熊本地震炸崩AEON Mall　專家：或因氣體泄漏引發超音速「爆震」

7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，截至29日上午，地震已造成14人死亡，其中熊本縣嘉寶町的Aeon Mall更在地震後懷疑發生氣體泄漏，包括外牆及一整層被炸冧，衝擊力驚人。這次是日本歷史第八次錄得強度達7級的地震，值得注意是8次當中有三次發生在熊本縣，包括大家相信仍有印象的2016年熊本地震。專家指出可能是由同一條「S級」斷層引起。



災情總結：破壞力驚人 引發大量事故

熊本7.1級地震發生在當地時間7月28日下午4點27分，震源深度10公里，九州、四國及本州西部大部分地區都感受到震動。

地震發生後，港人熟悉的著名旅遊景點熊本城首當其衝。網上影片可見，地震導致城牆倒塌，現場捲起濃煙。其後現場遺下大量巨型碎石。

網上傳出一條位於熊本大型超市Costco的影片，大量貨物從貨架墜落地上，現場響起幼童的哭聲，大批顧客被困在超市內，走廊上有大批貨物，現場一片狼籍。

今次地震的其中一個重災區是熊本縣的八代市。熊本縣通往八代市的高速公路因地震部份斷裂。八代交匯處至宮原服務區之間，有道路因地震而在接縫處向上突起，已關閉通行。此外，八代市一座橫跨球磨川的植柳橋的部份橋樑斷裂墜落河面，警方證實，崩塌的橋面為單車道與人行道。

值得留意的是，有日本網民上傳1995年阪神發生7.3級地震後的照片作比較；可以見到同樣是面對7級強震，當時阪神地區道路崩塌的情況要比這次熊本縣道路斷裂的情況嚴重得多。

與此同時，熊本縣八代車站一列貨運列車發生出軌翻側意外。受地震影響，JR九州宣布，包括九州新幹線及西九州新幹線在內的所有在九州地區列車停駛。

另一個災情嚴重的地方是同樣位於八代市的日本製紙工廠，廠內煙囪中部斷裂倒塌。據日媒報道，共有11人被困造紙廠內，其中4人獲救，但據稱2人心肺功能停止，另有2人重傷。其餘7人仍然下落不明。

要理解今次地震有多嚴重，據路透社報道，地震發生後，熊本縣30萬居民接到疏散通知；首相高市早苗已出動3600名自衛隊參與救災。據日本放送協會報道，截至29日下午2時，熊本縣已發生190次餘震。

AEON Mall大爆炸或因氣體泄漏

但要數今次地震的最嚴重災區，就非位於熊本縣嘉寶町的AEON購物中心莫屬。

據日本放送協會報道，28日晚上6時左右，熊本AEON購物中心發生爆炸並冒出白煙，約有200人其後被疏散至商場停車場。消防部門表示，AEON購物中心的2樓在爆炸後倒塌，現場有多人被困。熊本縣警其後指，商場有多人死亡，但需時確認具體死亡人數。

截至29日中午，當地消防部門稱，至少仍有6人被困在建築物內，警方、消防與自衛隊聯合進駐災區，出動無人機、搜救犬在商場內全力搜救。

據朝日新聞報道，熊本AEON購物中心在地震後發生爆炸可能是由氣體洩漏引起。

富士新聞網引述購物中心的一名員工稱，28日下午地震發生後，當地的地震強度為5級，當時身處店內的顧客和員工隨即開始撤離。

地震發生一個多小時後，大約下午5時45分，商場傳出一聲巨響。現場還聞到類似煤氣味。當時的爆炸聲之大，數百米外的居民都能聽到。

一位在AEON購物中心兼職的女大學生對當時的經歷猶有餘悸：「當時我正在商場裏的咖啡廳洗碗，突然發生劇烈的震動。商場裏有好幾位顧客，所以我和其他員工一起引導他們到出口，然後我們撤離了。我們在停車場等了大約20分鐘。周圍的顧客和員工都在哭，他們異口同聲地指：『這讓我想起了10年前的熊本地震。』」

