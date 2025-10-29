日本熊災失控：秋田縣告急求助自衛隊　獵人老化　放生種禍根？

日本近日多地發生多宗熊出沒及襲擊人的事件。根據日本環境省10月27日公布的數據，從今年4月到10月26日，全國已有172人因被野熊襲擊受傷，並造成至少十人死亡。這個數字是有紀錄以來的最高峰。一場看不見的恐懼，正在日本列島上蔓延。



恐懼新常態：當「熊出沒」不再是郊野傳說

日本近月可謂「熊害不斷」。秋田縣大仙市10月8日，一位82歲的婆婆在JR長野車站附近散步，在光天化日之下，一隻熊突然從旁邊撲出向她發動攻擊，婆婆的臉被嚴重抓傷。幸好有路過的車輛將她及時送院。

10月16日在岩手縣北上市，一個露天溫泉有員工在打掃時遭到野熊襲擊，警方翌日發現對方遺體，而現場附近一隻熊則被射殺。這些都不是個別事件，反而是熊出沒事態惡化的跡象。

過去我們聽到熊出沒注意的警告，通常都是在北海道的偏遠山區。但是今年情況已經完全進入一個新的階段，這是日本森林綜合研究所專家大西尚樹的原話。據日本媒體近日整理的數據顯示，除了北海道之外，秋田縣、岩手縣和長野縣都是高危地區。

世上有8種熊。棲息在日本國內的主要有兩種，一種是北海道的棕熊，另一種是本州和四國的亞洲黑熊。北海道棕熊體型巨大，雄性體長約兩米，而亞洲黑熊相對較小，體長約一點二米。

2009年12月29日，日本北海道，圖為支笏洞爺國立公園登別溫泉小鎮內的棕熊。（Getty）

儘管亞洲黑熊在九州已經絕跡，在四國也瀕臨滅絕，但日本全國的野熊總數呈顯著成長之勢。熊的蹤跡已由深山老林擴散到我們意想不到的地方，地鐵站附近、超市、公寓住宅區，甚至是知名旅遊景點。京都嵐山合掌村白川鄉都相繼淪陷。因為熊患，白川鄉甚至被迫取消一年一度吸引無數遊客的紅葉亮燈活動。

有專家甚至提出一個更加恐怖的可能性。熊可能已經不再怕人，岩手縣今年連續發生幾宗熊食人的案例。雖然還沒有定論，但已有生態研究者警告，當熊透過分食遺體學習到人肉的味道，可能會形成食人習慣。到時傳統的防熊措施，例如我們很熟悉的驅熊鈴，可能不只沒有用，它清脆的鈴聲反而會變成吸引這些食人熊的死亡訊號，想起都令人不寒而慄。

2025年10月28日，由朝日電視台整理的這個網站整合了全日本熊出沒的地點，還附有每個地區的熊出沒新聞，讓民眾更清楚了解日本各地熊出沒的情況。（朝日電視台網站）

天災與人禍：為何今年特別糟？

為什麼今年日本的熊患會嚴重到失控地步，到底是天災還是人禍，答案是兩者都有，而且形成一個惡性循環。

首先是天災，今年日本的山毛櫸與橡果等堅果類植物大面積失收，這些是野熊在入冬前為自己「貼秋膘」，儲存過冬脂肪的主要糧食。沒東西吃飢餓的熊唯有鋌而走險，離開牠們熟悉的森林走入人類的社區，找垃圾農作物果腹。

但天災背後更深層次的是人禍。第一是日本自身的人口結構變化與少子化問題。日媒引述酪農學園大學教授佐藤喜和分析，日本農村山村人口減少，在野生動物與人類毗鄰而居的分界線上，人類的影響力不斷減弱。大約在2000年以後，野熊開始頻繁出現在街頭。

2009年12月29日，日本北海道，圖為支笏洞爺國立公園登別溫泉小鎮內的棕熊。（Getty）

在近半個世紀之中，北海道的農戶數量減少了六分之五，但耕地總面積卻幾乎沒變。這代表每家農戶的耕地面積躍升至原本的六倍。為提高飼料自給率，當地農夫受政府補貼刺激，紛紛栽種可製作飼料的玉米，最終連同旱田地帶的農作物都成為野熊的無上美味。

而人類活動的逐漸離場令野熊較以往更容易接近農作物，野熊的棲息地在過去四十年擴大了接近一倍，覆蓋超過六成的日本國土。在少子化惡化的情況下，日本政府著眼制定政策應對，並推出智慧城市緊湊型城市及智慧農業等機制，卻忽略早已大幅攀升的野生動物數量，應對之策陷於被動。

日本的城市化也令野熊逐漸習慣人類的存在。例如在村鎮附近長大的野熊，由出生時就聽到汽車聲音，早已習慣人類的動靜，加上這些野熊未有被獵人捕獵的經歷，所以就根本不怕人，但深山之中的野熊一見到人就會逃走。

