明尼蘇達男護士遭擊斃　父母同事斥特朗普政府抹黑：他是個好人

當地時間1月24日，美國境巡邏隊探員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市擊斃一名37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti）。特朗普（Donald Trump，又譯川普）官員其後試圖將普雷蒂描述為一名「國內恐怖分子」，指他想要「屠殺」執法人員，儘管這與民眾在事發現場拍下的影片自相矛盾。



據《紐約時報》報道，普雷蒂是一名深切治療部的男護士。他是美國公民，並沒有犯罪紀錄。普雷蒂身邊的家人、同事和朋友都認為特朗普政府在抹黑他。普雷蒂的父母強調：「他是個好人。」亦有人表示，在繁忙的醫院中，普雷蒂總是保持冷靜。他是一位良師益友，教會了年輕的朋友和同事們善良和耐心。他亦是一位歌喉動人、舞技精湛的歌手。他同時是一位熱愛踩單車、喜歡明尼蘇達州美景的單車愛好者。



普雷蒂的家人、朋友和同事都在哀悼他的離世

他們分享了普雷蒂的照片：照片中，笑容滿面、留着鬍鬚的普雷蒂身穿淡藍色工作服，在退伍軍人醫院擔任深切治療部護士；照片中，他熱愛戶外運動，喜歡踩山地車在林間小徑上擺姿勢拍照；照片中，他身穿綠色畢業禮服，在威斯康星州畢業的高中畢業典禮上獨唱。

他們同時猛烈抨擊，在普雷蒂過世後出現的種種抹黑行為。

在明尼阿波利斯街頭被聯邦探員擊斃後的幾個小時內，特朗普政府官員就將普雷蒂先生稱為「潛在的刺客」，並在沒有任何證據的情況下斷言他犯下了「國內恐怖主義」行為。

2026年1月25日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，圖為37歲的深切治療部男護士普雷蒂（Alex Pretti），他24日被移民和海關執法局（ICE）探員槍殺。（Reuters）

高中同學指普雷蒂樂於助人和心地善良

Rory Shefchek是普雷蒂的高中好友，現居威斯康辛州麥迪遜市。他表示，希望人們能記住他所認識的普雷蒂。

Shefchek指：「他樂於助人，心地善良。他一生自信、勤奮、尊重他人。我希望普雷蒂的故事能夠帶來改變，因為他始終堅信應該做正確的事。」

對於拍下普雷蒂被擊斃過程的影片，Shefchek強調：「我們都看過這些影片，我們的眼睛是雪亮的。」

醫院同事對普雷蒂離世感到震驚和哀傷

Dr. Dimitri Drekonja醫生是普雷蒂在退伍軍人醫院的同事，當他得悉普雷蒂遭到聯邦執法人員擊斃時，他感到非常震驚。在他得知死者是自己的同事和朋友之前，他已感到悲痛欲絕。

Drekonja醫生表示：「他是個快樂的人，你讓他做甚麼，他都會去一口答應去做，而且總是做得很好。」

2026年1月24日，美國境巡邏隊探員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市擊斃一名37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti）。圖為普雷蒂家人分享的照片，他是一名熱愛戶外運動的男子。（網絡圖片）

37歲的普雷蒂在新冠疫情期間一直在前線工作，總是樂於助人。同事們說，他是那種會讓病人印象深刻的護士，也是那些初入深切治療部這個令人生畏的環境的護士們所尊敬的導師。

醫院同事對普雷蒂遭擊斃感到難以置信

同事兼好友Elissa Todd表示，作為ICU護士，普雷蒂早已習慣與處於危機中的人們打交道。她提到，他接受過危機介入的訓練。

Todd指，親眼目睹普雷蒂的生命被終結，讓她感到無比痛苦，因為她曾見證普雷蒂如何冷靜地應對工作中的混亂和壓力。

Todd就普雷蒂去世前幾分鐘與移民官員的對話感嘆：「無論當時他們在談論甚麼，我都無法想像他會把事情搞砸。他總是那麼理智，頭腦清醒。」

普雷蒂父母對政府官員的抹黑感到憤怒

普雷蒂的家人1月24日發聲明稱，他們悲痛欲絕，同時也「非常憤怒」。

普雷蒂的父母Susan和Michael在一份聲明中稱，他們的兒子「心地善良，深愛着家人和朋友，也深愛着他在明尼阿波利斯退伍軍人醫院深切治療部擔任護士時照顧的美國退伍軍人」。

聲明中寫道：「Alex（普雷蒂的名字）想要改變世界。不幸的是，他無法親眼見證他所做出的貢獻。」

普雷蒂的家人嚴厲譴責特朗普政府對槍擊事件的回應，其中包括指控普雷蒂先生與移民局探員對峙的目的是「製造暴力」。

聯邦官員指出，普雷蒂先生在對峙期間確實有攜帶槍械，但他本身持有槍牌，並且沒有拔槍。影片顯示，普雷蒂手持的是手機，而不是槍枝。就在他被槍殺前，一名探員已搶走了他的槍枝。

2026年1月26日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti）遭聯邦探員擊斃的地點附近，一個臨時紀念碑上擺着一個花圈，花圈圍繞着普雷蒂的照片。（Reuters）

普雷蒂一家發表聲明稱：「政府對我們兒子的謊言令人作嘔，令人憤慨。請公布有關我們兒子的真相。他是個好人。」