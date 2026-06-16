日本品牌被出世界盃　電視贊助商易主中資　軍工業卻激進擴張

撰文：外來內容
出版：更新：

2026美加墨世界盃（FIFAWorld Cup）開賽，3個國家，16座球場，48支球隊迎來最火熱的「北美之夏」。此次是中國海信（Hisense）集團連續第三屆贊助FIFA男子足球世界盃。
似乎不再有人記得，世界盃的電視贊助商，曾長期由日本品牌主導。2014年和2010年是索尼（Sony），再往前是2006年和2002年的東芝（Toshiba）。在此之前，JVC更贊助長達20年。綠茵場圍欄上翻滾的日本品牌，是全球數代球迷最經典的「世界盃記憶」。

那是日本品牌最輝煌的時代，但如今，榮光俱黯。不光世界盃電視贊助商易主，那些充斥人們生活的「日本製造」，也在悄然消失。

高市早苗支持率下滑創執政來最低　物價油價高漲引民憤日媒：日韓產業受伊朗戰爭重創　中國獨善其身有望主導市場

「日本製造」的黯然離場，不僅發生在中國，在全世界乃至日本本土也同樣如此。東京秋葉原，曾經擺滿索尼Walkman和松下（Panasonic）錄像機的貨架，如今陳列著三星（Samsung）摺疊屏手機和蘋果（Apple）耳機。夏普（Sharp）、松下、索尼（Sony）、東芝等品牌的電視機，依然在高端商場的電器專櫃輪番展示精美的人物、風光畫面，但背後已難覓日本製造的蹤跡。

Sharp賣身富士康，東芝易主海信，索尼電視則由TCL掌控，松下在北美和歐洲的業務，則交給了創維（Skyworth）。曾經主導全球電視市場90%份額的日本四大天王，全被中國大陸和中國台灣的巨頭們拿下。

一代人最熟悉的、充斥著日本製造的世界，就以這樣的方式悄然終結。

延伸閱讀：世界盃｜日本逼和荷蘭　球迷湧澀谷地標慶祝　網笑：難得不守規矩

+6

然而，在日本製造於消費市場節節敗退的同時，日本軍工業擴張卻進入近十年來最激進的階段。防衛省密集出台一系列政策，包括全面撤銷殺傷性武器出口限制、啟動「安保三文件」修訂。

日本2026年度防衛預算達到9.04萬億日元（約4,400億港元）的歷史最高點，2026年度《防衛白皮書》首次增設「現代戰爭特徵/新興戰爭模式」章節。

一個截然不同的日本正在浮現，川崎重工、三菱重工等沉寂多年的軍工生產線重新啟動，被日本政府定位為「製造業的復興支點」。

消費電子的沉沒，與軍工產業的崛起，究竟是兩條平行的歷史線索，還是同一個故事的不同兩面？

日本2025水產出口額創新高逾4231億円　香港為最大外銷市場能源危機｜逾半日本食品日用品企業醞釀加價　印度家用燃氣再加價

一、製造業，痼疾難除

2025年，日本豐田（Toyota）汽車集團全球銷量為1132萬輛，較上年增長4.6%。豐田已經連續第六年雄踞全球汽車製造商銷量榜首，進一步拉大了與第二名德國福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）的差距。

另外，半導體微細加工材料、精密電子零部件、工業機械人和精密光學領域，日本多家企業的市場份額均為全球第一，素有「隱形冠軍」之稱。

然而，這份傲人的成績單背後，是無法掩蓋的結構性問題：據聯合國工業發展組織數據，日本製造業出口佔全球份額，已從1993年的9.5%，斷崖式下跌至2025年的2.9%。日本連續五年陷入貿易逆差，支柱產業汽車及零部件競爭力滑坡，地緣貿易地位嚴重邊緣化——過去20年，日本在東盟總體貨物貿易佔比從13.7%腰斬至6.2%，大量工業製成品訂單被中國「截獲」。

延伸閱讀：受中國遊客暴跌及稀土進口限制雙重打擊　日本企業：眼前一片漆黑

+14

GDP數據尤其慘烈。1992年，日本GDP為3.98萬億美元，2025年僅為4.31萬億美元。33年過去，日本GDP幾乎處於實質性零增長狀態。

可以說，以「技術立國」的日本，製造業仍有局部峰值，但整體重心持續下沉，呈現日薄西山之勢。

究其原因，日本製造業基本與軍工業「共享」了傲慢、封閉、低效率三大痼疾。

先是半導體產業走進「戰略迷失」陷阱。1988年日本半導體產業市場份額佔全球一半以上，到2025年不足10%。尤其1986年《美日半導體協議》簽署，美國強迫日本維持「公平價格」，直接剝奪了日本企業的定價權。1990年代，半導體行業的競爭核心從精密製造走向「平台化」，英特爾（Intel）通過x86架構形成了軟件、硬件、應用一體的平台生態；而日本企業埋頭向客戶推銷「最好的獨立晶片」，缺乏操作系統和軟件生態支撐，在PC爆發期被邊緣化。

