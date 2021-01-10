菲律賓休班警「槍決」手無寸鐵母子　杜特爾特有份「育成」警暴？

菲律賓一名休班警察2020年12月20日在返鄉度假時與2名鄰居發生口角，他開槍殺了他們。此案被視為該國軍、警界中「殺殺殺文化」又一例子。「殺殺殺文化」即是執法人員動輒對疑犯及民眾開槍、甚至殺人的情況。

案件在12月20日發生，地點位於打拉省（Tarlac）帕尼基鎮（Paniqui）。這小鎮位於首都馬尼拉以北230公里。

警察努埃斯卡（Jonel Nuezca）因與52歲鄰居格雷戈里奧（Sonya Gregorio）早上5時施放自製竹筒炮boga，與她及其25歲兒子弗蘭克（Frank Anthony Gregorio）爭執。雙方「新仇」加上土地糾紛的「舊恨」，導致事件悲劇收場。

兩人爭論期間，努埃斯卡開槍殺掉格雷戈里奧，近距離向她的頭部開槍。他再向弗蘭克開2槍，最後又向已經躺在地上的格雷戈里奧開多1槍。他2020年12月21日被控2項謀殺罪。

努埃斯卡殺人的過程被人拍下來，在社交媒體流傳，瞬間引爆民眾怒火。以#StopTheKillingsPH（菲律賓停止殺戮）及#JusticeForSonyaGregorio（為格雷戈里奧討回公道）為標籤的推文一度充斥Twitter，北美、澳洲、新加坡及杜拜等地都有人響應發文。截至12月21日，單是#StopTheKillingsPH的推文已有78萬則。

政府圖為事件降溫

案發翌日總統發言人羅克（Harry Roque）稱政府譴責事件，而總統不會保護努埃斯卡，此案會被視為謀殺案般處理及調查。羅克稱此案緣於鄰里糾紛，不能以警察職務作為辯護。羅克說，因已看到證據，正義會得到伸張。

從他這番話這番話看來，政府的立場甚有為沸騰的輿論進行「降溫」以及「基於證據確鑿，政府從公辦理」的意味。而也許因為影片內容太震撼以及民眾怨氣甚大，杜特爾特已無法「撐到底」。他處理手法有別於以往曾說不會讓犯下殺人罪的警員入獄，而是表明不會「保護」努埃斯卡。

除了努埃斯卡的下場，人們也許更想知道的是，從上述「官方言論」看來，經歷此事的杜特爾特政府，知道自己在數年間在執法部門養成了一頭「怪獸」嗎？

菲律賓警暴：自從菲律賓總統杜特爾特上台實生鐵腕掃毒政策，執法人員在總統公開支持下，權力較以往更大，亦容易在與民眾發生爭執時佔上風。一些憾事或由此而生。圖為4月2日，馬尼拉警察在新冠肺炎疫情下，於檢查站截查一名電單車手。（Getty）

禍起免責免罰

從眾多「法外處決」（extrajudicial killing）以及類似努埃斯卡案的案件中，菲律賓公民看來暫時不會得到答案，而是會有更多問號。

努埃斯卡案之所以導致輿論嘩然，因警員職責本是維持秩序與保護民眾，他卻槍殺鄰居，且是行刑式「槍決」。有政界中人認為，這歸咎於菲律賓對警察暴力有罪不罰（Impunity） 的情況。

參議院少數黨前領袖德里隆（Franklin Drilon）也說：「有罪不罰孕育出樂於扣板機的警察」（Impunity breeds trigger-happy cops）。眾議院少數黨領袖薩拉特（Carlos Zarate）也有類似的看法，他稱在杜特爾特政府治下，警察有「殺殺殺文化」。

德里隆在聲明中指出：「只要這國家存在有罪不罰的文化，以及有一個獎勵不法行為而不是懲罰的制度，警察的濫權和暴力將繼續存在。」

TRIGGER WARNING 🚨



Double murder charges will be filed against police officer Jonel Nuezca for shooting his two unarmed neighbors in Paniqui, Tarlac yesterday.



Netizens seek #JusticeForSonyaGregorio #JusticeForFrankGregorio. Full story: https://t.co/tUVKCM11Lq pic.twitter.com/z0IWBS59v9 — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 21, 2020

菲律賓警暴：菲律賓總統杜特爾特曾說，倘犯罪份子拒捕或不配合執法人員的工作，便可殺死他們。然而警方後來給予前線執法人員的指引及教育是否充足？他們是否以盡量避免傷亡的出發點來做決定？在經過格雷戈里奧母子的事件後，民眾的疑慮只會更深。圖為2019年7月22日杜特爾特在位於馬尼拉的國會發言。（Reuters）

緣起「鐵腕掃毒」？

「無冕王」一詞本指記者，但在菲律賓，真正的「無冕王」看來是執法人員。而為警權膨脹打開「大門」的，正是菲律賓總統杜特爾特。菲律賓的音樂藝術家與社運人士組織Dakila稱，是總統向軍方及警察發出「殺人許可證」。

警權大幅提升，早在杜特爾特上任前已醞釀。杜特爾特揚言要鐵腕掃毒以及打擊罪惡。他2016年5月在競選集會上表明，當選後會殺掉毒販及劫匪。他當選後兌現競選承諾，2017年8月向警員下令，如疑犯拒絕投降並拒捕，而且使用暴力、危及警員及軍人的生命，一律格殺勿論。

拉普勒新聞網站（Rappler）9月18日稱其手上的數據顯示，從杜特爾特在2016年6月上任至2020年8月31日期間，多達7,884名涉毒疑犯被警察殺死。當中部分案件牽涉「法外處決」，已廣受國際社會批評。惟杜特爾特予以無視。Rappler在2019年的一個報告中分析，掃毒戰中數以千計的、涉及疑犯死亡的案件成為懸案。

菲律賓警暴：圖為2017年11月11日，馬尼拉民眾在美國總統特朗普到訪前上街示威，防暴警察封鎖一條道路。（Getty）

總統為警察「壯膽」

執法者不止有政府賦予的權力，更有於總統的「口諭」壯膽。警員執行職務時會因此變得果斷，但在獲得總統指令之外，他們是否獲得足夠的教育？是否本着保護民眾以及避免造成傷亡之心執法？警方對「拒捕」與疑犯「不合作」當然有官方定義，但來到真實的案發現場，他們又將如何詮釋？

曾在執法行動中捲入爭議的警員，也可能因為之前不用負上法律責任，下次執法更無顧忌，導致一個又一個惡性循環出現：努埃斯卡2020年犯案之前，是2019年5及9月2宗涉及謀殺的嚴重行為失當事件的主角。格雷戈里奧母子屍骨未寒，在2020年12月30日，菲律賓土著的圖曼多克族（Tumandok）9名領袖在警方及軍方搜查行動中被殺。死者家屬稱9人沒有拒捕，而被搜出的軍火是遭人栽贓的。