拜登就任｜將手按127年歷史家族聖經宣誓　5吋厚家傳之寶再度亮相

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-20 11:55

美國總統等公職人員宣誓時都習慣手按聖經，即將成為美國第二位天主教徒總統的拜登（Joe Biden）也不例外。自1973年出任參議員以來，拜登每次宣誓都會拿出同一本巨型聖經。這本家族聖經有127年歷史，足足有5吋厚，份量十足。

美國憲法只是規定總統的誓詞，沒有規定使用任何書籍宣誓，但大部份都會按照傳統手按聖經讀出莊嚴的誓詞。

拜登的巨型聖經封面有一個凱爾特十字，自1893年以來已經是拜登家族的聖經。拜登上月出席節目接受名嘴科爾伯特（Stephen Colbert）訪問時形容，這本聖經是拜登家族的家傳之寶，紀錄了每個重要的日子，例如每次他宣誓，都會將日子寫於聖經。

1973年，30歲的拜登於特拉華州宣誓出任參議員，手按的正是這本巨型聖經，這也是這本聖經第一次公開亮相。其後每一次的宣誓儀式，這本聖經都從不缺席，包括合計七次宣誓出任參議員和兩次宣誓出任副總統。拜登已故兒子博（Beau Biden）宣誓出任特拉華州司法部長時，都是手按這本聖經。

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至於候任副總統賀錦麗（Kamala Harris），她兒時曾參加浸信會和印度教的禮拜儀式，但長大後成為浸信會教友。她同樣將手按聖經，宣誓成為美國首位女副總統。

賀錦麗打算使用兩本聖經，一本是屬於家族好友謝爾頓（Regina Shelton），另一本是屬於已故最高法院大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）。賀錦麗形容，兩人都是英雄，為無聲者發聲，並協助有需要的人。她過往宣誓出任加州司法部長和參議員時，都是手按謝爾頓的聖經。而馬歇爾則最高法院首位非裔大法官。