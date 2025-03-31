緬甸大地震｜基建損毀礙救災的窘境：新冠加內戰令災難雪上加霜

緬甸中部3月28日下午2點21 分發生規模7.9級大地震，震源深度30公里，當地估計可能有過萬人喪生，或成為該國一個世紀以來發生的最強地震。是次地震威力之大，還波及到鄰國泰國、越南、中國內地雲南省以至印度；曼谷一座尚未竣工的建築倒塌、越南的橋樑和房屋都受到影響、雲南省建築明顯搖晃。



這次地震不僅破壞力強，還曝露出緬甸發展落後、道路基建不足等問題，嚴重影響今次災後的救援工作。



地震至今已造成 1,700 多人死亡、約3,400人受傷、約300人失蹤，這也是多年來襲擊這個貧窮且飽受戰火蹂躪的國家最嚴重的一次自然災害；由於緬甸受到持續衝突影響，加上部分受災最嚴重的地區通訊中斷，當地目前的情況非常嚴峻。備受孤立的軍政府最高領導人敏昂萊將軍（Gen Min Aung Hlaing），因此罕有呼籲國際社會提供援助。

聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）上周六表示，這次地震嚴重損壞了主要橋樑和道路等關鍵基礎設施，導致人道主義行動難以進入有需要的地區，「 仰光—內比都—曼德勒高速公路的受損導致服務中斷，裂縫和路面變形迫使高速公路巴士停止運營。」

緬甸不少公路受損，導致救援工作變得異常困難。(Reuters)

身在仰光的無國界醫生緬甸項目總管法蘭科（Federica Franco）說：「我們較早時間有一支團隊正在路上，但他們不得不折返。當地一些機場也已關閉。」

除了重要幹道受損外，因反對軍政府統治而建立的文人平行政府「民族團結政府」（NUG）表示，初步評估今次地震破壞最少2,900座建築、30條道路和7道橋，內比都和曼德勒的機場都因損毁嚴重而暫時關閉。

一整個世紀也沒有多少發展……

緬甸對部份香港人來說或許相對陌生，該國是個以農業為主的國家，國民每年所得平均僅約1,180美元（約9,179港元），全國六成人口從事農業，主要種植稻米、小麥、甘蔗等。其國土的森林覆蓋率達50%，林區產硬木和貴重的柚木。另外，緬甸擁有豐富礦產，包括有鎢、鋅、鋁、石油、鋼玉和玉石，其中紅寶石及翡翠之質素全球最高。

緬甸是個以農業為主的國家，全國六成人口從事農業，主要種植稻米、小麥、甘蔗等。(Getty)

直至本世紀初，緬甸經濟總體水平依然未有在二次大戰之後得到大幅的提高，反而還有所下降。翻查數據，1936年緬甸人均年收入776美元，而2004年11月的統計數字，緬甸國民人均年收入僅224.5美元，可見緬甸的經濟發展倒退不少。

緬甸最大的問題，不止是上述的基礎設施不足，還有缺乏改善基建所需的財務資源。2015年，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會指出，緬甸是區內最缺乏基礎設施的國家。世界經濟論壇《2013至2014年全球競爭力報告》中，該國在148個國家中排第141位。在2015年，緬甸只有38.9%的道路已鋪設好，而整體的道路密度更屬區內最低。

2010年，緬甸開始改革開放，外商在緬甸的投資也迅速增加。翌年，總統登盛（Thein Sein）上台，緬甸實行全面經濟改革，放寬投資政策，改革稅率及法律制度，外來投資金額由2010年的300萬美元大幅提升至2011年的20億美元。當時貨幣政策的改變使緬幣升值近25%，2011年的經濟增長率為8.8%，國民人均年生產總值上升至1,300美元。

緬甸在開放改革期間曾吸引不少外資，只可惜好景不常。(Getty)

2015年11月，緬甸舉行25年來首次大選。經過點票，由昂山素姬（Aung San Suu Kyi）所領導的全國民主聯盟（全民盟）取得執政權，結束軍政府長達54年統治，以及親軍方的鞏發黨大約5年執政。其後全民盟及軍方依照憲法組成政府，昂山素姬出任國務資政。

2015至2016年，緬甸獲得的外商直接投資總額為94億美元（約731億港元），石油及天然氣行業吸引了最多外商投資，其次為運輸及通訊，之後是製造業。然而，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會認為，這些投資僅屬「鳳毛麟角」，佔緬甸真正所需資金的一小部分，因估計未來10多年，緬甸各大城市需要1,460億美元（約1.14萬億港元）的投資，以建設基礎設施滿足現有及預期新增人口的需求。

2020年的新冠疫情重創緬甸經濟。(Getty)

然而好景不常，2020年爆發的新冠疫情重創緬甸，經濟全面停頓，不少人陷入赤貧。翌年2 月，該國更發生軍事政變，民選的全國民主聯盟政府遭緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）推翻，國務資政昂山素姬、總統溫敏（Win Myint）即被捕。該國的經濟因而再次陷入停頓，同時宣告緬甸吸引外資的短暫時代悄然告終。

大地震前已深陷人道危機的「悲慘國度」？

事實上，緬甸早在上周地震之前已深陷內戰泥淖，亟需人道救援。正如以上所說，緬甸經濟原本已不發達，加上已陷入四年內戰，軍政府部隊在全國各地與反叛組織展開激戰，已使得2000 多萬人需要人道主義援助，約350萬人流離失所，許多國民面對飢餓等困境。

戰火還重創當地醫療和應急機制，且令基建殘破不堪並導致物資短缺，原本可以協助救援的非牟利組織亦因軍方掌權而停止運作。禍不單行的是，緬甸電力供應和通訊網絡不穩，且限制新聞自由、阻隔外界聯繫，使其無力應對重大自然災害。

緬甸過去四年內戰，使得2000 多萬人需要人道主義援助，約350萬人流離失所，許多國民面對飢餓等困境。(Getty)

目前，該國大部分地區不受軍政府控制，而是由各民族叛亂分子和民兵組織管理，故此收集可靠資訊極為困難。國際特赦組織表示，對於這個飽受戰爭蹂躪的國家來說，這次地震「來得太不是時候」，勢令當地民眾處境雪上加霜。

其中，今次地震的震央位於緬甸中部實皆地區，該地區飽受內戰蹂躪，軍政府、親軍方民兵和叛軍團體爭奪控制權，並設立檢查站，導致公路和河道通行極其困難。實皆省主要為農村地區，住屋多以木材和茅草建造。由於軍政府和叛軍經常發生戰鬥，該地區的通訊一向極不穩定。

國際援助組織四方援助救濟社（CARE）緬甸國家主任 Arif Noor日前發聲明指出，「這個被強震襲擊的國家原本就處於危機之中，已有1,990萬人需要人道援助。救援資金仍嚴重不足，地震災害讓本就脆弱的局勢更加惡化。」

說到底，受羅興亞人問題、少數民族武裝組織地位等問題影響，緬甸軍方與少數民族武裝組織矛盾複雜難解，各方訴求難以調和，加上新冠肺炎疫情的衝擊，緬甸國內的環境原本已不容樂觀，這次地震恐怕會使得當地人民面臨新一輪前所未有的重大考驗。