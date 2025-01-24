日本部分鐵路迷追求完美照片　拍攝行為「走火入魔」惹批評

一名60多歲香港女遊客1月23日在北海道小樽的JR函館線的軌道內拍照時，遭列車撞死，事件再惹來外界關注鐵路沿線安全的問題。除了這宗事件，當地部分鐵路迷亦為了拍攝理想的列車照片，同樣作出危害鐵路運作的行為。



日本的鐵路愛好者可以分為不同類型，例如享受乘車旅程的「乗り鉄」、專門研究列車行駛聲音或車內廣播的「音鉄」、收集車票及車站印章的「收集鉄」、喜歡鐵路模型的「模型鉄」、鑽研運行時間表的「時刻表鉄」，以及拍攝列車照片或片段的「撮り鉄」等。

圖為2024年3月15日，JR北陸本線金澤至敦賀段最後一天運作，大批鐵路迷聚集在金澤站月台拍攝。

顧名思義，「撮り鉄」主力就是拍攝列車，無論是一般載客列車、貨運列車，又或者是特殊用途的列車如有「Dr.Yellow」之名的新幹線軌道檢測列車、或是日皇乘坐的臨時列車等，都是他們的目標。再加上科技發達的時代，只要手上有一部智能電話，任何人都可以成為基本的「撮り鉄」。

或者是過於容易成為「撮り鉄」，這批鐵路迷就出現害群之馬。他們其中一個最普遍的情況就是闖入路軌或附近地方的私人土地拍攝，例如在去年12月初，位於茨城縣的真岡鐵道就宣布取消在柴油機車掛上復刻車頭銘版活動，原因是有鐵路迷為了拍攝而妨礙道路交通，以及違法泊車等，影響居民出入。亦有當地傳媒報道，曾經有鐵路迷為了拍攝而公然橫越路軌、又或是闖入農田，踐踏農民辛勤種植的蔬果，結果鐵路公司在社交平台多次呼籲大家在拍攝時需要遵守規則。

拍攝列車變「罵聲大會」

不過即使有這些呼籲，「撮り鉄」的缺德行為依然此起彼落。JR東日本去年11月就接連發生「撮り鉄」缺德情況，包括在11月7日的「大光燈」事件，當時有鐵路迷得知一款即將退役的載客列車臨時行駛，於是就湧到橫濱站的月台拍攝，根據社交平台的片段顯示，車站職員呼籲他們不要站出黃線，而這批為數超過50人的「撮り鉄」則不斷擠擁，並在聽到職員稱「假如不遵守規矩，列車車頭的大光燈會一直開着」後罵聲四起，叫其他人滾開。

對於「撮り鉄」而言，列車車頭開着大光燈，意味強光干擾鏡頭，令他們拍不到列車照片，即是等於白行一趟。

另一宗就在11月23日發生，一架名為「EL群馬」的電動機車進行告別之旅時，一批「撮り鉄」在路軌旁邊拍攝，他們差不多與列車有近距離接觸，導致列車需要緊急煞停。

罰則缺乏阻嚇力

如果在日本的網站搜尋「撮り鉄」，很多時都會連同「迷惑行為」、「干擾」等負面字眼出現，所以外界都對「撮り鉄」抱負面形象。而「撮り鉄」和「乗り鉄」亦屬於互相排斥的關係，前者討厭對方在拍攝時將頭伸出列車窗外，破壞構圖和拍攝機會；後者則對他們站在線路旁邊拍攝是殺風景。

或者大家會想，為甚麼當局對「撮り鉄」的危險行為似乎束手無策，根據日本法例《鐵道營業法》及《輕犯罪法》，非法闖入路軌的最高刑罰是監禁30天或1萬日圓以下罰款；即使鐵路公司可以向引起服務延誤的人士索償，阻嚇力仍然不大。

日本鐵路：圖為JR東日本的東北新幹線E5系列車。.（Getty Images）

當地傳媒不時報道「撮り鉄」的問題，本應有助他們反省，惟不久就故態復萌，結果惹來更多反感，很多正常的鐵路迷都不敢與其他人分享自己的興趣；亦有老一輩的鐵路迷不想牽涉其中，決定急流勇退。有日本鐵路YouTuber坦言，當地的鐵路攝影文化或因此逐漸式微。