潤日｜「海淀媽媽」集體移居日本　不「雞娃」也能讀好大學？

導讀 : 以疫情為起點，近年間移民日本的中國公民數量急遽增長，預期到2026年，在日中國人數量將超過100萬大關。這批新近移民大多來自北京、上海等中國大城市，他們帶自己的家庭與財富背井離鄉，不約而同來到日本，這一現象被稱為「潤日」，從英文單詞『run』（逃離，按中文拼音讀作『潤』，意指人們逃離故土）演變而來。他們的到來讓中國移民在當地的存在感比以往任何時候都更為突出。

從價格激增的東京高層公寓，到公立小學裏越來越常見的中國孩子，在習慣了單一民族並以此為榮的日本社會，對於外來人口的「水土不服」正形成新的政治動能與社會現實，迫使本地人與外來者彼此適應和共存，香港01記者追蹤這些中國移民的故事。



2023年，當時42歲的陳笑（化名）決定和家人一起移居日本時，兒子小齊（化名）正在北京昌平區一間學校上五年級。早八晚五，課間幾乎沒有什麼休息時間，「每天除了做作業還是做作業，沒有什麼玩的時間」，即便是學校以外的興趣班，中國孩子們也逃不出集體性的「內捲」。

二十多年前，陳笑從天津來到北京，如今已經跟同樣從外地來的丈夫在這裏建立了穩定的生活，卻至今沒能把戶口遷到北京。根據當地政策，沒有戶口意味着孩子無法在北京高考，若是堅持留在北京，小齊只能考取中專或職業學院，不然就要回戶籍所在的天津高考。這成了陳笑的一直以來的一個心結。

「就是堵着一口氣」——陳笑心想，既然北京不讓孩子高考，那就去日本、去「更好的地方」。

對於日本的教育體制，陳笑雖不盡了解，但從平時關注的微信公眾號上了解到，日本的教育體制跟中國很不一樣，除了讀書，學校還很重視鍛煉孩子的生活自立能力、重視運動。

這年11月，借着丈夫在日本的工作機會，一家人來到位於日本首都圈的千葉縣，4個月後又搬到了東京，離丈夫公司不遠的普安區。儘管人生地不熟語言也不通，但沒過多久，陳笑也在東京結識了其他中國媽媽，跟她一樣，她們也在疫情後的這幾年舉家搬到了日本。

國際學校學費僅為上海、北京的一半

根據日本出入國在留管理廳數據，2022年至2024年間，在日中國居民數量從76.2萬增長至87.3萬，短短3年增加十萬有餘，比此前十年的增長還要多。曾經在中文媒體工作過的日本記者自2023年開始對這一批新移民進行深入報道，像陳笑這樣為了孩子的教育而舉家移民到日本的中國人數量不少。

來自福建的張慧文（化名）2022年6月帶着孩子來到東京。在此之前她看到朋友在日本經營民宿十分順利，又嚮往日本的生活條件，對此頗為心動：「說白一點就是（在這邊）賺錢很容易」。

日本為鼓勵外國人在日本創業，自2014年開始實施經營管理簽證（又稱社長簽）政策，允許外國人以最低500萬日元（約為了鼓勵合26萬港元）的註冊資金在日本創設公司，只要確保營業場所，即滿足簽證申請條件，成為便於許多中國人易於移民的選擇。

張慧文分了三次將600萬日圓現金帶到日本，作為她的投資金。在中介的幫助下，她準備好各種材料，期間雖因疫情有所耽擱，但還是順利獲批，着手在東京的江戶川區和中野區運營民宿。除了今年6月至8月日本地震的傳言令遊客大減，大多數時候營收都還可以。

由於新冠疫情對中國經濟造成衝擊，許多中產或富裕中國人希望在海外投資、確保資產安全。舛友雄大表示，這一批「潤日」的中國移民來日並非出於單一原因，但教育和投資是兩個首要因素。

最先迎來中國學生的是日本的國際學校。當時，中國許多城市的孩子因封控政策只能在家上學，而日本的防控則寬鬆許多。日本的國際學校對許多富裕和中產家長來說成了一個很好的選擇。

針對國際學校的日本升學輔導機構EGCIS齋藤幸負責人表示，自疫情前的2018年起來自中國家長的諮詢量就持續攀升，甚至有家長在尚未確定移居計劃時，便通過在線課程在華學習。多數人隨後持經營管理簽證赴日參加考試。

