澳洲藉「欖球外交」拉攏巴布亞新畿內亞：冀遏制中國地區影響力？

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）去年12月12日宣布，與巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）簽訂外交協議。澳洲政府將於未來10年斥資6億澳元（約29億港元），協助這個太平洋島國成立一支欖球隊，以首都莫爾斯比港（Port Moresby）作為主場，並由2028年起參加澳洲國家欖球聯盟（National Rugby League，NRL）賽事；協議還包括協助巴國發展基層欖球運動。



有分析指，此舉試圖換取巴布亞新畿內亞承諾不與中國建立安全聯繫，遏制中國在印太地區的影響力。隨着澳洲展開「欖球外交」，究竟會為地緣政局帶來什麼影響，又會否影響到中澳關係？



NRL於1998年成立，是當地頂級欖球職業聯賽，也是全球最具競爭力和最受歡迎的欖球聯賽之一，現時共有17支球隊競逐，其中16支來自澳洲，1支來自新西蘭。該聯盟是澳洲國內最高收視率的運動聯賽之一，去年10月一場由彭里斯黑豹隊 （Penrith Panthers）對陣墨爾本風暴隊（Melbourne Storm）的總決賽，獲得342萬人次的收視率。

另一方面，據美國中情局（CIA）上月的最新數據顯示，巴布亞新畿內亞的人口約為1,004萬。這個太平洋島國的經濟發展落後，有40%的人口生活在貧窮線以下。當地經濟主要依賴出口天然資源，其餘主要來自小規模的農業。

當地民眾十分熱愛欖球運動，他們對國內球員能夠參與NRL並表現出色感到鼓舞和自豪，令這項運動更加深植人心，國內亦有不少忠實的NRL球迷；這個太平洋島國過去曾培養了許多效力這個聯盟的球星，過去亦一直爭取加入聯盟。

澳洲總理阿爾巴尼斯在社交平台宣布支持巴布亞新畿內亞建立一支欖球隊，於2028年參加澳洲國家欖球聯盟的賽事：

NRL對一上次引入外國球隊，是1998年加入的新西蘭勇士隊。因此，今次的協議對NRL來說無疑是一個重要的里程碑，進一步擴展規模至海外，務求吸引更多的全球觀眾。NRL主席維蘭迪斯（Peter V'landys）一直支持巴布亞紐幾內亞加入，認為這對聯盟以及巴布亞紐幾內亞的經濟發展來說，都是一個巨大的機會。

儘管上述協議的具體條款是保密的，但有報道披露，這項協議重新確認對澳洲作為其主要安全夥伴的承諾，不可跟所謂「太平洋家庭」（Pacific family）以外國家達成安全協議，包括不能讓中國在當地派駐軍警；否則澳洲將停止資助欖球隊。此一條款被指是在針對中國，因為北京近年試圖在該地區擴大自身影響力。

巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）回應有關協議時表示，這對國家來說是一個「重要的機遇」，旨在促進團結。他重申：「對我們來說，這不僅是運動和運動商業，而是可以團結這個地球上最富多樣性的國家，還有以最重要的方式團結我們國家與澳洲，人民與人民之間的團結。」

2022年9月25日，澳洲布里斯本（Brisbane），澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）出席兩國欖球隊舉行的國際賽前與雙方球員合影。（Getty）

澳洲總理安阿爾巴尼斯對此附和指，他認為這對兩國而言是「偉大的一日」，並指巴布亞新畿內亞是世界上唯一將欖球視為國家運動的國家，理應在NRL中佔有一席之地。他說：「這支新球隊將屬於巴布亞新畿內亞的人民，我深信從第一天起將有數百萬驕傲的球迷為它歡呼呐喊。」

學者：「前所未有的協議」

國際關係學者 Stuart Murray向英國廣播公司（BBC）表示，雖然澳洲利用體育作為外交策略並非新鮮事，惟這項協議是「前所未有」的。他指，過去10年來，該國一直在「創新地思考如何將體育與政策結合起來，以應對傳統的安全威脅」。他補充說，在這種情況下，「從規模、範圍和資金，以及協議得到兩位總理高級別的認可這一事實，這是以前從未做過的」。

