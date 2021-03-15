凱特梅根理應是密友　遭「他們」挑撥成仇　重蹈戴安娜與莎拉覆轍

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-15 12:10

英國威廉王子（Prince William）之妻凱特（Kate Middleton）、哈里王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan Markle），年紀差不到一歲，理應能夠互相了解，成為最親密的戰友，一起撐起王室半邊天。然而兩人只有梅根剛開始加入王室時在公眾眼前有過親切互動，之後就漸行漸遠，直到過去一年完全沒有對話，到了梅根在奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪中重提兩人為了她婚禮上的花童服裝爭吵起衝突，對於誰把誰氣哭有不一樣的認知，彼此之間連想相安無事、不相敬如「冰」都不容易，更甭提成為對方最好的朋友。

然而，凱特和梅根確實有過短暫互相友好的快樂時刻，那時英國媒體常會把她們與哈里、威廉稱為「優秀4人組」，但在幾個月後，立刻有了凱特和梅根的心結報道，接着她們之間再也沒機會變好，愈來愈疏離，也愈來愈不和。

英國媒體指出的理由之一，就是梅根在婚禮前試裝過程把凱特氣哭。其實英國媒體才是最大的亂源，早在凱特和梅根之前，他們已經弄僵了另一對王室妯娌的交情——威廉與哈里的媽媽戴安娜（Diana, Princess of Wales），和嬸嬸莎拉（Sarah, Duchess of York）。

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假使連原本是好友的戴安娜和莎拉都會被英國媒體弄到不相往來，凱特與梅根就更沒機會變朋友，特別在梅根弄哭凱特的新聞出現、令梅根深感不平後，英王室力保未來王后凱特，無視梅根「替她澄清」的要求，與凱特間的情感裂縫也增大。

英媒更拿手的一招是兩套標準，同樣的事，凱特做就是受到稱讚，梅根做就是批評與修理，使她內心的怨氣更難平息，終於到現在和凱特之間充滿尷尬的氣氛，保持距離好過硬要湊在一起，也就離原本各界期盼的「妯娌閨密」更遙遠。

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