展望2021｜四件未了事遺留四個難題　來年全球格局如何幻變

世界專題
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2020年絕對值得人類寫進史書。一場世紀疫症顛覆全球所有人的生活。不少人都想這年惡夢快快過去，即使這年已經過去，但不代表所有困擾我們的事情將自然消散。四件未了的國際大事或主宰來年以至未來幾年的地緣政治局面。

圖為2020年12月15日，美國羅得島有醫護接種美國輝瑞／德國生物新科技公司的新冠疫苗。（美聯社）

新冠肺炎：黎明來到疫苗救世？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，七大洲連南極洲這片極地也不能夠倖免於難。即使不同政府努力想要將病毒趕盡殺絕，但新一波疫情源源不絕。無了期的疫戰使到醫護疲於奔命，頓時幾乎失去所有娛樂的普羅大眾也陷入「抗疫疲勞」。經過一年，黎明似乎終於來到。

科學家從疫情伊始就馬不停蹄研發治療方法和疫苗。一般而言，疫苗開發以年計算，但多得政府「落重本」大力推動研發工作，全球有數款疫苗率先跑出，包括中國科興等三款疫苗、俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）、美國輝瑞（Pfizer）／德國生物新科技（BioNTech）疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗和英國牛津大學（University of Oxford）／阿斯利康製藥（AstraZeneca）。

英國率先批准緊急使用輝瑞疫苗開始大規模接種後，加拿大、美國和歐盟等西方國家相繼跟隨。俄羅斯和中國也開始接種自家製的新冠疫苗。雖然關於疫苗的持久力等問題仍然未有清晰的答案，但幾乎全球人類都將明天的希望寄予小小的玻璃瓶內，不想再為了失去心愛的人痛哭，不想再為了生計日夜擔憂。疫苗的功效將主宰明年全球政治和經濟的格局。

圖為2020年12月9日，英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩於比利時布魯塞爾會面，商討脫歐貿易協議。（Getty Images）

英國脫歐：英歐順利和平分手？

從英國前首相卡梅倫（David Cameron）舉行脫歐公投確定人民意願脫離歐盟，到今時今日已經超過四年，經歷了兩屆大選、兩任首相。從脫不脫歐，到如何脫歐，英國走過一個個政治危機。歷史第二位女首相文翠珊（Theresa May）做不來的事自比邱吉爾的現任首相約翰遜（Boris Johnson）成功了，年初終於落實脫歐協議。

對歐盟而言，失去英國當然不是一件好事，甚至生怕引起其他「壞孩子」蠢蠢欲動，不過逝去感情如何留得住？即使天氣不似預期，但要走總要飛。不足一年的過渡期12月31日屆滿前，雙方最終於聖誕前夕就關鍵的漁權問題取得共識，順利達成貿易協議，避免加劇經濟動盪。

只是有了貿易協議不代表英國能夠「無痛失戀」。英歐雖然達成貿易「零關稅、零配額」的協議，避免只根據世貿規則貿易的「澳洲模式」，但仍然需要面臨貿易零障礙，包括海關規則、監管標準與更多的邊境檢查，將加長貿易所需時間和加重成本。脫歐以後，傾向留歐的蘇格蘭會否成功脫英？聯合王國會否瓦解？英國要如何安撫蘇格蘭將會是未來的政治焦點。

圖為2020年11月7日，美國傳媒宣布民主黨總統候選人拜登當選，拜登和夫人以及副總統當選人賀錦麗和丈夫出席活動。（路透社）

拜登就職：不再「美國優先」？

美國總統特朗普（Donald Trump）四年前當選可說是震驚全球幾十億人。四年以來，特朗普顛覆以往政治傳統。不按常理出牌的他疏離歐洲等傳統盟友，對國際組織投下不信任的一票。他同時開打貿易戰，以關稅等手段打擊全球第二大經濟體中國。收緊移民政策被指加劇國內種族歧視，美國走進前所未有的分裂局面。

民主黨從兩年前中期選舉成功於眾議院翻盤，一直部署將白宮「撥亂反正」。他們終於找出前副總統拜登（Joe Biden）這個「最大公因數」，夥拍賀錦麗（Kamala Harris）成功入主白宮，後者更加打破「玻璃天花板」，成為美國首位女副總統。雖然特朗普聲稱選舉出現大量舞弊，但隨選舉人團投票選出拜登擔任總統，結果似乎已經塵埃落定。

選舉結束，未來四年才是拜登的最大難題。特朗普取得7,422萬普選票，意味國內仍然有一部份選民認同他過去的施政，拜登要如何「修復國家靈魂」似乎就取決於如何向數以千萬計的特朗普支持者伸出和解的手。拜登要如何應對根深蒂固的種族問題要如何應對氣候變化要如何修補與盟友的關係要如何對抗中國日益增加的影響力？全部都足以改寫美國以至全球的軌跡。

圖為2020年12月1日，日本東京御台場海濱公園的奧運五環標誌經維修後重新安裝。（路透社）

東京奧運：終圓選手四年一夢？

四年一度的奧林匹克運動會是體壇盛事，不少運動員窮畢生努力就是為了踏足這個頂級舞台，享受觀眾的歡呼聲，向世界展示自己的成果，挑戰自我，打破一個個前人所創的紀錄。只是無情的病毒襲來，即使主辦國日本有多麼的不情願，最終也迫不得已押後原定8月於東京舉行的奧運會。

我們都知道，日本押後奧運背後經歷不少內心掙扎。九年前的東北大地震震碎了日本經濟，政府竭力走出災難的陰霾，重建家園和經濟。東京奧運因此更加被視為象徵希望的奧運，期望帶來經濟收益，同時團結國家。只可惜疫情愈來愈嚴峻，前首相安倍晉三只好押後一年舉行奧運。

隨北半球進入冬季，日本迎來新一波疫情，東京也打破單日確診個案數目。疫苗或者來不及拯救奧運，如果要繼續舉行，就必須制定完善的防疫措施，避免成為超級傳播活動。奧運延期意味日本要「加注」，繼續「泵錢」。面對龐大的財政負擔，日本國內也有部份人認為應該直接取消「止蝕」。到底夢寐以求的奧運會最終能否如期舉行？即使能夠舉行，奧運會還是否我們以往熟悉的模樣？

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