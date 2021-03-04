梅根被「逼哭」王室職員　戴安娜當年也逃不過的王室「魔咒」？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-04 21:05

英國哈里王子的妻子梅根（Meghan Markle）身陷欺凌下屬風波，遭指控逼哭王室員工，白金漢宮更罕見表明調查，一時之間令哈里夫婦與王室的不和程度大幅升級。梅根婚後未能融入王室家庭已是眾所周知，「人民王妃」戴安娜（Diana, Princess of Wales）其實當年也是處處與王室格格不入，最終演變成未能與員工和睦相處的局面，彷彿成為王室「局外人」的魔咒。

戴安娜極受民眾愛戴，圖為2002年在倫敦，民眾紀念戴妃逝世5周年（Getty）

貼地女孩走入王室

戴安娜年紀輕輕嫁入王室，1981年以20歲之齡嫁給32歲的英國王儲查理斯（Prince Charles），她出身貴族但形象貼地，喜愛孩子，當過幼稚園教師，待人處事與其他王室成員極為不同，展現親民一面。

據戴安娜的前保鑣沃夫河（Ken Wharfe）所指，戴安娜有一次返回娘家暫住時，曾為他洗衫，起初他拒絕，認為這樣太過荒誕，但戴安娜堅持說喜歡這樣做，在第二天早上，他已發現戴安娜在燙衫。

↓戴安娜的童年照片↓

與王室的衝突

戴安娜的作風卻未能讓所有王室員工高興，例如她經常走到王室廚房，會引來一些守舊派員工的不高興，認為王室成員根本不應該到訪廚房，更甚是戴安娜常在廚房與低層員工打招呼，引起資深員工的妒忌，無意間造成王室員工之內的不和。

隨着戴安娜與查理斯婚姻發展不如意，她在公眾眼中受盡愛戴、搶盡王室風頭，但在家庭內卻是倍感到王室成員對她的冷漠、不友好，甚至令她受到情緒病困擾，漸漸背負上「難搞」之名。

查理斯與卡米拉藕斷絲連的關係，令戴安娜一直不滿，圖為1980年的戴安娜和卡米拉（Getty Images）

脾氣易變偶向下屬發怒

王室傳記作家霍奇森（Howard Hodgson）在2007年著作指，戴安娜一方面友好、有同情心，另一方面有時也會情緒爆發，脾氣容易變並會向下屬發怒，以此尋求情緒解放。

戴妃被指1986年曾向造型師達格利（Evelyn Dagley）說出冷言冷語，包括有次指「看看這件衣服，達格利，白痴你看看，這是垃圾、垃圾、垃圾，這是什麼達格利？是垃圾...... 把它拿出去。」戴妃也被指動不動就辭退孩子的保母，如認為她們沒有照顧好孩子，甚至是因為保母「與孩子太親近」。

圖為哈里王子（左）2006年與前保母伯克（Tiggy Legge-Bourke，右）出席公開活動時的合照（Getty）

懷疑保母與查理斯有染

另一宗在王室內引起哄動的事件，更加驚動英女王。據戴安娜前私人秘書傑夫森（Patrick Jephson）憶述，戴安娜自1993年起對照顧威廉王子與哈里王子的保母伯克（Tiggy Legge-Bourke）心生不滿，懷疑伯克與查理斯有染，甚至以為伯克曾懷有查理斯的孩子並墮胎，戴安娜與兒子通電話時，會先要求伯克不在兒子旁邊。

兩人的衝突出現在一場王室員工聖誕派對上，戴安娜向伯克說了一句在場其他人士也聽到的說話：「很遺憾聽到孩子的事。」再次指控伯克墮胎，令她當場落淚離場。事後伯克稱要採取法律行動，驚動英女王要求私人秘書調查事件，最後秘書向戴安娜發信，澄清查理斯與伯克之間沒有不正當關係。

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戴妃與王室成員之間的不愉快及情緒病，導致她與王室員工的矛盾也更深，據傑夫森指，戴安娜會想像一些不存在的事，如懷疑遭人竊聽、謀害她，對員工的猜疑愈來愈深，至1995年11月她接受英國廣播公司（BBC）那場著名的訪問時，她事前沒有告訴私人秘書與新聞秘書，在訪問不久後，兩人都提出辭職，至1996年，戴安娜屬下員工僅剩文員與女侍。

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1995年，戴安娜王妃在肯辛頓宮（Kensington Palace）接受BBC記者巴希爾（Martin Bashir）訪問（Getty）

這場BBC訪問也壓倒了戴安娜與英國王室關係的最後一根稻草，戴妃在訪問內說出名言「我的婚姻有3個人，太擁擠了。」即變相公開她、查理斯與卡米拉（Camilla Parker Bowles）之間的三角關係。這段訪問促使英女王親自發信要求戴妃夫婦離婚，成為英女王第一封也是最後一封寫給戴安娜的信件。

梅根與哈里王子如今與白金漢宮的糾紛，同樣與一場訪問有關，他們在美國接受名嘴奧花雲費（Oprah Wiinfrey）專訪，將於3月7日播出，外界關注此是把兩人與王室的分歧呈現於世人眼前，也可能是雙方關係再轉差的觸發點。

圖為英國哈里王子和梅根接受名嘴奧花雲費訪問。（美聯社）

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