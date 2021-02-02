地球人造物總重量已超越所有生物質量　一種常見物料已佔約40%

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-02 19:00

根據本周發表在著名雜誌《自然》上的一項新研究，現在人造物的總重量竟然已經超過了地球上所有生物質量的總和，其中建築物、道路佔人造物最多。1900年時人造物總量僅相當於生物質量的3%，但第二次世界大戰後混擬土(包含凝膠材料、骨材、水)、鋼筋成為主要建築材料，柏油成為主要道路鋪料，人造物重量大概以20年即倍增的速率大幅上漲，現有人造物重量中，混擬土就佔約4成，而生物質量由於森林砍伐和物種滅絕正在逐漸下降。

這項研究是由電腦建立的模型來估算的，全球建築物和道路重量大概就相當於所有生物質量，另外塑膠製品總重量8億噸大概也是所有人類之外動物總重量的2倍。

地球人造物總重量已超越所有生物質量（NASA/Unsplash）

人類活動的總質量已超過了全球生物量

「我們發現地球目前正處在交叉點上。」以色列斐茲曼科學研究院的研究人員在他們的論文中用這句話總結了這項研究，從人類開展至今的2020年，我們活動的總質量已經超過了全球所有生物的生物量，而研究人員的目標主要是鎖定人類在地球上的所有足跡，包括混凝土、磚塊和瀝青，以及量化出所有在陸地上的生物、海洋生物和植物之間的平衡。

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人類種植的植物數量減少了一半

該報告說到，自從第一次農業革命以來，人類種植的植物數量大約減少了一半，雖然現代農業盡可能的想利用多一點的土地來種植作物，但由於森林砍伐過度快速、森林管理不足和其他土地利用變化而造成的植物損失數量遠遠超過了生產作物的總量，久而久之也不出所料，這些變化對環境造成了嚴重影響以及負擔。研究人員寫到，全球生物量的低趨勢已經影響了整個地球環境的碳循環和人類整體健康跟福祉。

人類正在創造一個全新的地質時代，許多人認為可以命名為「人類世」，人類對地球影響會留存在數百萬年後的沉積物與岩層中，此研究將人造物在地球上的動態影響稱為社會經濟新陳代謝，人造物與生物總量的消長也會反映經濟與環境的關係。

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