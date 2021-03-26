H&M全球走下坡黃金時代遠去　抵制新疆棉花一夜失去中國市場

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-26 11:29

質量差，賣不動，本來就在全球走下坡路的H&M親手「放棄」了中國市場。

曾經廣受追捧的快時尚品牌H&M，一夜之間在中國涼透了。3 月20 日，H&M 集團的官網上發布了一則公告，表示因為看到了某些民間社會組織的報導，認為新疆的採棉工序不人道，存在「強迫勞動和宗教歧視的指控」，於是宣布：抵制新疆棉花，並且不與該地區的任何原料廠商合作。

一邊偷偷「抵制」，一邊又想賺中國人錢的「碰瓷」行為，很快被識破。這兩天，關於抵制H&M的消息佔據了熱搜的前幾位。曾是品牌代言人的黃軒、宋茜都迅速反應發了聲明，反對以任何形式對國家的造謠抹黑行為。「抵制新疆棉花」事件的源頭組織BCI也被牽出，同一組織的其他品牌也很快被質疑。這一晚，想來很多人都無法入眠。

於網購平台一夜消失 代言人終止合作 點圖了解更多「H&M抵制新疆棉花」風波👇👇👇

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BCI成員耐克（Nike）和阿迪達斯（Adidas）依次衝上熱搜第一。曾是耐克品牌代言人的王一博，不久前才合作了新的瑜伽系列的譚松韻，也均表示終止與其的合作。中國有一句古話：「知錯能改，善莫大焉」。但面對強大的輿論和抵制聲浪，H&M 非但沒有正視事實，更無半點道歉，只是輕描淡寫地在官方微博上發了一篇聲稱「一如既往地尊重中國消費者」的聲明，再次激起了眾怒。

雖然是全世界快時尚的巨頭，但最近幾年H&M 的生意越來越不好做。不僅隔三岔五因為衣服質量問題被點名，去年疫情爆發以來，關店、裁員的新聞也時常傳出。快時尚的黃金時代已經過去，H&M這「臨門一腳」的操作，更是把自己推進了深淵。

從紅到涼 H&M的24小時

H&M 偷偷摸摸發在官網的「抵制新疆棉花」聲明，3 月23日晚上就被博主@一玶海岸搬運到了微博，引發了激烈討論。第二天早上，共青團中央確認事實後，就給了H&M 當頭棒喝，「新疆棉花不吃這一套！」，要求H&M 摘下有色眼鏡，停止散播虛假信息。央視新聞也隨後表態：所謂新疆存在「強迫勞動」、「歧視少數民族」是徹頭徹尾的謊言，外交部已在多個場合反覆澄清事實和真相。24日下午，曾於去年4月官宣的H&M 大中華區男裝代言人黃軒發表聲明，表示「與H&M 品牌已無合作」。去年9 月官宣的大中華區秋季女裝代言人宋茜也表示，「雙方目前無合作」。隨後在淘寶、京東等國內主要的購物平台上，所有的H&M 產品都已下架，無法被搜索到。在一些國產手機品牌的應用商店中，H&M商城的App也被下架。

H&M「抵制新疆棉花」事件的源頭，來自一個名為BCI的組織。BCI是什麼？簡而言之，就是一個名為「瑞士良好棉花發展協會」的非盈利會員組織，總部位於瑞士日內瓦，在全球有包括耐克在內的400多個品牌加入了其中。很多品牌加入BCI的初衷，是因為它們聲稱能幫助加入的品牌拓寬國際市場，並且更加關注服裝生產中的環保問題，聽起來還挺正面。

但因為某些來自民間的社會組織造謠抹黑，稱新疆產的棉花是通過「奴役壓迫」這樣的非人道手段獲得，於是BCI從去年10月開始停止收購來自新疆的棉花，並要求加入的這400多個品牌也都不能使用。H&M就馬上「響應」，發了聲明。已經加入BCI 的中國品牌安踏，24日第一時間表示已經在走程序退出該組織。中國是世界第一的棉花消費國，也是全世界第二的產棉國。來自新疆的棉花棉絨長，易於紡織，在國際上口碑一流，常年供不應求。BCI 組織的「抵制」，H&M 的中傷，這背後的一盤大棋，細思極恐。