2025年10月7日，日本岐阜縣飛驒市，通往被聯合國教科文組織列為世界遺產的白川鄉展望台的步道上豎立着熊出沒的警告標誌。（Getty）

大家都知熊每年要靠冬眠度過寒冷的季節，為儲存足夠能量，野熊在八月下旬到十二月，冬眠期間食慾最為旺盛，但山中食物卻在八九月變少，而這時間又正好撞上玉米的收穫季節。大家想想如果你是熊你會選擇下山冒險找吃的，還是留在山上挨餓。

第二是應對危機的人出問題，說的就是專業的獵人。在日本對抗熊患的第一道防線就是這些持牌獵人，但這行業已變成夕陽行業。根據統計日本有能力對付野熊的獵人，超過六成的年齡在六十歲以上，很多都是七八十歲的伯伯。這份工又辛苦又危險，但收入微薄，沒什麼年輕人肯入行。而且訓練一個新獵人需要三到五年時間，遠水救不了近火。秋田縣知事近日甚至要親自去東京，請求防衛省出動自衛隊幫忙。

獵人老去，保育文化至上？

人手不足已經是一個大問題，但更棘手的是社會輿論的掣肘。

其實日本歷史上曾有一段殘酷的人熊鬥爭史，例如早在1915年的北海道發生一件慘絕人寰的棕熊殺人事件。一隻棕熊在6日內兩次襲擊村莊，導致10人死傷。這真實故事為日本民眾帶來巨大驚醒，棕熊因此被視為日本民眾的公敵。

而隨着二戰結束，人口增長與土地開發需求高漲，人類侵佔野熊領土，甚至在1966年實行「春季野熊驅除制度」，捕獵從冬眠剛甦醒的野熊。在大肆撲殺之下，棕熊等野生動物在上世紀70至80年代逐漸減少。

而到90年代前後，隨着人與自然共存理念的傳播，日本政府也開始批准《生物多樣性公約》，推動野生動物保育並最終在1990年廢除「春季野熊驅除制度」，野熊數量其後逐步回升，並開始在90年代中期踏足人類領地。

今年7月北海道一個送報員被熊襲擊死亡，當局之後獵殺了那隻熊。結果道廳（即省政府）收到超過200個投訴電話大部分還是來自縣外的民眾，他們義正詞嚴地罵政府「怎可以殺熊啊」，「為何不將牠送回山上」。

2025年10月27日，日本環境省表示，今年4月迄今全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。據悉，在全國各地發生多宗野熊襲擊人事件的背景下，環境省正考慮向地方政府提供補貼，鼓勵其聘用獵人。日本過往曾有大量持牌獵人，惟近年卻出現斷崖式下跌，獵人待遇偏低據報是其中一個原因之一。（網絡圖片）

這些充滿「愛心」的批評，聽起來很偉大，但其實完全脫離現實。一隻已經襲擊過人，甚至吃過人的熊，你將牠送回山上，牠只會帶着「人類很好對付」的經驗回去，下次再下山可能就是另一場悲劇的開始。

這種來自城市，不食人間煙火的「鍵盤保育家」的壓力，令地方政府官員投鼠忌器，不敢採取果斷行動。這種被動態度令本來已脆弱不堪的防線雪上加霜。一方面是生死存亡的鄉郊居民，另一方面是遠在天邊高舉道德大旗的城市人。這種矛盾可能比熊本身更加難以處理。

歐洲應對熊災能否給予日本啟示？

其實人熊衝突，並不是日本獨有的問題。歐洲有兩個國家的做法值得日本研究。

第一個是羅馬尼亞，他們擁有除俄羅斯以外歐洲最大的棕熊種群。他們的歷史也很殘酷，曾經有所謂的「跳舞熊」表演，極盡虐待之能事，但加入歐盟之後，他們轉向一條以保育為主的路。他們建立了全世界最大的棕熊保護區：「自由熊保護區」，收容那些無法再野放的熊，為牠們提供醫療，甚至開放給遊客觀光，進行生命教育。這是一條較為人道何長遠的路。

另一個極端是斯洛伐克，近年他們的熊患也很嚴重，政府的做法就很直接：撲殺。總理菲佐（Robert Fico）直言：「人們不應生活在一個連森林都不敢進入的國家。」

2024年12月22日，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）在俄羅斯莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，不在圖中）舉行會晤。（Reuters）

他們批准了一個計劃，要射殺全國約四分之一，即大約350隻棕熊。甚至有官員提議，將獵殺的熊肉拿出來賣，說直接處理掉很「浪費」。這種做法當然引起動保人士的強烈批評。

一個是設立保護區，一個是批准獵殺。兩個國家，兩種截然不同的哲學。沒有絕對的對與錯，只有適不適合自己國情的選擇。現在日本就站在這個十字路口。

日本今年的熊患危機是一場由生態失衡和人口結構變化引發的複合式災難。橡果失收只是導火線，真正引爆這個炸彈的是人類社會自身的問題。