色慾都市｜難敵金錢誘惑　泰國杜絕性旅遊純粹夢話？

8月8日是「國際女性高潮日」（International Day of the Female Orgasm），「食色性也」乃人的天性，色情產業自然應運而生。泰國芭堤雅（Pattaya）除了以陽光與海灘聞名，還被冠以「世界性都」（sex capital）的稱號。走進著名的紅燈區步行街（Walking Street），不難發現在酒吧林立的街道上，有衣著性感的女性兜搭路過的陌生男人，又有人賣力宣傳成人表演「十八招」（ping pong show）。

1960年代，泰國向參與越戰的美軍提供休憩和娛樂服務，性產業隨之興起，後來各大旅遊熱門城市如曼谷、芭堤雅、布吉等亦成為派對、陽光和性愛的聖地。然而，泰國卻不屑得到這個「美譽」，前旅遊部長科甘（Kobkarn Wattanavrangkul）反而希望將泰國重新定義為「優質旅遊」的度假勝地，將性旅遊與泰國完全脫鉤。

無可否認的是，性產業已經成為泰國經濟不可或缺的一部份。估計性工作者為泰國本地生產總值（GDP）貢獻近一成，而全國收入有約六成來自旅遊業，當中主要是性旅遊。不少性工作者亦是家庭的經濟支柱，政府一旦大舉掃黃，將有數以十萬計的人陷入貧窮。面對經濟效益和國際形象，顯然不是容易的抉擇。



戰爭以外 軍人尋開心「性地」

對泰國社會來說，賣淫並非新鮮事。早在1680年大城王國年代（Ayutthaya），賣淫是合法活動，甚至有國營妓院。

1960年，泰國通過《賣淫抑制法案》（Prostitution Suppression Act），將賣淫定為非法活動。1966年，《娛樂場所法案》（Entertainment Places Act）規管夜店、舞廳、酒吧、按摩院、浴場等地方。但立法未能有效抑制賣淫活動，當時正值越戰，大量美軍湧到東南亞國家，興起泰國性產業。

新加坡南洋理工大學研究分析員考爾（Manpavan Kaur）形容，東南亞國家就如「軍事性綜合大樓」（military sexual complex），「駐守韓國和越南的軍事人員經常到菲律賓和泰國的城市」，貧困的女性移居這些城市提供性服務。性產業未有隨戰爭結束而絕跡，反而藉1970年代旅遊業增長繼續發展。而取代軍人盡享「齊人之福」的，正是旅客。

色慾都市：泰國芭堤雅（Pattaya）的步行街（Walking Street）是著名紅燈區，有酒吧參考法國巴黎紅燈區紅磨坊（Moulin rouge）的設計，吸引外國遊客。（視覺中國）

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大舉掃黃 拒絕「朝性」旅客

「好人上天堂，壞人去芭堤雅」（good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya）或者是現實的寫照。2017年有3300萬旅客到訪泰國，其中有多達1300萬人前往芭堤雅。吸引他們的，不只是海天一色的美景，還有狂野奔放的刺激。有報道指，芭堤雅有2.7萬名妓女，即大約每5人就有1人從事性工作。

巴育（Prayut Chanocha）政府曾大舉掃蕩芭堤雅的妓院和俱樂部。科甘甚至想將人妖、舞者和色情表演趕盡殺絕，希望前往泰國的旅客是因為當地的文化和美貌而慕名而來，而非為了到紅燈區「朝性」。

政府更推行「歡樂地帶」（happy zone）政策，要求步行街商戶締造一個讓旅客感到安全的環境，又加強巡邏。春武里府府尹Pakkaratorn Teianchai強調，不容許在娛樂場所進行賣淫活動。

色慾都市：芭堤雅（Pattaya）的娛樂場所林林總總，舞女跳起鋼管舞，擺出誘人姿勢，為台下觀眾帶來視覺享受。（Getty Images）

收入可觀 不惜「下海」供養家庭

「馬照跑舞照跳」，如今到芭堤雅走一趟，或者跟幾年前的景況沒有太大分別。背後是因為性產業所產生的經濟效益實在「大到不能倒」，娼妓不想失業，政府暗地亦不想失去經濟支柱。

