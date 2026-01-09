美國接管委內瑞拉真能削弱中國？中方早已成加拿大石油最大客戶

美國將委內瑞拉石油「吃抹乾淨」後，有分析解讀稱，美方此舉是衝着中國來的。不過，彭博社1月8日注意到，中國煉油企業已開始調整佈局，將目光轉向了加拿大。多家貿易商稱，自委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）被美國擄走以來，中國方面對加拿大原油的詢盤明顯增加，煉油企業正在評估被視為最接近替代委內瑞拉原油的加拿大油種。



這些貿易商沒有透露採取行動的具體企業，只是指出，長期採購委內瑞拉原油的中企都將尋找新的供應來源。

2025年3月18日，位於加拿大亞伯達省愛民頓舍伍德公園的森科能源煉油廠。（GettyImages）

作為全球最大的石油進口國，中國70%的石油消費需求依賴進口。此前委內瑞拉80%的石油產量，都被以極低的價格出口至中國。

外界輿論普遍認為，美國對委軍事干預、圖謀其石油資源，意在「削弱中國」。美國廣播公司（ABC）6日引述消息報道稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已要求委內瑞拉減少與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的聯繫，明確委方必須在石油生產領域與美國建立獨家合作關係，且在重油銷售業務中優先選擇美國。

從地下開採出來的未加工的石油稱為原油，需要經過煉化才能成為汽油等可供使用的燃料和其他產品。原油又根據密度等不同，分為輕質原油與重質原油。委內瑞拉原油屬於「高黏度、高含硫」的高酸重油，與加拿大重油在性質上相近，這類原油在煉製過程中可產出瀝青等產品，極具價值。

【延伸閲讀】委內瑞拉坐擁「垃圾油之王」 全民皆富慘變「一窮二白」不勝唏噓（點擊放大瀏覽）

+ 7

加拿大是世界第四大石油生產國，但其主要產油省份亞伯達省（Alberta，又譯阿爾伯塔省或艾伯塔省）地處內陸，通往港口的通道有限。2024年5月，加拿大跨山輸油管道（TMX）擴建工程完工，開始將亞伯達的石油輸送至卑詩省太平洋沿岸港口。此後，加拿大向中國出口原油的規模已明顯增長。英國路透社去年5月稱，中國已成為通過該管道運輸的加拿大石油的最大客戶。

航運數據公司Vortexa的最新數據顯示，加拿大跨山輸油管道運輸的原油中，約64%流向中國，其餘大多運往美國西海岸。

加拿大跨山輸油管道（加拿大跨山公司官網）

彭博社指出，中國轉向加拿大，將受到亞伯達省油氣行業和加拿大政府的歡迎。自特朗普政府去年初對加拿大發起貿易戰以來，加方一直尋求在經濟上減輕對美國的依賴。

加拿大總理辦公室當地時間1月7日宣佈，總理卡尼（Mark Carney）將於13至17日訪問中國，這將是2017年以來加拿大總理首次訪華。據悉，卡尼將在訪華期間與中方討論貿易、能源、農業和國際安全等議題。

加拿大政府數據顯示，美國佔到加拿大對外貿易總額的70%以上，2023年美國購買了加拿大97%的石油出口。卡尼表示，他希望在未來十年內讓加拿大對美國以外市場的出口翻倍。

加拿大亞伯達大學中國研究所高級研究員王佳表示，美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅，令加拿大政府深感擔憂：

特朗普聲稱將接管委內瑞拉並控制其龐大的石油儲備，這讓加拿大非常不安，因為委內瑞拉和加拿大阿爾伯塔省生產的都是重質原油。

據加拿大廣播公司（CBC）8日報道，本周，加拿大重油價格因委內瑞拉動盪而暴跌，現以2024年7月來北美基準價格中最大的折扣價在出售。

亞伯達塔省政府所有的銀行ATB Financial首席經濟學家帕森斯（Mark Parsons）表示，只要委內瑞拉額外的產量流入墨西哥灣沿岸，就會影響價格。不過，他指出，要將委內瑞拉的石油產量提升到接近美國制裁前的水平，需要數年和數十億美元的投資：

我們目前還不認為這是重大威脅，但確實需要密切關注。

彭博社稱，本週初，約有2200萬桶委內瑞拉原油停留在馬來西亞和中國附近海域的油輪上，為急需原料的煉油廠提供了一定緩衝。但貿易商估計，這一庫存最多隻能滿足中國約兩個月的需求，從今年第二季度開始，買家將轉向加拿大原油或其他替代來源。

根據數據分析公司Kpler的數據，2025年中國採購了加拿大海運原油出口總量的近40%。

2025年3月15日，加拿大行動組織在央-登打士廣場（Yonge-Dundas Square）豎立的石油和天然氣行業的廣告看板。（Getty Images）

不過，報道分析稱，加拿大原油價格高於委內瑞拉原油，目前每桶貴約8至9美元，這可能會抑制部分煉油廠的採購意願。隨着更多煉油商競標替代油種，以及委內瑞拉原油重新回歸主流市場，這一價差有望收窄。

但加拿大原油的優勢在於，從加拿大西部卑詩省温哥華裝船的原油運抵中國青島僅需17天，遠短於從委內瑞拉阿穆艾灣（Amuay Bay）出發的約57天的航程。此外，從加拿大購買原油，買家還可以在小型阿芙拉型油輪到超大型油輪之間靈活選擇，擁有更多運力選項。

針對特朗普政府威脅委內瑞拉必須切斷與中國的經濟聯繫、且石油生產只能與美國合作的無理要求，中國外交部發言人毛寧7日在例行記者會上回應說，委內瑞拉是一個主權國家，對本國自然資源和經濟活動擁有充分的永久主權。美國的有關要求違反國際法，侵犯委內瑞拉的主權，損害委內瑞拉人民的權利。

毛寧指出，中國和委內瑞拉之間的合作是兩個主權國家的合作，受到國際法和有關法律的保護。中國在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。

【延伸閲讀】美國轟炸委內瑞拉波及老百姓 首都住宅「破大洞」居民無家可歸（點擊放大瀏覽）

+ 14

本文獲《觀察者網》授權轉載

