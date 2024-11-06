美國大選｜加州華裔挺特朗普　在美台人：進步價值好，但誰買單？

美國總統大選將於香港時間11月5日下午舉行，選票也陸續開出。選前多項民調顯示民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持度不相上下，競爭十分激烈。目前，特朗普選舉人票130:99拋離賀錦麗。



今年的美國大選，也有不少人將目光轉向美國華裔群體，不少媒體發現過去被視為民主黨票倉的加州，多了許多轉而支持特朗普的華裔選民。



2021年到美國求學，現在在美國科技業工作三年的90後台灣人Jammy（化名）也觀察到了這個現象。他認為民主黨在幾項關鍵政策上失去華裔選民的心。而過去被視為擁抱進步價值的民主黨，更應該開始思考「誰該為進步價值」買單，這些他認為「更實際的政策問題」。



2024年11月5日，美國總統大選日，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）突然現身民主黨全國委員會 (DNC) 總部，致電選民感謝他們投票。（Reuters）

零元購、遊民問題等三政策失華裔選民票

此前《香港01》在《美國大選｜華裔大媽狂數賀錦麗 為何華裔移民擁抱特朗普？｜有片》一文中提到，不少華裔選民將「零元購」（Zero-dollar shopping）導致的盜竊猖獗問題歸咎賀錦麗。Jammy也表示，身邊不少朋友因此改投共和黨，希望能更有效的解決治安問題。

近日有一段自稱第一代華人移民的大媽力撐特朗普的影片惹起熱議：

據了解，「零元購」源自於2014年通過的第「47號提案」（Proposition 47），將2010年訂立的一條法例正式生效（codified），該法例讓盜竊牽涉金額低於950美元（約7400港元）視為輕罪，無嚴重犯罪紀錄者無需入獄，以解決監獄人滿為患的問題。遺憾的事，較寬鬆的執法令盜竊更猖獗，令更關注人身安全的華人認為民主黨打擊犯罪不力。

由於該法例2010年立法時是由共和黨籍州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）簽署，2014年舉行公投時，賀錦麗是時任加州檢察長，不少華人都將零元購罪案「怪罪」賀錦麗。

美國總統大選：民主黨總統候選人、副總統賀錦麗11月4日在費城發表講話，爭取選民支持。（Reuters）

Jammy說道，你無法體會親自見識到這樣的場景有多可怕，「30、40人騎著單車，下車前把頭罩住就進入商店拿想拿的東西。」

第二，加州的遊民問題也是華裔選民詬病的重點之一。Jammy說到加州會配發免費的針頭給遊民，更設立官方的毒品保護中心，讓遊民在醫生的監督下「安全地」施打毒品。Jammy說自己明白這項政策背後的科學意義，但是許多華裔選民心理上無法苟同，更對於無解的遊民問題感到憂心。

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第三個問題則是與性別重置（變性手術）手術有關。此前，美國富豪馬斯克（Elon Musk）在此次美國大選公開支持特朗普，他在7月22日表示自己被騙，簽下孩子Vivian Jenna Wilson的變性手術文件，並稱覺醒文化（Woke）「害死」Wilson。

Jammy提到，變性手術一事也讓許多家中有小孩的華裔選民父母憂心。現時，美國未滿18歲的小孩變性需要經過父母同意，此次選舉開始，一直有傳聞稱，民主黨將支持未滿18歲的小孩不需經過父母同意可以在學校進行評估後自主選擇變性，雖然只是傳聞，「但已經嚇壞不少華裔父母」，這也是民主黨流失選票的關鍵原因之一。

進步價值綑綁選民：誰來買單？

過去，民主黨和共和黨的政爭也被視為一種價值選擇，民主黨代表進步價值、開放和自由，共和黨則是更加保守。但近年，美國開始有許多檢討「進步價值」、「覺醒文化」的聲音。

Jammy強調，自己也是所謂擁護進步價值的人，但是價值其實是一個光譜，「民主黨感覺走得太左，綁架了許多人去支持他的政策。」

Concord封面。（Playstation網誌截圖）

Jammy舉例，Sony日前推出的一款遊戲《星鳴特攻》（Concord），裏面強調塑造出多元和政治正確的角色，不過卻在上架後被網民抨擊，銷量差之外更被罵到下架，他認為這某種程度合乎現在社會對Diversity, equity, and inclusion (DEI)的小反彈，「這些價值很多人擁護，但真的要付出成本金錢時，卻沒有人願意承擔。」

「這也讓不少人覺得這些擁護進步價值的人，講話很大聲，但實際付出的東西很少」，Jammy認為，許多進步價值的政策推行買單的都不只是這些人，而是社會上的普羅大眾，「我也覺得進步價值很好，但產生的社會成本誰要買單呢？這是一個很關鍵的問題。」

合法移民不滿非法移民？

另外，民主黨對待非法移民的寬鬆態度，也讓不少循合法管道移民美國的華裔選民感到憂心。Jammy說到，身邊許多華裔工程師都是先來美國求學、找工作，付出了很多時間和金錢成本，每天都擔心受怕裁員就失去留在美國的資格，戰戰兢兢才取得美國身分，中國人和印度人的排期又特別長，有時候一等就是10年。

圖為2023年9月28日，德州伊格爾帕斯美墨邊境，多名非法移民在邊境地區嘗試偷渡進入美國。（Reuters）

但是反觀現在有許多非法移民，他們從墨西哥來到美國後去找警察自首，就可以用比較小的成本，有很高的留在美國的機會，對於許多用合法途徑，花了錢和等了很久的華裔移民來說會覺得很不滿。

美國歷年遣返非法移民人數，藍色為強制驅逐出境。（Migration Policy Institute）

國際局勢並非投票時的優先考量

美國大選牽動世界局勢，不過Jammy認為身邊的華裔選民當然仍舊關注兩岸關係這些議題，但國際局勢並非他們投票時的優先考量。

朝鮮近日派遣超過萬名士兵支援俄烏戰爭。（路透社）

他認為比起「俄烏戰爭、以巴戰爭」，甚至許多人擔心的「台海戰爭」，更多華裔選民更加關注切身問題、簽證問題以及稅收等，美國大選結果出來後會不會有什麼影響自己的新政策，也可能是對於特朗普和賀錦麗處理國際事物的路線大家不認為會有極與極的區別。

最後，Jammy說道，雖然身邊的華裔選民多支持特朗普，但他認為賀錦麗並非沒有勝算，「至少在我身邊的年輕白人女性幾乎沒有支持特朗普的」，他認為特朗普因為爭議的性別言論，在女性選票中失分許多，也是左右美國大選結果的關鍵之一。