負責人稱，日本國際學校受歡迎的關鍵在於費用。據齋藤幸介紹，日本多數國際學校年學費約200萬至300萬日元，而中國同類學校即使最便宜也需兩倍費用。歐美學費水平相當，齋藤表示：「日本學費相對低廉且生活環境優越，許多學生畢業後會繼續申請歐美大學。」

根據舛友的計算，考慮到日圓貶值，東京國際學校的平均學費幾乎只有上海和北京的一半，性價比也更高。

陳笑表示，自己身邊也有認識的中國家長把孩子送去國際學校，未來考慮讓孩子到歐美等國家發展，日本只是一個跳板。

不「捲」也能讀好大學？

陳笑表示，自己和丈夫因工作關係，在2023年以前就多次來日出差，日本乾淨、規矩的環境讓夫婦二人都對日本產生好感，「心裏已經種下一個種子」。隨着孩子高考的問題越來越迫切，陳笑看着小齊到學校上學仿佛坐監獄一般，夫妻倆於是下定決心移民。

2025年，中國高考報名人數達到1335萬人，在此之前，參加高考人數連續7年增長，從2018年的975萬增加到去年的1342萬。而同時期，中國青年（16-24歲群體）失業率卻在2023年6月達到21.3%，為有史以來最高水平。同年底，國家統計局結束對統計調查工作進行「健全優化」、恢復公開每月失業率數據以來，青年失業率也大多處於15%以上。

大約同一時期，2020年前後，「雞娃」開始成了網絡熱詞，意即是形容像給孩子「打雞血」，催谷孩子在學習乃至各種課外活動上不停拼搏，這一現象，在陳笑所在的北京尤其嚴重。而聚集了清華、北大等知名高校的海淀區，更催生了中國式「雞娃」的典型代表——「海淀媽媽」，她們為孩子的教育付出大量精力，督促學業進步、參加各種數學競賽、知識競賽和興趣班，努力把孩子送進好的小學、中學和大學。

愈發激烈的教育環境讓許多家長送去留學、或者像陳笑一樣，直接舉家搬到香港、泰國和日本等地。

舛友表示，移居日本的許多父母希望讓孩子們離開內地激烈的競爭環境，同時仍然能獲得優質的教育資源，尤其當他們的孩子未必能考上頂尖大學、或者甚至只是普通的大學，在日本，「他們至少能確保（孩子）輕鬆考上大學」。

來日本之前，陳笑感覺到小齊並不開心。當時小齊正在讀四年級，不僅課間沒法休息，午休也只有飯後的20分鐘可以在戶外活動，陳笑當時聽到就說：「怎麼感覺像是坐監獄？」在北京，不管是在名校區「海淀」還是在陳笑所在的昌平區，都難以擺脫教育內捲。作業多，放學晚，老師抓得比較緊，小學開始考試、升學的壓力越來越大。陳笑說，除此以外還有各種校外培訓班：「因為家長之間沒有距離感，導致很容易形成攀比，舉例來說就是：你家孩子報了我家孩子也要報，不能落後於人的氛圍比較可怕。」

來到日本，對於陳笑來說也是一種解脫：「這邊的老師從來不會找家長，讓配合，更沒有班級群。所有的事情老師會跟孩子溝通，每個學生有一個聯絡本，學生每天都會記錄第二天的事項，老師和家長看完都會蓋章。國內這種處處無形的壓力和教育體系（工業時代的體系）導致學生和家長甚至老師，都比較身心疲憊。」

至於在日本公立學校就讀的小齊，如今每天2點多到3點就放學，作業又少、還有各種課外活動，基礎學科以外，學校還教學生游泳、種大米、縫紉和做飯之類。

陳笑說：「它的公立學校就是一種掃盲教育......然後如果你要是想考一些（好）大學的，你必須要在課後報各種私塾，又要再去學一套考試的東西，就完全是應試，跟中國是兩種完全不同的教育體系。在中國是大家都在公立學校拼命的學努力的學，然後大家都去考試，這麼一條路走到底。」

中國家庭炒熱文京「學區房」 醫生都買不起

並不是所有來到日本的家長都像陳笑一樣放棄競爭和雞娃。事實上，在被視為教育水準更高的東京文京區，就有一群熱衷教育的中國家長聚集。該區域還有着被稱為「3S1K」的四間知名公立小學，分別為誠之小學、千馱木小學、昭和小學、窪町小學，這幾間學校據稱歷史悠久、教育氛圍濃厚。當中，誠之小學更因臨近東京大學和高端住宅區而備受歡迎。