女工讀生又表示：「地震發生大約30分鐘後，我們收到郵件說購物中心要關閉了，所以我們決定撤離，我上了車準備回家。這時，樓下傳來一聲巨響和撞擊聲，我四處張望，不知道發生了什麼。突然，白煙從商場冒了出來。周圍的人都用手帕摀著口鼻。 」

東京消防局前官員、爆炸專家佐藤康雄表示，AEON商場爆炸的規模令他震驚。看到如此巨大的建築被如此徹底地摧毀，他覺得這是一種非常罕見的爆炸現象。他指出，爆炸前，這棟建築物外牆是灰色的，但爆炸後，外牆剝落，二樓暴露在外。現場的巨大變化充分說明了爆炸的規模。

佐藤康雄解釋：「爆炸有分兩種類型：一種是所謂的『普通爆炸』，另一種是『爆震』，後者會產生超音速的衝擊波。這次爆炸造成的破壞程度表明這是一次爆震。他想到的一個例子是福島核電站1號至4號機組。那是氫氣爆震，即使是如此堅固的建築也被摧毀了。他認為AEON商場發生的爆炸屬於爆震。

佐藤康雄指出，最可能導致爆炸的原因是煤氣洩漏。好似AEON購物中心這樣的場所，同一樓層有很多餐廳和其他商店。例如，中餐館使用丙烷（即石油氣），其熱值是城市煤氣的兩倍。他們有時會使用丙烷供暖。部份商店共用一個丙烷管道系統。地震可能導致管道移位，造成大量丙烷洩漏。」

此外，佐藤康雄亦分析了大樓內的冷氣系統：「現在天氣很熱，所以窗戶都是關閉的，冷氣也開著，形成了一個密閉的環境，這是最容易發生爆炸的情況。由於爆炸發生在顧客疏散後大約30分鐘，很可能是當時已經積聚了一定量的氣體，極易爆炸。」

日本歷來第8次7級強震 三次在熊本

這場該地區10年來首次發生如此強烈的地震，震央位於日奈久斷層帶附近，該斷層正正就是引發2016年熊本地震的活躍斷層。有日本專家認為，今次地震是由殘餘斷層移位所引起。而日奈久斷層從熊本向南延伸至八代市和有明海，而由於震源深度淺，可能是導致震級強的原因。

2026年7月28日的熊本7.1級地震, 震央位於日奈久斷層帶附近，今次地震相信是由殘餘斷層移位所引起。

日本氣象廳地震海嘯對策規劃官清本真司在28日晚的緊急新聞發布會上指出，該地區在史上發生過多次大地震，而2016年當時是發生了兩次震級達7級的地震，因此警告未來一週仍有可能再有較大強度的餘震。

他們又分析指，今次地震屬於「橫向滑動錯動斷層型」 ，與十年前的熊本地震類似，都是由陸地板間發生水平移位造所成。跟2011年東日本大地震不同，那次是由「巨型逆衝斷層」引起，由太平洋板塊沉入鄂霍次克板塊引起。

京都大學榮譽教授入倉幸次郎認為，今次熊本地震強度分布看來，日奈久斷層很可能是主要震源，而其附近就是二川斷層帶，當一條斷層帶震動時，另一條亦可能隨之震動。

據日本政府地震研究委員會今年1月發表的長期評估報告預測，「日奈久段」帶來的地震強度達7.5級，估計未來30年發生地震的機率0-6%，屬於全國活躍斷層地震發生率最高的「S級」。

不論如何，這次熊本縣的宇岐市及冰川町錄得日本地震級別中最強的7級強度，也是日本歷來第8次錄得7級強度，第一次正正是知名的1995年阪神大地震，2016年那次熊本地震，則是在短時間內錄得兩次強度7級的地震。而兩年前的能登半島地震，就是上次錄得7級。換言之計上今次，史上8次就有3次發生在熊本。

專家都不約而同提醒，即使剛發生完大地震，不代表馬上就結束，隨之而來亦有可能是更大型或震級相若的主震，提醒民眾注意自身安全。