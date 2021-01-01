展望2021｜四件未了事遺留四個難題　來年全球格局如何幻變

2020年絕對值得人類寫進史書。一場世紀疫症顛覆全球所有人的生活。不少人都想這年惡夢快快過去，即使這年已經過去，但不代表所有困擾我們的事情將自然消散。四件未了的國際大事或主宰來年以至未來幾年的地緣政治局面。

圖為2020年12月15日，美國羅得島有醫護接種美國輝瑞／德國生物新科技公司的新冠疫苗。（美聯社）

新冠肺炎：黎明來到疫苗救世？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，七大洲連南極洲這片極地也不能夠倖免於難。即使不同政府努力想要將病毒趕盡殺絕，但新一波疫情源源不絕。無了期的疫戰使到醫護疲於奔命，頓時幾乎失去所有娛樂的普羅大眾也陷入「抗疫疲勞」。經過一年，黎明似乎終於來到。

科學家從疫情伊始就馬不停蹄研發治療方法和疫苗。一般而言，疫苗開發以年計算，但多得政府「落重本」大力推動研發工作，全球有數款疫苗率先跑出，包括中國科興等三款疫苗、俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）、美國輝瑞（Pfizer）／德國生物新科技（BioNTech）疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗和英國牛津大學（University of Oxford）／阿斯利康製藥（AstraZeneca）。

英國率先批准緊急使用輝瑞疫苗開始大規模接種後，加拿大、美國和歐盟等西方國家相繼跟隨。俄羅斯和中國也開始接種自家製的新冠疫苗。雖然關於疫苗的持久力等問題仍然未有清晰的答案，但幾乎全球人類都將明天的希望寄予小小的玻璃瓶內，不想再為了失去心愛的人痛哭，不想再為了生計日夜擔憂。疫苗的功效將主宰明年全球政治和經濟的格局。

圖為2020年12月9日，英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩於比利時布魯塞爾會面，商討脫歐貿易協議。（Getty Images）

英國脫歐：英歐順利和平分手？

從英國前首相卡梅倫（David Cameron）舉行脫歐公投確定人民意願脫離歐盟，到今時今日已經超過四年，經歷了兩屆大選、兩任首相。從脫不脫歐，到如何脫歐，英國走過一個個政治危機。歷史第二位女首相文翠珊（Theresa May）做不來的事，自比邱吉爾的現任首相約翰遜（Boris Johnson）成功了，年初終於落實脫歐協議。

對歐盟而言，失去英國當然不是一件好事，甚至生怕引起其他「壞孩子」蠢蠢欲動，不過逝去感情如何留得住？即使天氣不似預期，但要走總要飛。不足一年的過渡期12月31日屆滿前，雙方最終於聖誕前夕就關鍵的漁權問題取得共識，順利達成貿易協議，避免加劇經濟動盪。

只是有了貿易協議不代表英國能夠「無痛失戀」。英歐雖然達成貿易「零關稅、零配額」的協議，避免只根據世貿規則貿易的「澳洲模式」，但仍然需要面臨貿易零障礙，包括海關規則、監管標準與更多的邊境檢查，將加長貿易所需時間和加重成本。脫歐以後，傾向留歐的蘇格蘭會否成功脫英？聯合王國會否瓦解？英國要如何安撫蘇格蘭將會是未來的政治焦點。

圖為2020年11月7日，美國傳媒宣布民主黨總統候選人拜登當選，拜登和夫人以及副總統當選人賀錦麗和丈夫出席活動。（路透社）

拜登就職：不再「美國優先」？

美國總統特朗普（Donald Trump）四年前當選可說是震驚全球幾十億人。四年以來，特朗普顛覆以往政治傳統。不按常理出牌的他疏離歐洲等傳統盟友，對國際組織投下不信任的一票。他同時開打貿易戰，以關稅等手段打擊全球第二大經濟體中國。收緊移民政策被指加劇國內種族歧視，美國走進前所未有的分裂局面。

民主黨從兩年前中期選舉成功於眾議院翻盤，一直部署將白宮「撥亂反正」。他們終於找出前副總統拜登（Joe Biden）這個「最大公因數」，夥拍賀錦麗（Kamala Harris）成功入主白宮，後者更加打破「玻璃天花板」，成為美國首位女副總統。雖然特朗普聲稱選舉出現大量舞弊，但隨選舉人團投票選出拜登擔任總統，結果似乎已經塵埃落定。

選舉結束，未來四年才是拜登的最大難題。特朗普取得7,422萬普選票，意味國內仍然有一部份選民認同他過去的施政，拜登要如何「修復國家靈魂」似乎就取決於如何向數以千萬計的特朗普支持者伸出和解的手。拜登要如何應對根深蒂固的種族問題？要如何應對氣候變化？要如何修補與盟友的關係？要如何對抗中國日益增加的影響力？全部都足以改寫美國以至全球的軌跡。

圖為2020年12月1日，日本東京御台場海濱公園的奧運五環標誌經維修後重新安裝。（路透社）

東京奧運：終圓選手四年一夢？

四年一度的奧林匹克運動會是體壇盛事，不少運動員窮畢生努力就是為了踏足這個頂級舞台，享受觀眾的歡呼聲，向世界展示自己的成果，挑戰自我，打破一個個前人所創的紀錄。只是無情的病毒襲來，即使主辦國日本有多麼的不情願，最終也迫不得已押後原定8月於東京舉行的奧運會。

我們都知道，日本押後奧運背後經歷不少內心掙扎。九年前的東北大地震震碎了日本經濟，政府竭力走出災難的陰霾，重建家園和經濟。東京奧運因此更加被視為象徵希望的奧運，期望帶來經濟收益，同時團結國家。只可惜疫情愈來愈嚴峻，前首相安倍晉三只好押後一年舉行奧運。

隨北半球進入冬季，日本迎來新一波疫情，東京也打破單日確診個案數目。疫苗或者來不及拯救奧運，如果要繼續舉行，就必須制定完善的防疫措施，避免成為超級傳播活動。奧運延期意味日本要「加注」，繼續「泵錢」。面對龐大的財政負擔，日本國內也有部份人認為應該直接取消「止蝕」。到底夢寐以求的奧運會最終能否如期舉行？即使能夠舉行，奧運會還是否我們以往熟悉的模樣？