【軍事】日本在蠢蠢欲動，要建造核潛艇。日本有常規潛艇設計和建造能力，有核電站設計和建造能力，在理論上，也有核潛艇設計和建造能力。



當然，這只是理論上的。日本說的核潛艇只是核動力潛艇，不是具有核武裝的潛艇。其實，潛艇要帶上核武裝，並不需要核動力。朝鮮潛艇號稱能發射核導彈，但是常規動力的。

日本要設計和製造核武器，必須要跨過很高的政治門檻。不是說不可能跨過，但在可預見的將來，日本國內和國際政治門檻都難以跨過，有可能跨過的只是核動力潛艇的門檻。

和澳洲SSN-AUKUS一樣，用「核動力潛艇不等於核武器」作為幌子，是有可能在國內政治層面上贏得足夠支持的。對於日本來說，國際上的「臨門一腳」不來自中國，而是來自韓國。

韓國決定啟動核動力潛艇的研製。韓國研製核動力潛艇有什麼軍事上的必要不是這裏的重點，重點是韓國具有模塊化小堆（SMR）和大型常規潛艇技術，兩相結合，是有可能以較低成本、較短時間推出核動力潛艇的。

2025年9月26日，在韓國釜山附近海域，韓國海軍KSS-III型島山安昌浩級潛艦「申彩浩號」的船員在艦隊檢閱中敬禮，以紀念韓國海軍成立80週年。(Reuters)

這與一般理解中的核動力潛艇不一樣，可以看做是「核充電寶」潛艇。SMR的熱功率和電功率相對不大，所以反應堆可以一體化、小型化、高度自動化，也因此較為安全。與傳統核電站相比，這是一桶油和一杯油的差別。是油都會燃燒，但一桶油燒起來會爆炸，連累面大；一杯油燒炸了也沒有太大的事情，畢竟總能量的天花板較低。

但這也決定了韓國核潛艇可能具有無限潛航能力，但不一定具有無限高速潛航能力。有可能韓國也不需要無限高速潛航能力，只要能從基地開始就全程盯住朝鮮的導彈潛艇就夠用了，所有其他能力都是「外快」。

延伸閱讀：日本海上自衛隊要建造專搭載F-35B戰機的航母？幕僚長：值得探討

+ 3

日本核潛艇可能是受韓國刺激才搞的，但未必會受到韓國核潛艇的限制。也就是說，日本核潛艇既可以是「核充電寶」潛艇，也可以是「滿血」核潛艇。日本或許有這個能力和財力。

但說來有趣，日本有「滿血」核電站技術，但未必有SMR技術。福島之後，日本核電進入冰河時代，即使相對安全、更適合日本「分佈式核電站」需要的SMR也不碰了。

不過發電堆和潛艇堆是不一樣的。發電堆安全第一，體積和重量不是多大的問題，還有完備和冗餘的冷卻水循環系統。潛艇堆的體積和重量是大問題。為了降低對艇體直徑的要求，常採用橫置設計，犧牲自然循環，用強制循環解決冷卻問題。這和發電堆採用立式設計、更多利用本質安全的自然循環是不同的。

發電堆也沒有降噪要求，但潛艇堆必須低噪聲，光有無限潛航能力但跑到哪裏都像個大喇叭是不行的。

這些技術都是美國不可能提供的。美國可以向英國提供「三叉戟D5」潛射洲際導彈，但英國核潛艇的反應堆都是自己設計建造的。SSN-AUKUS的三邊合作裏，除了前期直接提供的二手「維珍尼亞」級之外，美國根本不碰反應堆技術出口的問題，後期專建的SSN-AUKUS是英國提供反應堆和艇體設計，澳洲總裝（不知道反應堆是運到澳洲安裝，還是澳洲造好艇體後拖到英國安裝，現在還早，根本沒有到這些細節的程度）。

美國「維珍尼亞」級快速攻擊潛水艇「明尼蘇達號」（SSN-783）停泊在西澳海岸附近。（Reuters）

日本或許有能力獨立研製SMR，最終和韓國一樣，設計建造「核充電寶」潛艇，但要直接衝擊「滿血」核潛艇，潛艇堆是不容易跨過的難關。

核潛艇不是解決有無的問題，而是「文無第一武無第二」的問題。不錯，中國核潛艇一開始的時候技術水平不高，印度核潛艇現在技術水平依然不高，但日本要造核潛艇，不僅是為了「不被韓國超過」，更要與中國抗衡。

