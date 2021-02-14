比新冠肺炎與黑死病更恐怖　科學家警告「X疾病」即將爆發

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-14 10:03

各界科學家警告，隨着人類與自然界的衝突日益嚴重，感染疾病的風險也逐漸增高，若未及時採取行動，可能每5年就會出現一場人畜共通傳染的「X疾病」（Disease X），不僅釀成疫情大流行，甚至比新冠肺炎、中世紀奪走7500萬條人命的黑死病更加嚴重。

世界衛生組織（WHO）於3年前開始採用「X疾病」一詞，代稱假設性的疾病，可能由已知或未知病原體引起，且隨時可能爆發，構成重大公衛風險，有待進一步研究與監測。英國愛丁堡大學的流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）與同事2017年說服WHO將「X疾病」列入優先考量疾病名單。他曾說，「X疾病」絕對是即將來臨。

（編按：英國《鏡報》12日引述專家稱，大流行可能每5年出現1次，是由人畜共患病引起的。專家也擔心，另一場大流行會是由「X疾病」引起，比新型冠狀病毒肺炎更糟。

X疾病是個概念，意思是社會隨時都會受到不明來歷的病毒侵襲，它會忽然間冒起，繼而大爆發。）

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《鏡報》、《太陽報》等外媒報導，NGO生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）指出，在地球上的167萬種未知病毒中，高達82.7萬種可能透過動物感染人類，事實上，過去幾十年內就出現數十個人畜共通傳染疾病。科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）一篇研究認為，東南亞、澳洲東部、非洲中部與南部、亞馬遜周邊地區都是出現新疾病的高風險地區。

世界經濟論壇也在2020年12月的一份簡報中強調此威脅。文中引述科學界的廣泛警告指出，除非採取進一步預防措施，否則「人類可能每5年就會發生一次疫情大流行或公衛緊急事件。」

亥姆霍茲環境研究中心（UFZ）的塞特爾斯博士（Dr. Josef Settele）說，「森林砍伐猖獗、農業擴張不受控制、集約化耕種、開採礦產、基礎建設發展以及利用野生動物，已經為動物疾病傳播給人類，製造出一場『完美風暴』。」他認為，新冠肺炎這類疾病只能歸咎一個物種，那就是人類，也呼籲採取行動，遏止未來危機。

地方民眾在疫情持續期間的生活（點圖放大瀏覽👇👇👇）

剛果微生物學家穆彥貝（Jean-Jacques Muyembe）1976年發現伊波拉病毒，他談到一種新的「致命病毒」即將來襲，而醫護人員也非常擔心，新的「X疾病」真的會出現。報導稱，這種新病毒的傳播速度可能和新冠病毒一樣快，卻具有伊波拉病毒50%至90%的致死率。

「我們現在處於一個新病原體將會出現的世界，這對於人類構成威脅」，被問及是否相信未來的疫情可能比新冠肺炎更可怕時回應，「是的，我認為是的」。

醫療期刊《刺針》（The Lancet）一篇社論則認為，本次疫情已經敲響一記警鐘，提醒人類不能永無止盡濫用自然資源，「新冠肺炎不是最後一次，甚至也不會是最嚴重的人畜共通傳染病大流行」。

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