2024年6月19日，澳洲派出7名部長和警察局長前往巴布亞新畿內亞，與其進行安全和貿易談判。（澳洲國防部長馬爾斯twitter）

Murray還說，這項協議的規模可以為商業、貿易、警務、教育和氣候變遷等領域的合作開闢眾多途徑，是一項非常好的合作。

澳洲是巴布亞新幾內亞最大的援助國，單是去年就捐贈了 6.37 億澳元（約30.8 億港元）給予該國。去年1月莫爾茲比港騷亂後，巴布亞紐幾內亞透露中國已提出警務協議。然而，馬拉佩表示，巴國將維持與澳洲和美國的安全夥伴關係。

鑑於巴布亞新畿內亞飽受普遍貧困、部落衝突升級、暴力犯罪率上升和持續內亂的困擾，馬拉佩表示，與澳洲的協議非常有助於確保球員和官員的安全，澳方將駐紮在首都莫爾茲比港最先進的安全設施中。他說：「澳洲是首選的安全夥伴，這並不妨礙我們與任何國家，特別是我們的亞洲鄰國建立聯繫。例如，我們與中國有聯繫，中國是一個偉大的貿易夥伴和雙邊夥伴，但在安全方面，在離家更近的地方，我們有這種協同作用，我們的共同領土需要受到保護、保衛和監管。」

維蘭迪斯指：「NRL在巴布亞紐幾內亞是一種信仰，他們永遠不會冒失去橄欖球聯盟球隊的風險來與中國達成協議。」（NRL）

維蘭迪斯指：「NRL在巴布亞紐幾內亞是一種信仰，他們永遠不會冒失去橄欖球聯盟球隊的風險來與中國達成協議。」

有「殖民主義」之嫌，還同時輸出賭博問題？

有分析認為，澳巴的新協議凸顯了欖球在促進巴布亞紐幾內亞內部團結和加強與澳洲關係方面的作用，同時標誌着澳洲在與中國爭奪太平洋影響力方面的戰略突破。近年，北京正尋求與多個南太平洋島國達成協議，以加強許多戰略領域的合作，尤其是警務領域。澳洲及其盟友如美國則擔心，此類交易可能會讓中國在具有戰略意義的地區獲得更大的影響力。

當地時間2024年4月21日，巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）在莫爾茲比港（Port Moresby）會見中共中央政治局委員、外交部長王毅，雙方進行了親切友好的交流。（中國外交部網站）

隨着澳洲將「欖球外交」引入太平洋地區，有聲音質疑，澳洲不但輸出欖球隊和欖球文化，還有可能引致賭博成癮的問題。此外，亦有人質疑澳洲的做法，無疑是另一種形式的「殖民主義」。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）曾引述政府研究指，五分之二的澳洲人每周都會參與賭博，每年損失金額高達250億澳元（約1,207億港元）。這個數字讓澳洲成為全球人均賭博損失最高的國家。

澳洲世界宣明會（World Vision Australia）前行政總裁Tim Costello，多年來積極宣揚戒賭，他批評NRL將偉大的欖球聯賽「拱手相讓」給博彩公司，現在居然還要染指其他太平洋鄰國，將有更多機會誘使弱勢群體參與賭博。他說：「這令我感到非常沮喪，我們在向巴布亞新幾內亞及太平洋島國輸出我們賭博成癮的文化。將賭博和NRL放在一起，將在巴布亞新畿內亞和太平洋島國地區帶來更多貧窮、更大損失、更多自殺、家庭暴力、犯罪和社會問題。」

NRL行政總裁Andrew Abdo則表示，欖球這項全球流行的運動並不只屬於澳洲，而「巴布亞新畿內亞並不是被動地接受澳洲輸出的文化」。他表示：「巴布亞新畿內亞是一個主權國家，擁有悠久的欖球運動歷史，也具有自己的法律。體育和博彩監管是一個複雜的領域，每個國家應根據自己的文化和法律去制定相關政策。」

阿爾巴內塞領導的工黨早在競選時已承諾，將重建太平洋地區的關係，但分析指，中國作為巴布亞新幾內亞最重要的貿易和發展夥伴之一，澳洲今次利用「欖球外交」的軟實力，試圖干擾地區內的政治發展，難免有機會讓中國感到不安，影響兩國之間稍有回暖的雙邊關係。