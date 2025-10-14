無國界醫生聲明：加沙終迎停火　允大規模人道援助進入屬當務之急

加沙經歷兩年的全面戰爭與圍困，上周五（10日）終於達成第一階段停火協議，人質將被陸續釋放，這為疲憊、飢餓且深陷悲痛的巴勒斯坦人帶來久違的喘息機會，也讓所有人質家屬如釋重負。無國界醫生歡迎停火協議，但指出加沙的復原之路尚遙，民眾現於廢墟中掙扎求生、嘗試重建家園，當地面臨龐大的醫療、心理健康支援和物資需求。

停火之際，組織敦促以色列當局允許充足且不受阻礙的人道援助進入並擴至加沙各地，同時許可需要緊急專科護理的病人醫療撤離，到加沙以外的地區求醫。



圖、文：無國界醫生

過去兩年，加沙戰爭造成難以想像的痛苦，以色列對當地的巴勒斯坦人發起持續的種族滅絕行動。根據當地衞生部數據，截至本月初已有逾67,000名巴人喪生，其中包括超過18,000名兒童。

無國界醫生在加沙的緊急項目統籌格蘭傑（Jacob Granger）回應停火協議，他表示：「同事和周圍的民眾心懷殷切期盼，渴望這場噩夢終將結束，人們回歸和平，他們的身心創傷得以逐步康復；但與此同時，未來仍有很多變數，我們不知道將會發生甚麼，下一步又該如何。」

在加沙南部的納賽爾醫院（Nasser Hospital），由於求醫人數眾多而床位不足，有病人需在戶外地方留醫。（無國界醫生提供）

盼停火協議推動加沙重建 恢復嚴重受損的醫療系統

基本的安全保障是展開救援工作的必要條件，故此無國界醫生強調，得來不易的停火協議必須得到尊重並持續落實，因為唯有如此，各組織才能應對當地迫切的需求，提供規模相應的醫療人道援助，而這在圍困和轟炸不斷的時期無法實現。長遠而言，無國界醫生期盼停火協議能夠推動重建加沙地帶，包括恢復已支離破碎的醫療系統。

加沙大部分地區淪為廢墟，民眾的家園被毀。當地目前急需最基本的生活必需品，包括醫療設備、藥物、食物、水、燃料，以及在寒冬來臨前，為200萬加沙民眾提供適切住處。格蘭傑續說：「人們現時生活在擠迫、惡劣的環境中，既無法保持衞生，也無處覓得溫暖的住處；我們擔心這或會導致疫症爆發。」

加沙民眾急需最基本的生活必需品，包括食物和水。圖中的無國界醫生團隊正向加沙民眾提供潔淨水。（無國界醫生提供）

允許人道援助通行 重啟聯合國主導的人道協調機制

無國界醫生再次重申，必須立即向加沙地帶各地區，包括北部，提供大規模、持續增加的人道援助。與此同時，由聯合國主導的人道協調機制必須重啟，以確保加沙各地民眾都能安全地獲得不偏不倚的援助。與此同時，世界衛生組織報告指出，加沙有超過15,800名病人急需醫療撤離，尋求當地無法提供的專科治療；組織促請各國政府接收來自加沙的病人，如若他們日後選擇返回加沙，此權利必須獲得充分尊重。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。