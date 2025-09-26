潤日｜中國學生湧入日本大學　留學成移民新招惹爭議？

導讀 : 以疫情為起點，近年間移民日本的中國公民數量急遽增長，預期到2026年，在日中國人數量將超過100萬大關。這批新近移民大多來自北京、上海等中國大城市，他們帶自己的家庭與財富背井離鄉，不約而同來到日本，這一現象被稱為「潤日」，從英文單詞『run』（逃離，按中文拼音讀作『潤』，意指人們逃離故土）演變而來。他們的到來讓中國移民在當地的存在感比以往任何時候都更為突出。

從價格激增的東京高層公寓，到公立小學裏越來越常見的中國孩子，在習慣了單一民族並以此為榮的日本社會，對於外來人口的「水土不服」正形成新的政治動能與社會現實，迫使本地人與外來者彼此適應和共存，香港01記者追蹤這些中國移民的故事。



25歲的楊志豪（化名）走在日本東京武藏野大學的校園內，身邊是幾個和他一樣來自中國內地的同學，他們用中文交談，打算放學後到江東區某家日本料理店享用晚餐。這是志豪來到日本的第5年。在那之前，他原本在山西省一所中學為參加高考做準備。

「我們這一屆中國『潤人』挺多的，不管什麼專業。」——就讀於武藏野大學全球商務專業的志豪表示，「他們有不少人是來自上海、浙江和廣東這些富裕地區。」

新冠疫情以後，中國的中產和富裕階層掀起一波移民潮。中國互聯網把移民到發達國家的行動稱為「潤」（即英文run，意味逃跑）。除了這些中產和富人外，愈來愈多來自中產或富裕家庭的中國學生也選擇到日本讀大學，以便留日工作和移民。

中國「潤日」學生是日本留學主力。根據日本出入國管理局數據，2020至2024年間，中國在日本留學生數量從125萬增長至134萬，9年間增幅達到近10萬。此外，2024年，中國留學生達到在日外國留學生數量的36.7%，為最大的留學生群體，遙遙領先於位居其後的尼泊爾（20%）、越南（12%）等國。

「要麼去當兵，要麼去日本」

志豪說：「老師常常講，（在高考中）每多拿一分，就能打敗省裏一千個競爭者。」這場大學入學考試，常被形容為決定中國考生命運的一場試煉。他回想起在山西上高中的日子——每天早上7點30分開始上課，算上早讀和晚自習，一直到晚上10時30分才能回去休息。即便是捱過這樣的生活，感覺未來依然沒有保障。

2025年，中國高考報名人數達到1335萬人，在此之前，參加高考人數連續7年增長，從2018年的975萬增加到去年的1342萬。而同時期，中國青年（16-24歲群體）失業率卻在2023年6月達到21.3%，為有史以來最高水平。同年底，國家統計局結束對統計調查工作進行「健全優化」、恢復公開每月失業率數據以來，青年失業率也大多處於15%以上。

由於競爭相當激烈，許多家中經濟條件較好、而學業未必足夠優秀的中國父母都會把孩子送到國外上學。但越來越多家長開始選擇美國、英國、澳洲等留學大國以外的國家。

志豪表示當年自己成績一般，害怕高考失利，為了將來能找到工作，父親給了他兩個選擇：「要麼在國內當兵，要麼去日本。」志豪選擇了後者。幾個月後，志豪入讀東京的語言學校。

升學壓力較小、百分百就業？

根據日本文科省2024年發佈的《面向2040年高等教育藍圖設計》，去年日本大學本科入學率為59.1%，共62.8萬多人。按照美國社會學家Martin Trow的高等教育大眾化理論，大學毛入學率超過50%即進入普及階段：「只要不挑剔，任何人都能上大學。」

正計劃報考帝京大學的付錦煥也是為此來到日本。目前他還在讀語言學校，由於日語中有許多漢字，付錦煥感覺學起來還挺容易的。

他的目標大學雖然在日本國內排名上屬於中等偏下的大學，但因為日本的就業率高，他並不擔心畢業的出路：「可能以後會打臉，但目前我感覺不太擔心。」（編按：「打臉」為中國網絡用語，意指為情況與先前言論或預期不符而感到難堪）

他表示，如果從帝京大學順利畢業，他每個月的收入能有22萬日圓（約1.2萬港元），已經完全夠他的日常生活。

來日本以前，他在老家山東上專科學校，做生意的父母因他的學業和未來出路十分發愁。恰好身邊一位曾在日本留學的親戚告訴他們，日本大學的考試比中國要簡單，也不需要上那麼多專業課。

更重要的是，在日本勞動力短缺背景下，學生主導的「賣方市場」持續存在。根據文部科學省與厚生勞動省數據，日本2025年春季畢業的大學生就業率為98.0%（截至4月1日），逼近百分之百。即使是在疫情就業市場低迷期，日本2022屆畢業生的就業率也只降到95.8%，隨後便緩慢回升，並在去年達到達到98.1%，創下歷史新高。

