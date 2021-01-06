【真英雄】美64歲男子趕3200公里路　只為把30%肝臟捐給陌生男嬰

根據外國媒體報道，10個月大的Jacob Cooper出生時就患有膽道閉鎖，這是一種罕見的肝臟和膽管疾病，非常可能致命，而且需要進行肝臟移植手術。而人住在俄亥俄州的Michael Speck就是他的合適捐贈者！當他發現需要幫助的對象只有10個月大時，他馬上難過得大哭起來。

雖然正值新冠肺炎（COVID-19）大流行的時候，但 Michael Speck還是從俄亥俄州向加州行駛了3200公里，以捐出30％的肝臟，並救回Jacob Cooper一命。

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眾人善意，匯聚成續命溫暖

在紐約，也有一樣的暖心消息。根據外國媒體報道，在紐約州的錫拉丘茲市，在空軍服役十三年的比利麥可康奈爾（Billy McConnell Jr.）被診斷出慢性腎病第四階段後，急需腎臟移植！而剛好完美匹配的腎臟主人——比利的表兄弟瑞奇，要從西岸加州的蒙特利橫跨整個美國特地來捐贈，在疫情中同樣顯得特別困難。但瑞奇執意要幫助比利，因為他不希望比利的兩個孩子，和他一樣經歷失去爸爸的痛苦，所以決定捐腎給比利！

為了使2021年1月6日的手術順利成功，瑞奇必須在聖誕節周末搭乘「私人飛機」火速飛達紐約州，確保整個過程是安全妥當的。這樣的一趟航程可能要花上一萬五千元以上的美金，但社會大眾還是慷慨解囊，使得比利不需擔心這高昂的交通費用。

TONIGHT AT 11: A trip across the country to help a LaFayette father. How the community is stepping in and the role his family is playing to help this holiday season. @CNYCentral pic.twitter.com/L7gdH3BViq — Tony Black (@tonyblacknews) December 23, 2020

一位擁有私人飛機的民眾也將免費出借飛機，有公司捐贈燃油；比利的爸爸和一名熱心機長Hallahan將一同駕駛飛機，將瑞奇送到紐約州。同時在募資網站上，他們也已募到四萬美金囉！比利的爸爸表示，在付清其他相關費用與醫藥費後，多餘的募款會全數捐給紐約上州醫學中心的腎臟移植中心，幫助其他同樣位急病所苦、需要幫助的病人。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】