非AI產業全面失速？經濟學人：日韓台陷產業失衡與出口集中風險日本擬於2049年前重建2至5座老舊核反應堆　提高核能佔發電比例

在2000年代的智能手機時代，英國ARM公司通過IP授權建立了全球移動晶片生態圈，蘋果、高通（Qualcomm）、聯發科技（MediaTek）都是「圈內人」。而日本半導體企業依然堅持傳統的IDM（垂直整合製造）模式，即自己設計、自己製造、自己銷售，玩不轉「不造晶片、只賣設計標準」的邏輯，也就失去了移動互聯時代的發言權。

隨著平台生態大行其道，半導體出現兩股潮流，一是Fabless，只做設計，不製造晶圓；二是Foundry，代工廠，只製造晶圓，不做設計。前者誕生了高通、英偉達（Nvidia，又稱輝達）、AMD等巨頭，專攻利潤最高的晶片設計領域；後者助推了中國台灣台積電（TSMC）的起飛，匯聚全球訂單實現規模效應和工藝飛躍。

而日本九大電子巨頭（東芝、日立「Hitachi」、三菱、富士通「Fujitsu」等）固守IDM模式，認為「沒有製造就沒有核心技術」，這種想法不能說不對，但在當時「全球化」一馬平川的時代，極大地分散了日本內部投資方向。開發一代先進工藝，投入至少上億美元，台積電可以用全球客戶的訂單分攤成本，但日本企業只能靠自己微薄的利潤死扛。雖然日本幡然醒悟，拼湊起了專注DRAM的爾必達（Elpida）和專注系統晶片的瑞薩（Renesas），但思維僵化，為時已晚——爾必達於2012年破產，瑞薩也經歷了長期的割肉重組。

相關文章：日本「重課金」成功挖掘兩噸稀土　是「倒錢落海」還是未雨綢繆？

+7

再是「硬控」一代人的消費電子產業走進黃昏。

索尼的「隨身聽」Walkman是1990年代青少年最時髦的「單品」。它同時擁有全球三大唱片公司之一的索尼音樂，本來軟硬件結合足以絕殺蘋果，但硬件部門和軟件部門「各幹各的」，甚至硬件部門強迫用戶忍受反人類的SonicStage軟件，硬是被蘋果用iTunes奪走市場。

3G時代，日系手機堪稱「逆天存在」，產品、功能花樣翻新。但廠商僅圍繞本土運營商的i-mode協議下功夫，標準與全球脱節，出海時基本全軍覆沒，更無法靠單片機式的「死功能」來抵擋蘋果iOS和谷歌（Google）安卓（Android）系統的「活」操作系統。

霸佔中國家庭客廳30年的電視「四大天王」——索尼、夏普、東芝、松下，已經盡數被中國企業收購。「四大天王」各自為戰，在21世紀無力跟進資本密集的「砸錢」舉措，又無力搶佔「網路生態內容」。中國和韓國的電視，內置海量流媒體軟件、遊戲中心和智能家居控制節點，通過會員分成、開機廣告、應用商店抽成來獲得長期的軟件利潤，而日本電視企業完全「踏空」，最終只能供少數發燒友「欣賞」。

日本無視市場警告強推積極財政　高市或面臨崩盤危機日本老齡化無阻熟食市場擴大　20年暴增1.5倍全靠雙薪家庭帶動

總而言之，日本製造業的衰落，並不是因為「技術不行」，而是因為自以為的「技術太行」而導致嚴重的制度自信和路徑依賴，與發展趨勢漸行漸遠，又難以「調頭轉向」，形成了一個自我加固的衰退螺旋。

二、軍工業，外部吸血

民用領域製造業的衰頹趨勢，也反映在軍工產業中。

今年4月18日，靠首相高市早苗在澳洲戰爭紀念館的「下跪獻花」，日本拿到自2014年解除武器出口禁令以來規模最大的一筆國防軍售合同，總價值約70億美元（約550億港元）。拿到澳洲11艘軍艦訂單，日本政府大大鬆了一口氣，就等著這筆大單來挽救本土的軍工企業及中下游供應商。

延伸閲讀：中東戰火波及油墨供應　卡樂B轉「黑白包裝」反獲好評：最強營銷

+1

日本潛艇賣不出去，是因為價格實在太貴。日本本土僅剩兩家潛艇造船廠——川崎重工神戶造船廠、三菱重工神戶造船廠，二者已陷入死循環，一年輪流交付一艘船。由於沒法通過規模化流水線攤薄巨大的研發、模具、固定資產折舊等成本，單艘最新常規「大鯨級」潛艇去年採購成本高達1000億日元（約50億港元），是歐洲同類潛艇的1.5倍至2倍，毫無國際競爭力。