中國核潛艇的水平是高度保密的。在很長時間裏，中國核潛艇技術是美國嘲笑的對象，但近來不敢嘲笑了，還引起深深的焦慮，而且美國都是在幾種全新設計的建造已近完成的時候才恍然大悟。

坊間傳說當然繪聲繪色，但可以肯定的是，新一代中國核潛艇似乎直接以美國下一代的SSNX為目標，而不只是定位於「壓倒維珍尼亞級就是勝利」。直奔「中國海狼」去了。考慮到中國造船巨大的產能，中國新一代核潛艇要開始「下餃子」的話，美國在太平洋水下的「核潛艇優勢」就可能搖搖欲墜了，就像055、052D「下餃子」後「伯克」級就灰頭土臉了一樣。

這給日本核潛艇很大的挑戰：

如果不能匹敵中國新一代核潛艇，那日本核潛艇「出身就落後」，在水平和數量上都要被中國壓着打。日本造船在西方算是能打的，但和中國還是沒法比。要「一步到位」的話，在技術上是巨大的跨越。



各國的核潛艇越造越大，這是水下作戰耐力和反應堆靜音的雙重要求。現代核潛艇不只是反艦破交和反潛平台，也是準戰略打擊平台，潛射「戰斧」巡航導彈是西方（主要是美英）的主要對地打擊武器。但反潛和反艦破交依然是主要任務。這意味着魚雷數量和發射管數量不能太少。也就是說，潛射巡航導彈需要有專用的垂發管。這樣一來，潛艇就只有往大噸位造，至少8000-10000噸。

日本有常規潛艇設計和製造經驗，但只有4000噸級，艇體直徑9米級。能有效利用起低噪音自然循環冷卻的潛艇堆需要艇體直徑在12米級以上，潛艇噸位9000-10000噸級，這是完全超出日本潛艇設計和建造經驗範圍的。艇和堆要一起「大躍進」，這對日本是「不可承受之重」。實際上，戰後日本從未面對過這樣層次的軍工技術挑戰，「出雲」級等根本不能相提並論。

相比之下，韓國的「核充電寶」潛艇就要現實得多。SMR技術相對簡單，堆型小、出力小，噪聲問題相應也小，9.5米級艇體就夠用了。韓國已有4000噸級常規潛艇的設計和建造經驗，放大到10米級艇體及6000噸不是太大的「大躍進」。

日本當然也可以搞「核充電寶」潛艇，有說法用的就是「500千瓦級超小堆」，但用來抗衡中國新一代核潛艇就不夠用了。都叫核潛艇，但就和都叫電動車一樣，老頭樂和小米SU7能一樣嗎？

中國海軍南部戰區某潛艇支隊演訓畫面。（微博@中國軍號）

可巧，中國也在建造自己的「核充電寶」潛艇，用於第一島鏈非常合適。必須說，日本也只有設計建造自己的「核充電寶」潛艇，才能抗衡中國的「核充電寶」潛艇，現有的鋰電池潛艇不夠看了。

如果這才是日本的真實目標，在軍事上還是有點意義，畢竟「中國海狼」的目標本來也不是日本。

在宣傳上，日本即使最後走「核充電寶」潛艇的路，也會大張旗鼓地宣稱這些是「真正的核潛艇」。鼓勵好鬥精神符合新型軍國主義需要。挺好，中國可以用來在政治上敲打日本，中國加速軍事現代化就是對新型軍國主義和「核日本」的正當反擊。

更重要的是，不管是「核充電寶」潛艇還是「真正的核潛艇」，都需要基地。日本的本土基地都在中國戰區打擊力量的有效射程之內，即使「無限潛航」，也需要回基地裝填彈藥。日本核潛艇在「一波流」之後，還有基地可以指望嗎？

最要緊的是：日本核潛艇要麼根本跨不上真正的台階，要麼沒有多大的真實威力。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



相關閲讀：揭秘中國海軍渡海登島作戰完整鏈條 直升機氣墊艇實現立體投送

+ 6

【本文獲「晨楓新苑」授權轉載，微信公眾號：gh_9c4c9a36f81b】