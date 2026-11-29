方便自駕旅行途中休憩的日本「道之驛（公路休息站）」，凝聚了滿滿的地方魅力。本次特別請到騎乘電單車走遍全數超過1200座道之驛的「道之驛騎士」平賀由希子小姐，為大家介紹搭乘鐵道或巴士也方便前往的精選景點。



全國1234處的服務網絡

在地方的一般道路上，經常會遇見懸掛著藍底「i」字標誌的道之驛。雖然容易與高速公路上的服務區（SA）混淆，但道之驛不僅僅是駕駛人的休憩場所，更肩負著振興地方的目的。因此，有許多反映出當地歷史、建築風格以及特產等元素的獨特設施。

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道之驛於1993年4月以103座休息站起步，如今已增加至1234座，且數量仍在持續攀升。它已發展成為集觀光服務處、在地美食餐廳、產地直送食材與物產直銷店，甚至提供文化體驗的多元場所。對於租車自駕比例日漸增加的訪日外國遊客而言，這裡也作為能親身感受日本在地文化的景點而備受矚目。

「對旅行者而言，能邂逅當地獨有的飲食文化正是最大樂趣所在。」道之驛騎士平賀由希子小姐如此說道。「我對各地的特色軟雪糕（Soft serve）完全沒有抵抗力。從柑橘類、茶類等經典口味，到放上現磨山葵的創意奇特口味應有盡有，這也是認識旅途當地名產的好契機。」她如此推薦。

平賀小姐曾表示自己「以收集道之驛造訪紀念章為目標，一邊享受週末騎車兜風的樂趣，一邊完成了全國制霸」。本次我們便請這位達人，為大家介紹幾座連搭乘鐵道或巴士的旅客也方便前往、且極具特色的道之驛。

搭乘大眾運輸工具即可抵達的推薦8座休息站

道之驛 湘南茅崎

神奈川縣茅崎市柳島1546-1



於2025年7月開幕，是湘南地區首座道之驛，從JR茅崎站有路線巴士行駛前往。「這裡還設有以茅崎市姊妹市檀香山為靈感的夏威夷料理咖啡廳，早餐菜單深受衝浪客喜愛」（平賀小姐）。

以能品嚐魩仔魚等茅崎漁港海鮮的食堂為首，集結了當地知名的餐廳與雪糕店。商店則推出了推廣在地名產的「Choice! 茅崎」品牌，從生鮮食品到新名產小松菜精釀啤酒一應俱全，是能盡情享受湘南美食的新興景點。

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道之驛 福良

兵庫縣南淡路市福良甲1528-4



位於淡路島南部，可從神戶三宮搭乘高速巴士前往。「從眼前的福良港有觀潮船班往返，能近距離觀賞世界最大規模的『鳴門漩渦』，此外還能享受坐擁海港景觀的足湯與新鮮海產」（平賀小姐）。一旁還緊鄰著上演鄉土傳統藝能木偶戲的「淡路人形座」，讓人充分沉浸在島嶼的文化與自然之中。

道之驛 漩渦

兵庫縣南淡路市福良丙947-22



在福良稍作休息後，不妨搭乘免費的巡迴巴士，將腳步延伸至淡路島南端的「漩渦」。在面向四國的展望台上，能將鳴門海峽的絕美景色盡收眼底。這裡使用名產淡路牛與淡路島洋蔥製作的原創美食十分豐富，其中「淡路島洋蔥牛肉漢堡」更是創下年銷15萬個的超人氣紀錄。

道之驛 富士吉田

山梨縣富士吉田市新屋3-7-3



緊鄰能學習富士山歷史與文化的「富士山博物館」。附設可體驗富士山頂眺望與嚴寒的「富士山雷達圓頂館」、汲取富士山伏流水的取水處，以及精釀啤酒餐廳。在輕食區還能品嚐到以極具嚼勁為特色的鄉土料理「吉田烏龍麵」。

「由於富士急行・富士山站發車及抵達的巡迴巴士會在此停靠，很容易將其納入忍野八海或山中湖等觀光路線中」（平賀小姐），地理位置優越，非常推薦給自由行旅客。

道之驛 湯西川

栃木縣日光市西川478-1



緊鄰野岩鐵道・湯西川溫泉站，東武特急從東京都內直達僅需2個半小時多。作為秘湯之鄉的門戶，是一座罕見地附設源泉掛流溫泉的道之驛。停車場也是遊覽風光明媚的湯西川水壩湖的水陸兩用巴士起訖站。食堂則提供以模仿水壩造型擺盤的咖哩飯為首，善用日光自然恩惠的豐富菜單。

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道之驛 越前武生

福井縣越前市大屋町38-5-1



緊鄰北陸新幹線・越前武生站。餐飲區不僅海鮮料理豐富，還能品嚐到鄉土料理「越前蘿蔔泥蕎麥麵」。商店內的新鮮海產應有盡有，甚至有人因為價格實在太過划算而感動不已，不選擇宅配而是直接搭新幹線帶回家。

道之驛 七戶

青森縣上北郡七戶町荒熊內67-94



距離東北新幹線・七戶十和田站步行5分鐘。由於自古便以產馬繁榮，館內裝飾著馬匹雕塑與繪有馬圖案的繪馬，餐廳內的馬肉料理也相當受歡迎。在商店裡，則能邂逅特產大蒜、夾著紅豆飯的南部仙貝等質樸美味。

道之驛 宇登呂・Shirietoku

北海道斜里郡斜里町宇登呂西186-8



位於2005年獲登錄為世界自然遺產的知床觀光據點「宇登呂溫泉鄉」，並冠上了「知床」地名由來的愛努語「Shirietoku」。緊鄰的「知床世界遺產中心」介紹了當地棲息的動物與自然現象。由於所在城鎮的鮭魚捕撈量高居日本第一，餐廳以鮭魚與鮭魚卵親子丼等嚴選在地食材的料理為傲。下雪的季節比起租車自駕，更推薦從女滿別機場經由網走搭乘巴士前往。

發掘地方寶藏

道之驛之所以廣受支持，背後有著日本人重視當地特產與傳統飲食的民族氣質。隨著將這些元素視為觀光資源的「一村一品運動」推廣開來，道之驛成了絕佳的資訊發信源，也成為旅人宛如尋寶般邂逅未知文化的場所。近年來更作為地方振興的成功典範，透過日本國際協力機構（JICA）向東南亞與中南美洲提供相關經驗與技術。

其作為觀光據點的角色也日益吃重，平賀小姐表示：「就像設有世界遺產中心的知床，或是奄美大島、德之島（鹿兒島縣）的道之驛一樣，能夠了解旅遊目的地的看點與風土民情也是一大樂趣。」只要走訪這些充滿地方色彩的道之驛，相信你的日本之旅將會變得更加迷人。

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