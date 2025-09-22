英澳加葡加入承認巴勒斯坦國潮　建國之路外交里程碑背後意味

包括英國、澳洲、加拿大和葡萄牙在內國家已先後在近幾天正式承認巴勒斯坦國，而法國及其他國家也計劃在未來幾天內採取相同行動。以色列總理塔尼亞胡警告稱這些決定對哈馬斯恐怖主義的巨大獎勵；美國也對此舉表示強烈反對。



哪些國家承認巴勒斯坦國？

聯合國193個成員國中，目前約75%成員承認巴勒斯坦。在聯合國，巴勒斯坦擁有「永久觀察員國」地位，可以參與但無投票權。中國和俄羅斯均於1988年承認巴勒斯坦。隨着英國和法國的承認，巴勒斯坦國很快將獲得聯合國安理會5個常任理事國中4國的支持。

圖為2025年7月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內閣會議召開當天，於唐寧街10號發表有關加沙局勢的聲明。（Reuters）

反對承認巴勒斯坦國的美國

這將使以色列最堅定的盟友美國成為唯一的少數派。華盛頓自1990年代中期巴勒斯坦權力機構成立以來就承認其地位。自那以後，幾名美國總統都表示支持最終建立巴勒斯坦國。但現任總統特朗普（Donald Trump）不在其列。在他的兩屆政府任內，美國政策嚴重偏向以色列。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）結束對英國的國事訪問後，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）一起出席新聞發布會。（Reuters）

為甚麼美國的盟友、英國和其他國家現在這麼做？

歷屆英國政府都曾談論過承認巴勒斯坦國，但僅將其作為和平進程的一部分，理想情況下是與其他西方盟友一起，並在「產生最大影響的時刻」進行。

他們認為，僅僅作為一種姿態來這樣做將是一個錯誤。這可能會讓人感覺品德高尚，但實際上並不會改變實地狀況。

但顯然，以巴局勢的發展迫使多個政府採取行動。加沙地帶日益嚴重的饑荒景象、對以色列軍事行動日益增長的憤怒以及公眾輿論的重大轉變，所有這些都促成目前的局面。

2025年9月12日，美國紐約聯合國總部，巴勒斯坦常駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）在聯合國大會就巴勒斯坦問題及落實兩國解決方案進行表決後發言。（Reuters）

承認巴勒斯坦國意味着甚麼？

巴勒斯坦是一個既存在又不存在的國家。它在很大程度上獲得國際承認，在海外設有外交使團，並派出隊伍參加包括奧運會在內的體育賽事。

但由於巴勒斯坦與以色列的長期爭端，它沒有國際公認的邊境，沒有首都，也沒有軍隊。由於以色列對約旦河西岸的軍事佔領，根據1990年代和平協議設立的巴勒斯坦權力機構並未完全控制其土地或人民，而加沙地帶正處於毀滅性戰爭之中。

鑑於其作為一種「准國家」的地位，承認它不可避免地在某種程度上是象徵式。這將代表一種強烈的道德和政治聲明，但幾乎不會改變實地狀況。但象徵意義是強烈的。

正如英國前英國外交大臣林德偉（David Lammy）今年7月在聯合國的一次演講中指出的那樣：「英國負有支持兩國解決方案的特殊責任。」

2025年9月5日，英國倫敦，工黨國會議員林德偉（David Lammy）抵達唐寧街10號首相府，在副首相韋雅蘭（Angela Rayner）辭職後，林德偉將接任副首相和司法大臣。（Reuters）

英國的責任

1948年，英國軍隊降下英國國旗，正式結束在巴勒斯坦的統治。以色列同年成立，但出於多種原因，建立平行的巴勒斯坦國的努力卻屢屢受挫。

林德偉稱，1917年，英國時任外交大臣貝爾福（Arthur Balfour）簽下《貝爾福宣言》，當中首次表達英國支持「在巴勒斯坦為猶太人民建立一個民族家園」。但宣言伴隨着一項莊嚴承諾，「即不得做出任何可能損害巴勒斯坦現有非猶太族群的公民和宗教權利的事情」。

以色列的支持者經常指，貝爾福得宣言並未明確提及巴勒斯坦人，也沒有談及他們的民族權利。不過這片以前被稱為巴勒斯坦的領土長期以來被視為未完成的國際事務。

正如林德偉所說，政客們「已習慣於說出『兩國解決方案』這個詞」，但國際社會為實現兩國解決方案所做的努力均告失敗，而以色列對約旦河西岸大片地區的「殖民」已使這一概念變成一個大而空洞的口號。