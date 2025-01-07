杜魯多宣布辭職：「自由派明星」到「加拿大州長」逐步走下神壇？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月6日宣布，辭任執政自由黨（Liberal Party）黨魁，但會留任至選出新領袖，並在黨選出新領導人後，辭去總理職務；國會亦將休會至3月24日。



10年前，這位年青領導人的「進步政治」曾為他贏得了全球聲譽，惟好景不常，他的蜜月期不久便宣告終結，其後更成為「跛腳鴨」政府，甚至最近還被美國當選總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）嘲笑為「加拿大州長」，其下台日子早就不遠已。究竟，這位外表討好的「政壇萬人迷」，是如何一步一步走到如斯田地？



2015年10月19日，杜魯多領導的自由黨在大選中勝出並奪回第一大黨地位，相隔近十年重新執政，同時使他成爲加拿大史上首位父子檔總理。當年年僅43歲的他，因「年青」俊朗的外表加上父親曾是受歡迎的總理，讓他很快便在國際舞台上嶄露頭角，成為2010年代中期世界政壇的主角之一。他亦圍繞着女權主義、環保主義、難民和原住民權利等議題打造了自身的「品牌」，冀與時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）般帶出變革和希望的信息。

這一點即使是在特朗普於2016年上台後初期仍然得以維持，他不時與特朗普唱反調，如難民問題、穆斯林禁令等。他強調：「對於那些逃離迫害、恐怖和戰爭的人，加拿大人將歡迎你們，無論你們的信仰如何，多元化是我們的優勢。」

有不願開名的G7前歐洲領導人曾指，與杜魯多早期的會面，許多人都爭相與他合照，如視他為某種「搖滾明星」。圖為2015年的G20會議。(Getty)

益普索（Ipsos）公共事務公司行政總裁布里克 （Darrell Bricker） 表示：「我們剛剛擺脫了由許多老人統治的加拿大政局動蕩時代，甚至還有看起來很老的年輕人，所以杜魯多就像一股新鮮空氣」。時尚雜誌《Vogue》更將當年剛上任的他列為年度十大「打破常規的帥哥」之一，稱他為「加拿大政治家的夢想之船」；還有不願開名的G7前歐洲領導人曾指，與杜魯多早期的會面，許多人都爭相與他合照，如視他為某種「搖滾明星」。

2017年是轉捩點？

不過，他的蜜月期只持續了大約兩年。2017年，一系列爭議已經玷汙了他完美的形象，令其政治生涯逐漸走下坡路。2018年，杜魯多一家頻繁穿着多套印度傳統服裝的尷尬度假事件，引發印度媒體熱議，隨後更成為全球新聞焦點。翌年9月選舉前，杜魯多被多間媒體曝出過去至少3次在學生時代和溫哥華工作時扮演有色人種（包含黑臉扮裝），涉嫌種族歧視，令他不得不多次為此道歉，一定程度上拖累了大選選情。

在當屆和 2021 年兩次選舉中，他的政黨失去了不少議會席位，最終迫使他組成由左翼反對黨支持的少數政府，淪為「跛腳鴨」政府。

2019年，杜魯多一家頻繁穿着多套印度傳統服裝的尷尬度假事件，引發印度媒體熱議，隨後更成為全球新聞焦點。(網上圖片)

不幸的是，2019年底新冠疫情的爆發，也導致推出限制性防疫措施的杜魯多引來國內更多的批評聲音。而在復常後，加拿大人又發現國家受到持續通脹的打擊，引發了生活成本壓力危機，而引進工人的開放移民政策卻適得其反，使世界上對移民最友好的社會之一對新移民產生了排斥，政治上呈現轉向右翼的大趨勢。從此刻起，杜魯多的下台之日似乎已經開始在倒數……

特朗普關稅大棒下的首名「陣亡者」

禍不單行的是，特朗普於去年11月的美國大選中勝出，進一步讓杜魯多的地位受到削弱。特朗普近期威脅要對加拿大商品徵收 25% 的全面關稅，這將摧毀加拿大的經濟，該消息不僅震撼了加美兩國，也在全球引起迴響。數天後，加拿大媒體盛傳杜魯多前赴海湖莊園與特朗普及其顧問共進感恩節後晚餐，但似乎仍無法改變特朗普的決定。

圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動。（Reuters）

上月，加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）宣布辭職，她說杜魯多早前叫她轉任另一職位，她於是決定辭職。她又透露與杜魯多對國家最佳前進道路的看法存在分歧，批評對方在耍「代價高昂的政治花招」，並未真正做好應對特朗普提出的挑戰準備。其後，支持自由黨少數派的反對黨表示，將在本月議會復會後對其進行不信任投票。

有別與特朗普第一任期，加拿大今次面對這位美國當選總統的侵略性貿易政策，已不再如此前的政治團結，杜魯多政府正處於分崩離析的狀態，不論是總理本人、自由黨的議會夥伴新民主黨、保守黨以至各省省長都各自為政，唯一的共同點是大家都承認加拿大確實可以在加強邊境執法和增加國防開支方面做得更好。

此外，特朗普近日還在網路上嘲笑杜魯多，稱「他為州長，加拿大是美國為第51個州」。這些一切都在挑動一般加拿大人的神經。須知道，19世紀和20世紀加拿大的外交政策主要是對美國領土擴張主義的恐懼和抵制，並全神貫注於將自己的國家在文化和社會上與南方鄰國區分開來。其中，1988年與美國的自由貿易協定是最近一次讓加拿大人憂慮的事件。

有分析指，杜魯多政府的完結或是加拿大迎來重生的機會。(Reuters)

故早在特朗普連任之前，加拿大就開始實施新的邊境和移民限制，包括大幅收緊國際學生簽證，並採取新措施控制未經授權越過漏洞百出的陸地邊境。

有分析指，杜魯多政府的完結或許是加拿大迎來重生的機會。因在杜魯多的領導下，加拿大不僅沒有迎來和平，反而是陷入了毒品濫用危機、暴力犯罪不斷上升、難民問題令市中心不安全、不適宜居住等，打破了「加拿大是建立在『和平、秩序和良好政府』這一重要承諾之上」。

最新的民調顯示，杜魯多的自由黨落後保守黨25個百分點。分析指，加拿大應盡快舉行選舉，選出一位強有力的總理和團結國民，來應對關稅和邊境爭端中強勢的特朗普，並果斷地重塑加拿大，讓加拿大變得更好。