此外還擔任主角。可說是全方面活躍。

（編按：真田廣之在2025年1月5日贏得金球獎電視演技大獎「劇情類最佳男主角」，是他繼去年中的艾美獎後，再次榮封國際視帝。今次亦是金球獎史上首次有日本演員在電視劇情類別奪得視帝寶座；同劇男演員淺野忠信則奪得電視演技大獎「劇情類最佳男配角」。）

賀來賢人：趁著新冠疫情，向Netflix毛遂自薦

另一方面，在同一時期於Netflix上架，也博得人氣的《忍者之家》，則是一部現代劇。主演的賀來賢人也加入共同執行製作人的行列。導演是美國人博伊爾（Dave Boyle），由東寶的子公司TOHO Studio製作。故事主角是侍奉德川家康的服部半藏的後裔一家人，在創作的世界中，服部半藏就是忍者的代名詞。

Netflix《忍者之家》宣傳圖

「全裸監督」山田孝之挑戰做教主 點圖放大看Netflix《忍者之家》劇照：

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俵家世代以「忍者」為業，一家七口，包括雙親（江口洋介、木村多江）、長男（高良健吾）、次男（賀來）、祖母（宮本信子）等人。他們在六年前的事件中失去長男，遠離「忍者」的工作。然而敵對「忍者」一派和新興宗教的教祖（山田孝之）勾結，俵家遂被捲入其中。本劇沒有忍者劇常見的華麗的妖術，而是呈現低調行事的「忍者」，描述分崩離析的家庭重組。日本的封閉感也是一個看點。

賀來因為新冠疫情，工作停擺，這讓他感覺到身為演員的危機，於是做出這個企畫，並把親自書寫的大綱毛遂自薦到Netflix，這才開始製作這部連續劇。賀來打從一開始就打算在全球上架影片，這樣的想法似乎與對忍者劇有興趣的Netflix不謀而合。

不拘泥在「術業有專攻」的分工制

日本演員到國外拓展演藝事業並不罕見。進軍荷里活確實容易受人矚目，不過到中國、臺灣、韓國活躍的演員也不少。甚至還有在亞洲闖出人氣後，再「反向輸入」回日本的例子。

第二次世界大戰前就已經有些演員在荷里活發展，他們都是在日本累積資歷之前，就前往美國發展了。出演過多部黑澤電影而受到好評的三船敏郎，在1960年也演了許多外國作品。之後，丹波哲郎、千葉真一、高倉健、松田優作、工藤夕貴等人接連嶄露頭角。

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渡邊謙因《末代武士》受到矚目，他也藉著這個機會往舞台劇發展。他與把據點挪到荷里活的真田一起演出這部作品後，活躍於電影、電視劇中。如今他們兩人已是成功勇闖世界的日本演員代表。

現在從日本輸出到國外的作品也增加了。這個趨勢的背後在於影片串流服務的擴張。這使得作品輸出國外的難度下降，日本拍片的人也會更注重於製作「到全世界都吃得開的作品」。

只要日本企業肯出資贊助投入龐大製作費用的外國作品，也能期待劇組任用日本人氣演員。

目前演員的工作方式已產生變化，呈現多樣化，例如進軍國外、擔任製作、從經紀公司獨立、主張自己的想法等等都是。現在已經越來越多人不會拘泥在演員就該專心演戲的「術業有專攻」的分工制了。

賀來這次首次挑戰當製作人，他在雜誌訪問中表示：

賀來賢人都辦得到（自己一定也可以）——我希望這麼想的同伴能增加。

他在2022年時，離開大型經紀公司獨立，似乎真切感受到自己能自由發展這件事。他在4月3日時，也於IG上發表，要和博伊爾導演一起成立影像製作公司的消息。

日本製作的影像作品快速發展的背後，與來日觀光客增加，以及能親眼看見現實的日本的機會增加息息相關。數次造訪日本的人，還會開始前往非觀光地，體驗各式各樣的事。即使一開始的動機是漫畫或動畫，在他們接觸歷史性的事物以及日本的日常生活後，便會開始尋求非刻板印象的日本，接受的心態也因而形成。

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