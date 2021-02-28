新冠疫苗｜強生Johnson疫苗「打一針」就夠　與其他疫苗有何不同

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-28 18:49

美國食品及藥物管理局2月27日，授權緊急使用強生（Johnson & Johnson）研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，成為美國授權使用的第三支疫苗。但與其他疫苗不同，強生僅需要注射1劑即有足夠保護作用，疫苗機制也不一樣。

圖為2020年12月，多瓶可使用測試的強生疫苗。（AP）

有效率為66%

相比於美國輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）合作研究的產品，以及美國莫德納（Moderna）的疫苗，強生疫苗公布的第三期測試有效率僅為66%，較前兩者近95%為低。強生疫苗同時比阿斯利康（AstraZeneca）及英國牛津大學聯手研發疫苗的75%為低。

強生疫苗同樣具有防止病情惡化的功效，測試報告指疫苗有85%效率防止病情重症化，意味即使疫苗不一定有效對抗感染，但仍能有效降低感染者病情惡化，需要住院甚至死亡的風險。

病毒載體疫苗

強生疫苗採用的是病毒載體技術，病毒載體是指借用經無害的病毒載着特定基因，讓病毒進入人體細胞，並由細胞製造新冠病毒的抗原蛋白質。這些蛋白質會引起免疫反應，繼而讓人體記憶新冠病毒，達到免疫效果。

輝瑞疫苗使用的是不同的mRNA技術，但原理相同都是讓人體細胞製造病毒的抗原，刺激免疫系統作出反應。兩者沒有高低之分，只是技術不同。

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只打一針就足夠？

強生疫苗的最大特色，是與其他疫苗不同只打一劑便能提供足夠保護。但事實這不代表疫苗注射第二劑無效或會降低效果，只是由於疫苗最初研發目標是以注射一劑為考慮，所以只有一劑的測試數據。強生已正在展開注射兩劑疫苗的研究。

強生只注射一劑便足夠有明顯優勢，特別是今天疫苗產能普遍不足，因無需考慮第二劑，購買同數量的疫苗可以為更多的人接種，加快推進接種計劃。