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央視新聞昨晚也玩了一把字母梗，評價H&M 的舉動荒謬，並表示這樣的行為一點也不時尚。截止本文發稿，H&M 官方並無更多道歉動作，在那條讓人想翻個白眼的「聲明」下，有超過11萬條留言在警告：別想賺着中國人的錢，還做着肆意栽贓中國的事。

H&M在中國的黃金時代 過去了

來自瑞典的快時尚集團H&M，主打低價的時髦衣服，時不時還玩點聯名，「用快時尚的價格買到大牌設計」，製造一些話題。很多中國年輕人當年開始知道H&M，是因為博客時代的時尚博主們經常用它們的便宜衣服搭配出時髦造型。2007年，H&M在上海淮海路開出了大陸地區第一家門店，靠着「廉價也能穿出大牌感」的快時尚經典概念，一度風靡年輕人的衣櫃。在那個淘寶尚不是很普及，時尚博主也很有限的年代裡，H&M為代表的快時尚品牌，可以說是影響了一代年輕人對待「如何花錢不多，也讓自己穿得更好看」的態度。

十年後，中國已經成為這個快時尚巨頭最重要的海外市場之一，幾乎國內每個叫得上名字的商圈，都能看見H&M的店。不只有主品牌H&M，這間瑞典公司旗下風格不同，但同樣廣受追捧的COS、Monki、& Other Stories、ARKET等品牌人氣也在越來越高。2015年開始，伴隨着淘寶、電商和國內快時尚品牌的崛起，快時尚的市場逐漸飽和，H&M的落差尤其明顯。2016年開始，H&M在中國大陸的銷售額增速就已經低於全球平均。2017 年，雖然新開門店數量增長了14%，但銷售額僅僅增長了2%——在2015年之前，H&M 集團在國內的銷售增幅平均都在20% 以上，2012年還曾達到巔峰期的50%。

由於運營成本增加，H&M 在2018-19 年關閉了曾經被視為標杆的北京西單大悅城店、前門大街店、王府井APM店，原先開在上海繁華商圈中山公園龍之夢的店鋪也悄然關閉，截止2019 年底，H&M 總共關閉了10 家原本開在繁華商圈的店鋪。與此同時，H&M 的衣服多次被國家質監局點名質量不達標，許多買過它們家衣服的人，印象最深刻的不是穿起來有多好看，而是「洗一次就變形」的糟糕質量。曾經買着H&M 的那批年輕人，不再盲目追求時尚，而是學會了購買更加註重面料、版型的衣服。廉價的快時尚品牌，被留在了那些尋找自己風格的歲月裡。

疫情暴擊下 H&M還不重視中國市場？

2020年以來的疫情，更是在全球範圍內給了H&M一拳重擊。作為依靠全球供應鏈的品牌，不僅訂單被各國大規模取消，員工遭受裁員，還掀起了前所未有的閉店潮。去年3月疫情最嚴重時，全球5065家H&M店鋪中，有3778家店處於閉店暫停營業狀態，包括美國、法國、意大利等主要的市場。截止今年1月，H&M依然有超過1800 家門店因疫情暫時關閉——這意味着品牌1/3的門店都無法營業，而已經恢復營業的店鋪，由於人們減少外出，客流量也大受影響。根據H&M 今年年初發布的2020年財報，去年的銷售額下滑了18%。

隨着國內疫情的好轉，已經恢復正常生活秩序的中國成了H&M最重要的海外市場之一。在國際市場日漸下滑的業績之下，H&M這次對於新疆的惡意抹黑更是讓人對這個品牌的好感降到冰點，這樣的舉動，真的是令人費解。

時尚傳播美與風尚，本與政治無關。但如果別有用心的人想利用時尚去抹黑、造謠國家的聲譽，那中國市場雖大，也不歡迎任何惡意中傷者。

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