單親媽媽尼娜（Nina）在清邁（Chiang Mai）從事性工作。她形容，對自己能夠供養家庭感到自豪，又指作為泰國女性，不但有責任照顧孩子，亦要照顧父母，並在金錢上提供支援。「起初，我以為自己只會兼職（當妓女），但之後我每周賺取超過1萬泰銖（約2500港元），比起一個月賺取的收入還要多」，於是尼娜決定辭去工作，當上全職性工作者。

性工作者之間，女人養家糊口的形象十分普遍。性產業中的女性通常視自己為小型企業家，相信賣淫是向上流動的機會，甚或能成功「釣金龜」，提升社會地位。

權益組織權授基金會（Empower Foundation）發言人希爾頓（Liz Hilton）指，很多人都是為了肩負起經濟責任而選擇「下海」，她們希望捉緊機會，帶自己家庭的幾代人脫貧，買地、買拖拉機、送孩子上大學、送兄弟去當僧侶，盛載着家庭夢想的重量。

泰國最少八成性工作者都是單親媽媽，靠性工作供養父母、祖父母或兄弟姊妹等。現時泰國部份地區的最低工資為每日308泰銖（約78港元），希爾頓表示，收入最少的性工作者起碼都能夠賺取最低工資兩倍的收入。

色慾都市：不論是芭堤雅（Pattaya）抑或布吉（Phuket）等旅遊城市，按摩院等娛樂場所外，總有各式各樣打扮性感的女士在門外等待客人蒞臨。（Getty Images）

口裏說不 政府雙眼向錢看

早在越戰時期，外國軍人總共花費1600萬美元享用性服務。時至今日，泰國性產業已成為一盤價值64億美元的大生意。移民局估算，每10名前往泰國的男性旅客中，有7人是來享用性服務。如果政府真的全面打擊賣淫活動，變相會將整體四成旅客拒諸門外。

性產業也是官員貪污的溫床，受賄官員自然不希望失去可觀的「外快」收入。朗西大學（Rangsit University）犯罪案教授Jomdet Trimek指，從事賣淫活動的娛樂場所每月輕易就能賺取1000萬泰銖（約254萬港元），其中一部份是用來行賄，避免遭封殺。每月用來賄賂官員的開支由20萬至40萬泰銖（約5至10萬港元），每位受賄官員可獲1萬泰銖（約2539港元）。泰國性產業仍然興旺，受賄官員「功不可沒」。

泰國全國估計有80萬至200萬的娼妓。一旦性產業瓦解，政府不但失去一成的本地生產總值，更要額外撥款安置失去工作的娼妓，背後牽連的社會經濟問題甚廣。希爾頓提到，組織成立多年來經過14個政府，不只一次說過要結束賣淫活動，但從未有人提出如何協助眾多沒有資本也沒有學歷的婦女。

泰國不想當「世界性都」，其他國家卻有人提出「出賣肉體」換取進一步的經濟效益。東京大學博士生蘇曉辰（Xiaochen Su）在《亞洲時報》（Asia Times）撰文提議日本偏遠城市發展性旅遊，將東京和大阪等一線城市的旅客疏導至其他城市，解決旅客分佈不均的現象，刺激經濟。他指出，成人影片的粉絲願意為了興趣花費大額金錢，可以想像到的是很多外國粉絲都希望前往日本一嚐近乎真實的體驗。

對日本的提議，加上荷蘭阿姆斯特丹的成功，一再印證紅燈區的價值。不論套在任何國家，從經濟角度而言，性產業某程度上是個「好東西」。泰國不想要，但「口裏說不，身體卻很誠實」，沒法子下定決心一刀兩斷。每個嫖客付出的一分一毫，養活數以十萬計的娼妓，以至他們所供養的家庭。萬惡金錢從中作梗，泰國杜絕性旅遊的計劃仍停留於幻想。