才好不容易「鎖定」的軍艦訂單，造起來也頗有壓力。作為三菱重工「祖宗基業」的長崎造船廠，近年在超大型箱船、LNG船市場遭遇中國、韓國船企的連番打擊，不得不出售核心大廠區香燒工廠，斷臂求生，再靠澳洲這筆訂單「硬著陸」轉型。

造飛機，三菱重工也經歷了「斷層」劇痛。其在小牧南工廠與英國、意大利合作的第六代戰機（GCAP計劃）研發時，發現中層技術骨幹人員「不見了」。F-2戰鬥機生產線在2011年徹底關閉，防衛裝備廳在2025年評估，當年參與過F-2組裝的熟練工匠超過65%已經退休或轉崗。十幾年來，日本本土沒有任何先進戰鬥機整機組裝經驗，這一斷層情況與日本民用造船、傳統機床行業的「技術失傳」如出一轍。

全球債務刷新高　美國欠債最多　日本壓力最大｜點經六國青年調查出爐　逾半中國青年看好國家未來　日本僅佔15%

不光軍工巨頭磕磕絆絆，中小供應商也「幹不動了」。

根據日本經濟產業省2025年底的跟蹤調查，過去數年裏，有超過150家二級、三級供應商徹底終止防衛相關業務，直接宣告破產。如長期為住友重工的特種槍械、小松製作所的裝甲車提供核心精密鍛造件、液壓密封圈的多家日本「老字號企業」，因長期虧損、無人接班而結業，導致前兩者不得不向比利時等海外廠商進口零部件。

日本的軍工產業活得如此艱難，也是因為它攜帶著日本製造業的「有毒基因」。

首先是「戰術傲慢」，堅信「只要我把工藝做到完美，消費者就必須為高額溢價埋單」。小松製作所為陸上自衛隊研發的「96式輪式裝甲車」，為了追求在極度狹窄、多山的日本公路和稻田間「舒適」行駛，研發了成本奇高、調校複雜的獨立液壓懸掛系統，單車價格近2億日元（約1千萬港元），導致訂單極少、無利可圖，最後被放棄。

延伸閲讀：日媒民調：高市早苗內閣支持率高企　逾半民眾認為台灣有事論適當

+15

其次是壁壘森嚴，排斥外部技術。日本在二戰後「藏軍於民」，大量武器的接口、螺栓規格甚至電子數據鏈路，都採用日本企業的獨家標準。當外部專屬器件、特種材料斷供，日本自身的軍工供應鏈也隨之斷供。

再次則是漠視規模經濟，崇拜手工作坊文化（所謂工匠文化），厭惡大流水線。川崎重工和三菱重工的神戶造船廠，連每一顆螺絲的擰緊、每一塊鋼板的焊接，都要依賴老齡化且高薪的「魯班」自己動手。這種高成本、低性價比的手藝活，自然難以應對國際競爭。

三、安保換產業，不可行

2025年高市早苗上台以來的種種跡象表明，日本右翼政府正在「賭」國運：既然民用製造業在正常的國際自由市場競爭中無法阻擋中韓的崛起，那麼，日本選擇主動激化台海、東海的對抗局勢，挑動陣營對抗。由此，日本希望把自己綁在美國「印太戰略」的戰車最前方，從而在客觀上逼迫西方跨國企業把採購訂單從中國轉移到日本，實現先利用安保對抗「拋磚引玉」、再強行復活日本製造業的企圖。

中國對三菱等20間日本實體實施出口管制　打擊日本軍工「心臟」日媒宣傳「駐華員工處境危險」多時　幾位長居中國日本人揭實況

尤其是今年3月簽署的史無前例的《美日戰略貿易與投資協定》中，日本高調向美國奉上總額高達730億美元（約5,700億港元）的產業投資大禮包，包括日立在美投資4000億美元（3.13萬億港元）建造模塊化核反應堆、330億美元（約2,600億港元）打造天然氣發電廠……通過向美國輸送天價資金和技術，日本試圖換取美國對日本高端製造業的政治豁免和優先入場券，讓日本的重型電力裝備、核能供應鏈、高精尖機床深度綁定美國的「再工業化」進程。

2026財年，日本通過9.04萬億日元的防衛預算，達到歷史最高點（超GDP的2%），實現連續14年增長。在這筆預算裏，日本強行要求三菱重工、川崎重工、東芝等軍工和民用巨頭「平戰結合」。政府砸下鉅額軍工訂單，給面臨民用市場萎縮的企業「變相輸血」，用戰術導彈、軍用無人機、碳纖維特種材料的生產線，填補半導體、民用造船、消費電子衰退留下的產能真空。

