網紅直播接種、給防疫特權　各國奇招欲化疫苗疑慮

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-01-19 11:50

挪威29位長者在接種輝瑞與德國BioNTech疫苗後死亡的消息一出，本港衛生專家、港大感染及傳染病中心總監何栢良周一（18日）表示，沒有證據顯示疫苗存在安全隱患，案例或為自然死亡，呼籲市民冷靜看數據。隨着越來越多國家開始推廣接種，民眾的「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）情緒成為各地政府要攻克的難關。有的政府利用網紅效應，有的則是「佛系」處置，各國政府都有哪些策略？不同方針背後原因又為何？

印尼：讓KOL代為宣傳

儘管各國幾乎不一而同地優先為醫療從業者、長者等高危群體接種疫苗，印尼政府卻讓一眾社交媒體KOL「插隊」。在Instagram有着超過數百萬追蹤者的搖滾歌手Ariel、創作歌手Risa Saraswati、及粉絲數近5000萬的演員Raffi Ahmad都在優先接種之列。後者更是在推行首日，與總統佐科維多多（Joko Widodo ）一同在電視直播中接受疫苗注射。

印尼衛生部表示，希望這些網絡紅人「能夠通過他們的方式教育公眾，並以身作則（傳遞出）疫苗是安全、重要的。」

印尼於上周三（13日）起已開始為民眾接種中國科興生物研發之疫苗。根據印尼獨立資訊平台LaporCovid-19近期民調數據，超過2000名受訪者中，69%的民眾對接種疫苗持不確定的態度。這讓希望依靠疫苗來緩解疫情的印尼政府頗為頭痛。為釋除穆斯林對於疫苗疑慮，印尼的最高級別伊斯蘭教士機構——伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council）甚至也在不久前宣稱國家購入的科興疫苗是「聖潔和清真」的。

同時，考慮到印尼是世界上社交媒體用戶數量最大的國家之一，通過社交媒體紅人來打消民眾疑慮似乎是不錯的策略，但亦有批評此舉是浪費疫苗，民眾在防疫資訊上傾向相信衛生專家，而非名人或網紅。而且在電視直播中接種了疫苗的網紅Raffi Ahmad很快更被曝出醜聞——在接種疫苗的幾小時後違反防疫規定、不帶口罩與朋友參加聚會。擁有近5000萬Instagram 追隨者的Raffi Ahmad事後就此道歉。

波蘭：接種者享防疫優待

同樣存在嚴重疫苗懷疑傾向的中歐國家波蘭，也為推廣接種出招。醫學期刊《刺針》（The Lancet）去年九月刊登一項研究指出，2015年以後波蘭民眾對於疫苗的整體信心有所增加，但在當地有組織的「反疫苗運動」影響下，過去兩年公眾對疫苗的信心呈下跌。

調查公司Kantar的於去年12月公布的數據顯示，將近一半（47%）的波蘭民眾擔心新冠疫苗的潛在副作用多於病毒；55％受訪者更表示，在疫苗接種問題上不信任政府。

政府於是給出一系列「優待措施」：注射完兩劑疫苗、獲得接種證書的民眾可享受一系列防疫措施的豁免權，包括接觸確診者的人員、通過大眾交通入境者無須隔離，接種了疫苗的人可豁免戶外私人聚會的人數限制等。

法國：不信專家？家庭醫生來動員

與波蘭「同病相憐」的還有法國——多項民調顯示，超過一半的法國民眾沒有接種新冠疫苗的意願，使法國成為世界上「對疫苗最抗拒」的國家之一。

來自格勒諾布林政治學院的副教授、研究公眾對疫苗態度的Antoine Bristielle認為，法國人對疫苗的猶豫主要是「對政治機構和科學家的信心」不足造成的。

法國政府對此似乎頗有自知之明，首席疫苗顧問Alain Fischer向民眾承諾，召集除政府衛生顧問外的多方人士，包括家庭醫生、患者權益倡導者等共同推出疫苗接種計劃，並讓過程儘可能公開透明。

去年9月19日，示威者聚集在英國倫敦特拉法爾加廣場（Trafalgar Square）舉辦反疫苗集會。（Getty）

瑞典：佛系「等等看」策略

相比之下，瑞典民眾雖普遍對衛生專家信任度較高，但民調卻顯示只有不到一半（46%）的人願意接種疫苗。政府的疫苗顧問Richard Bergstrom卻「淡定」的表示，希望人們「保持開放的心態」。他說：「對那些（對疫苗）有些猶豫的人，我會說：『等等看吧。』」

該國民眾對疫苗的普遍懷疑，或是源於2009年豬流感疫苗的副作用，當時許多接種者，尤其是兒童及青少年在接種後出現嗜睡症。國家權威傳染病專家Anders Tegnell亦表示，他希望隨着時間推移瑞典人會接受新冠疫苗。

雖然這些地方或多或少受到近些年愈演愈烈的反疫苗運動影響，卻又各有其歷史、文化及政治淵源，應對「疫苗猶豫」策略確實需要因地制宜。