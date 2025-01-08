美國H-1B簽證政策爆「矽谷領銜口水戰」：恐分裂特朗普MAGA聯盟？

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還未正式上任，惟其「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）聯盟內部已經先見裂痕。由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和一眾矽谷大佬為首的人，與特朗普的鐵杆共和黨支持者，為了美國的高技術外籍人才簽證（H-1B）一事而爭論不休。



這場「口水戰」不僅有機會影響MAGA聯盟內部的穩定，還有機會衝擊美國的競爭力，勢成特朗普第二任期第一個待拆的「計時炸彈」。



事緣，印度裔美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）近日於社交平台X貼了一篇長文指，美國頂尖科技公司更青睞外籍移民工程師，而非本土人才，並將原因歸咎於美國長期崇尚「平庸」的文化。他表示，這種文化從小就開始，不僅影響教育，還阻礙了美國培養頂尖工程師的能力。

他主張，美國須從根本上改變文化環境，如減少娛樂性節目、增加科學競賽和數學輔導，並建議學習90年代移民家庭限制孩子觀看「宣揚平庸」的電視節目等做法。這番言論直指美國人需要直面「文化上的劣勢」，否則將在全球技術競爭中落後於中國。

馬斯克和一眾矽谷巨頭對此表示支持，認為美國應優先吸引全球頂尖人才。本身也是透過H-1B入籍的馬斯克表示，他願意優先僱用美國人，無奈美國頂尖人才不夠。他強調：「通過合法移民引進最頂尖的0.1% 工程人才，對美國繼續獲勝至關重要」。

與之對立的陣營，即特朗普的鐵桿支持者，他們則要求全面取消H-1B簽證，認為這項政策侵蝕了美國文化和經濟，削弱了美國勞工的利益，亦是壓低美國人工資的一種方式。播客主持人迪利（Brenden Dilley）批評拉馬斯瓦米說：「真有趣，這些科技大佬直截了當地表明他們對美國文化一無所知，卻還有臉告訴你，你才是美國的問題所在。」

在特朗普首個總統任期擔任美國駐聯合國代表的前共和黨總統候選人黑利（Nikki Haley）亦毫不客氣的反駁說：「美國工人和美國文化沒做錯什麼。你自己去邊境看看，有多少人希望跟我們一樣。我們應該優先考慮美國人，在他們身上投資，而不是外國勞動力。」

她補充指，科技業一旦缺人就去外國找，才是懶惰的表現。若科技業需要勞動力，就該投資美國自身的教育系統和勞動力。

馬斯克發誓，表示他將「發動戰爭」來捍衛簽證計畫。(Reuters)

隨後，馬斯克回擊說這些人是「可鄙的傻瓜」，稱他指的是「共和黨內那些可惡、頑固的種族主義者」。他說：「如果他們不被除掉，他們絕對會導致共和黨的垮台」。他及後還進一步向一位批評者發誓，並表示他將「發動戰爭」來捍衛簽證計畫。

H-1B每年限8.5萬、科技公司為大戶

所謂的H-1B簽證，即是1990年起發放的高技術外籍人才簽證。根據移民政策規定，H-1B 簽證允許美國僱主在找不到合格美國員工的情況下，臨時僱用外籍勞工從事專業工作。申請人通常必須至少擁有學士學位或專業工作同等經驗，並可憑此簽證在美國工作長達6年。

自2004年以來，美國每年發放的新H-1B簽證數量上限為85,000份，其中有20,000份專門為擁有美國大學碩士或以上學位的外國學生保留。在現實操作中，美國每年的申請數量都遠遠超過了限額，故申請者最終要通過「抽籤」的方式才能最終獲批。

美國每年發放的新H-1B簽證數量上限為85,000份，其中有20,000份專門為擁有美國大學碩士或以上學位的外國學生保留。(Reuters)

目前，美國高科技公司是申請H-1B簽證的大戶，其次是建築、工程和測量等行業。據美國公民及移民服務局的數據，2024年核准H-1B簽證的受益人中，最多來自亞馬遜（Amazon）、跨國資訊科技公司Infosys和Cognizan，以及Google、微軟、蘋果等公司。去年，馬斯克旗下的Tesla的H-1B申請獲準數量亦大幅增加。

然而，相關計劃也時常為人詬病，舉例即使是再高端的人才也有機會面臨抽籤不中而無法長期留在美國的風險、申請者因僱主和申請綁定而令他們無法隨心所欲地跳槽等，還有公司為申請者一次提交大量申請來增加中籤機會的不公平情況發生。

許多美國大企業都有透過H-1B計劃來招募來自全球的人才。(Reuters)

簽證問題恐釀特朗普聯盟分裂？

目前，特朗普本人對H-1B持支持態度，他早前接受媒體採訪時說：「我的房產項目上就僱用了很多H-1B簽證者，我對這個政策有信心，我用過很多次了，這個政策很棒。」

不過，他在第一任期對此問題的態度卻非友善，2020年他曾發布總統行政令，導致大量中國留學生簽證被拒，被迫取消赴美留學計畫；同時還推出嚴格新規，如提高申請者的薪酬標準、限制申請人專業等，讓不少科技公司和留學生大為頭痛。

有分析指，特朗普陣營中的富豪與藍領支持者，近期因H-1B簽證起內訌，有可能從內部破壞脆弱的MAGA聯盟，因這個問題有機會最終演變成不可逆的分裂，成為聯盟內部陷入長期對抗的開端，即由馬斯克、拉馬斯瓦米為首的「具意識形態的自由主義者」，對抗支持美國本土、美國優先主義的傳統MAGA支持者。

特朗普第二任期將如何處理H-1B簽證問題，有可能成為他上任後第一個焦點所在。(Reuters)

最大的隱憂是，這個問題並非僅是MAGA內部的事，還會直接影響美國長遠的競爭力。長期以來，美國企業一直吸引着世界上最聰明、最勤奮的人才，撇開美元作為全球儲備貨幣的地位，美國持久吸引人才資本的能力就是其最奢侈的特權。

美國不少大企業的創辦人或現任公司領導人都不是美國出生的人，如出生南非的馬斯克、微軟和Google 母公司 Alphabet 由兩位印度人納德拉（Satya Nadella）和皮柴（Sundar Pichai）經營，還有Nvidia輝達（內地譯為英偉達）共同創辦人暨行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）來自台灣等。

美國移民律師Tyler Christians表示：「第二任期是支持美國工人，還是回到舊的建制派共和黨立場，即移民旨在幫助僱主——以犧牲美國工人為代價？這將是特朗普第二任期的一場巨大鬥爭。」他預期在未來四年，特朗普將對H-1B的申請審核更加嚴格。

由此可見，H-1B簽證問題已儼如特朗普第二任期的首個「燙手山芋」，稍一不慎或影響到MAGA聯盟雙方的團結和諧，從而影響到特朗普的國家治理及施政。