今年5月，在印度新德里舉行的美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議上，四國正式簽署關鍵礦產與能源安全協議。四國試圖對抗中國在稀土和關鍵礦產上的出口優勢，在東南亞和澳洲重新發展高純度稀土精煉技術。日本也想借機保障信越化學、日立金屬等企業的全球第一壟斷地位。

日本今夏擬派團赴格林蘭島勘察稀土礦產　盼減少對中國依賴上海國際電影節開幕　中日關係惡化無日本電影放映、日籍評審

這一系列「以安保換產業」的做法，可謂「居心叵測」，特別是高市早苗配套的「無底線」外交舉動——向二戰中犧牲的澳洲人下跪卻對中韓等鄰國矢口否認，大力擁抱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、邀請韓國總統李在明泡溫泉等，看似為國折腰，實際有辱國格。

說到底，折騰了一大圈，日本採取對華對抗，真的有利於製造業的復甦嗎？

事實恰恰相反。

首先，日本正在親手毀掉僅存的優勢產業。中國是日本連續多年的最大貿易伙伴，更是日本汽車零部件、半導體設備、精密儀器三大民用製造「皇冠明珠」最主要的買家。由於高市早苗政權在台海議題上採取激進對抗姿態，中日關係降至冰點，2025年至2026年初，日本汽車品牌在中國市場份額加速跌落，多款核心車型的零部件市場份額下滑超20%。

日媒爆高市早苗繼孫赴中國名牌大學留學　憂被北京捉到痛腳

其次是出口管制的「迴旋鏢」，又扎到日本身上。日本配合美國對華實施晶片設備和高端材料出口管制，此前中國企業對TEL（威力科創，也叫東京電子）、迪恩士高度依賴，管制一開，中國企業的國產化率歷史性地突破了70%。日本企業失去的絕不是一兩年的訂單，而是永遠被排斥在全球最大半導體增量市場之外。

再次是中國精準反制，讓日本「打前哨」的軍工業陷入斷供危機。2026年2月24日，中國商務部發布公告，將包括三菱重工、川崎重工在內的20家參與軍事擴張的日本實體，列入出口管制清單。日本軍工業高度依賴中國的高純度稀土元素、鎵、鍺等特種關鍵原材料。根據最新消息，正在給澳洲造軍艦的三菱重工長崎造船廠，部分吸波材料和雷達晶片基底的供應鏈已經出現嚴重的延期故障。

日本4月修訂《防衛裝備轉讓三原則》，鬆綁武器出口條例，有消息稱，向東南亞出售二手軍艦極可能成為一大熱門。(Getty)

最後是所謂的「去中國化供應鏈」，根本無法提供規模紅利。日本寄希望於Quad稀土走廊和美國來提供一個替代市場，卻犯了最基本的經濟學常識錯誤：美國、澳洲、印度並不具備中國那樣超大規模、全產業鏈閉環、極致高效率、低物流成本的現代工業流水線。日本內閣府在2026年初的一份內部報告中承認，排除中國後，日本零部件的綜合製造成本名義上升35%以上。

在面臨嚴重通脹、本幣疲軟的日本，如此高昂的產業鏈重構成本，不僅無法挽救製造業，反而是對日薄西山的日本基礎工業的「慢性催死」。

現代工業的鐵律是規模經濟，生態共生。日本製造業僅存的火種，比如半導體上游材料和汽車零部件，其高昂的研發成本，完全是靠龐大的中國市場利潤在背後「支撐」。

日本執意切斷與最大貿易伙伴的紐帶、參與陣營對抗，讓中國加速完成了最後一塊高精尖產業的本土化拼圖，只會讓自己逐漸喪失從全球最大製造業國家汲取養分的機會。對抗的終局，只能是日本民用製造業優勢消失殆盡，軍工業由於缺乏原材料和市場規模陷入更加畸形的枯萎之中。

日本或改南京「大屠殺」為「事件」　中國：鐵證如山歷史不容翻案日產英國工廠為提升開工率　擬為中國奇瑞代工生產汽車日媒披露高市首份防衛白皮書渲染中國威脅　人民日報：又炒作2名日本人吉林回收日軍遺棄化武時受傷　中方：砲彈受損手臂染毒中日關係惡化　日本赴華旅客暴跌九成　業界預期兩地旅遊業復甦難

【本文轉載自微信公眾號《鹽財經》。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

日本經濟
2026世界盃
日本
日本品牌
Made in Japan日本製造
中日關係
高市早苗
世界盃
半導體
日本
外來內容
外來內容（粵港合作）