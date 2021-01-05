每日灌12公升汽水　爆吃2.9萬卡路里　「英國最胖男人」猝然去世

大家都戲稱現代人是「營養過剩」，大家幾乎都不像以前的人要努力加餐飯、吃飽穿暖了；而是每天都想著飲食控制，努力讓自己身上的肥油少一點。這位名為Barry Austin的英國男性卻是反其道而行，瘋狂吃喝的行徑讓他有「英國最胖男」的封號！

全世界最胖的足球迷！每天吃下29000大卡

根據英國《太陽報》及「澳洲新聞網」的報道，英國伯明翰一名52歲的男子巴里奧斯丁（Barry Austin），每天需要吃下29000大卡的熱量，並還要喝12公升的碳酸飲料，真的非常驚人。這位名叫巴里的足球迷，最胖曾經達到過412公斤；但後來巴里因為健康問題而減掉了127公斤，將他的每日卡路里攝入量減少到1500大卡（點擊放大瀏覽）：

巴里因為飲食過量與過重的體重而出名，過去也曾參加還參加了由蒂莫西斯帕爾（Timothy Spall）和巴比貝爾（Bobby Ball）主演的喜劇《英國最胖的人》。身為足球迷的他，胖到完全無法到現場觀看賽事；而且因為自己的身型龐大移動不便，都只能癱在家中的沙發上當個沙發馬鈴薯看球賽，沒辦法出門。還有因為體重過重，也讓自己的膝蓋造成負擔，因此站立一段時間之後膝蓋都嚴重受損。

疑似心臟病！在2021的第一天，「英國最胖男」遺憾過世

2021年大家都在慶祝，但對巴里的家人卻是哀傷的日子。在2021年的第一天，巴里因為長年的暴飲暴食，沒有規律運動的習慣已經造成身體狀態越來越糟，連呼吸都出現問題，最終疑似心臟病發，在1月1日過世，享年52歲，死因目前未知。

巴里過世時的體重多達254公斤，雖然他曾有嘗試減肥過，但最後還是復胖回來；而在《英國最胖的人》裏則有一個橋段說到，因為吃太胖出去外面都會被叫肥子、米芝蓮輪胎等綽號，受到很多歧視。所以，既然要胖那就要最極致，要來當個「全英國最胖的胖子」，因為可以擁有這個頭銜，所以就不會被逼着要瘦身！乍聽可能很正能量，但其實也是滿哀傷又讓人不忍心的呀。

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崔素拉出席劉在錫和曹世鎬主持的tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露減肥的經歷，節目12月2日播出：

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