志豪指出，畢業生還可享受日本企業的新卒待遇（新卒のメリット），即可先入職會社，再接受他們提供的培訓，以便成為公司的下一代高層主管。

但他話鋒一轉：「國內就不一樣了。我親戚的公司鼓勵35歲以上、不擔任重要職位的員工『自由創業』。也就是勸你主動離職。」

獲中國國務院批准、在民政部登記的「中國社會保障學會」，2024年在微信公眾號上發文稱，由《個人所得稅繳清報告》數據得出，2023年中國有近1億人的（月）收入在3,500至5,000元人民幣區間，佔總收入人群的大多數；而收入達5,000元以上僅有6,500萬人。

目前正讀大三的志豪計劃明年開始到日企面試：「如果成功，我這個專業預計每個月能拿25萬日圓（約1.2萬人民幣）。最近看了兩家公司，房租全部報銷，一年給80萬日圓房租補貼。」

付錦煥則說：「（日本）銷售行業就業率比較高，從帝京大學畢業後，預計我月薪能有22萬日圓（約1.2萬港元）。」

先留學 再移民

2017年，日本修改法規，將高技能外籍專業人士申請「永住」所需的居住時間由5年縮短至1到3年。為了推動日本遊戲、動漫和設計等文化產業發展，日本政府也放寬了留學生取得工作簽的要求。

《日經新聞》報道引述日本埼玉縣的一位移民中介解釋，這種熱潮與獲得日本「永住」（永久居留權，略語）有關。「永住」是指以外國人的身份，在日本獲得永久居住的權利，同時保留原有的國籍。

付錦煥稱，念研究生有助於他申請高度人才簽證，方便進一步申請「永住」：「就讀大學院是一個高度人才加分項，可以加10分。」

「高度專門職」制度規定，根據外國人的學歷、職歷史和年收入評分，若達到70分即可申請居留資格，且可優化審批流程、縮短申請永住年限。

圖為2021年，學生們走過早稻田大學校園內的村上春樹圖書館。該大學是日本歷史最悠久的私立大學之一。（Getty）

楊志豪也希望就業後能取得「永住」：「我身邊的中國同學裏面，30個人就有5個拿的永住。」

《日經新聞》一項研究結果顯示，2024年日本各大藝術大學共有70%的國際生來自中國，其中京都藝術大學有692名中國學生、東京藝術大學有245名。這些留學生大多從小受日本文化影響，嚮往在日本的遊戲、動漫等行業就職。

但更受矚目的則是日本一流大學中愈發顯眼的中國留學生。去年10月，《周刊文春》以《中國留學生席捲東大》為題發佈報道，講述被視為日本頂尖學府東京大學的「中國化」現象。報道引述大學數據指出，東大中國留學生數量10年增長3倍，目前佔比已超過全校學生的12%。此外，早稻田大學（5562人）、立命館大學（3258人）和京都大學（2791人）的留學生中，中國學生數量也都達到約半數。

《日經新聞》表示，截至2024年6月，約有33萬中國公民獲得「永住」，較2017年成長40%。

日本人的擔憂：中國人「搶走」教育資源？

中國人帶來了留學潮，但也引起了日本網民的擔憂。日本文科省2021年起推行「次世代研究者挑戰性研究計劃」（SPRING），針對想要投入研究的大學生提供780萬到1040萬日圓的資金，資助期限為3至4年。

《朝日新聞》7月報道，日本社交平台上瘋傳一個流言：「日本人上大學要助學貸款，中國人卻能免費上日本大學，還能領取1000萬日圓？」

儘管文科省統計數據顯示，去年SPRING共資助10,564人，其中60%是日本人，僅29.8%（3,151人）是中國人。然而，質疑中國學生「佔用教育資源」的聲音持續存在。

大阪大學人類科學部的Stefan Aichholzer博士，在東亞論壇（East Asia Forum）網站發文，批評要求SPRING僅限日本學生的呼聲，稱其是短視且可能有害的：「若目的是鼓勵更多日本學生攻讀研究生學位......不應製造零和競爭，導致有人因為護照被排除在（申請者）外。」

他強調，日本的外籍博士生人數已遠低於經合組織（OECD，由美國和英國等發達國家組成）的平均水平，如果真心想維持科學和高等教育競爭力，就應該包容性強、擇優錄取。

事實上，包括東京大學、早稻田在內的日本高校，都在爭取更多中國留學生。日本《每日新聞》報道指：隨着日本低生育率令學生數量減少，而國際學生數量成為大學在全球範圍內排名的重要指標，留學生對日本大學維持財源愈發重要。

專門面向中國留學生的日本升學機構Coach Academy社長楊戈則指：「目前自費留學生佔國際學生總數的97%，大學真正需要的是學術能力強且經濟寬裕的外國學生。中國學生被認為最符合這一標準，這在五年前是難以想像的。」

他表示：「日本對於留學生仍存在一種根深蒂固的觀念，『想來的人自然會來』。如果這種態度持續下去，日本可能無法與歐美國家競爭。」