在社交平台以及房地產中介的推廣下，文京區在近幾年成為不少中國新移民家庭的首選。

據文京區教育委員會統計，2024年在該區就讀小學的外國兒童達467人，較2019年增長2.4倍，其中多數為中國籍學童。2022年1月至2024年1月的兩年間，居住在文京區的中國籍居民增加了約3000人，增幅高達約60%。但這一趨勢也炒熱了文京區的房產，據當地家長所言，房價已經漲到即使是同區大學醫院的醫生，也難在區內購房的程度。

香港01製圖：文京區成為中國移民心水校區

實際上，一些搬家到文京區的中國媽媽很快發現，學校並不像她們所想像的那樣教育資源更好、或重視孩子學業。日本公立小學體系下，教育資源完全平均分配，教學內容一致，就連老師也是在不同的公立小學之間輪崗。所謂「3S1K」亦是如此。文京區教育委員會監督員高橋拓對此也感到不解：「為何在教育條件相同的情況下，它們會引發如此大的關注？」他認為，「3S1K」的實際重要性被誇大了。

從數據上看，文京區的教育水準似乎確實遠高於其他區域——根據東京都教育委員會每年發佈的《公立學校統計調查報告書》，2023年東京都公立小學畢業生升入都內私立中學的比例約為兩成，其中文京區的私立中學升學率則約五成。 在東京，如果孩子足夠聰明，家長往往會送他們去讀私立中學，因此私立學校升學率被視為各區域學力的一個指標。

但當地家長表示，這並不是因為文京區的教育資源更好，而是原本在該區域內工作的醫生、學者等高學歷、重視教育的家庭聚集所致。

一名在文京區生活了二十多年的日本媽媽告訴《香港01》，該區域因聚集了多所大學附屬醫院，區內有多所著名的國立附屬小學和中學，如筑波大學附屬、小茶之水女子大學附屬學校，因此長期以來就有許多醫生、研究人員等高學歷、教育意識很強的家庭居住。舛友表示，有家長向他透露，部分家長是被中介的話術所騙而來到文京區。

中國學生進軍「SAPIX」

而在毗鄰文京區的高田馬場，中國學生的身影也越來越常見。這裏坐落着各類補習機構、語言學校，包括最知名的補習機構SAPIX。後者作為東京都的四大升學補習機構（SAPIX、日能研、四谷大冢和早稻田學院）之一，因被名校錄取的學生人數遠高於另外三間而尤為知名。據日媒MINKABU今年報道，在首都圈部分校區，中國裔學生佔比已達15%至25%。

東京教育信息中心本部長廣野雅明表示：「雖未影響塾運營，但（中國籍）學生數量仍在持續增長。」

舛友表示，在東京的中國家長圈子裏，存在一個SAPIX家長交流微信群，群里的家長每天輪流給孩子們出題、佈置額外的作業，孩子們需拍照提交答案供組員互查，「若出現三次未完成作業或遲交情況，該家長將被逐出小組」。

事實上，家長要進入這個群組也需要經過審核，提交孩子在SAPIX就讀的證明等，進群後，家長不能將群組內聊天記錄外傳，若不遵守規定同樣可能被退群，管理極為嚴格。

對日本家長來說，這樣的體系「幾乎是難以置信的」。舛友說，即便和更注重教育的日本家長相比，中國家長的競爭心態也「不在同一個水平上」——「我覺得，總的來說，日本家長認為孩子的人生有許多（不同的）路徑，沒有惟一的成功的路徑。但很多中國家長則認為考上好大學就是惟一的一條路。這是完全不同的思維方式。」

張慧文稱，她身邊的中國家長幾乎都會送孩子去SAPIX補習，感慨：「中國人骨子裏面還是喜歡競爭。」

陳笑也坦言，自己過去也雞過娃，無奈小齊當時自主意識很強，「雞不動」，陳笑不得不放棄，目標變成養一個「身心健康的孩子」。但作為家長，她對於教育的焦慮在來到日本後才大大減輕。

陳笑已經和小齊商量好，升上初中以後要好好努力，報讀私塾、考一間好的高中：「反正怎麼樣都要努力一次，如果不（努力）考好高中，那他考高中一定要努力的。」

不過，陳笑也為小齊想好後路。即便不上大學，日本的職業教育也頗為成熟、畢業以後的工資、社會地位和福利等都更好，去職業技術學院學一項技能也未嘗不是一個選擇。