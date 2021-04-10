迫遷查戈斯島民數十年　英美「堅守國際法」流於空談｜史海鉤沉

撰文： 塗柏鏗 最後更新日期： 2021-04-10 12:00

美國不時以「航行自由」為藉口抨擊中國的南海主權聲張，但卻迴避自己強佔或侵犯許多國家與地區的島嶼、以及拒絕簽署《聯合國海洋法公約》的事實。4月1日，曾代表非洲毛里求斯政府控訴英美的律師桑德斯（Philippe Sands），向《紐約時報》投書再度提醒世人查戈斯群島（Chagos Archipelago）島民遭英美強迫遷徙的慘事1，嘲諷英美不過只是將海洋法當作打擊中國的工具，以及「等同於默許一項帶有種族主義色彩的持續殖民政策」。

查戈斯群島位處印度洋中部，直到16世紀葡萄牙航海家探索前往印度的航路時，該羣島才為歐洲人所知。爾後，查戈斯群島隨着毛里求斯相繼淪為荷蘭與法國殖民地，接着又因拿破崙（Napoléon Bonaparte，1769─1821年）的垮台，於1814年《巴黎條約》中被割讓給英國。而當英法殖民者的魔掌伸入這片珊瑚礁後，他們自非洲與印度運來奴隸耕種椰子園，這群來自四面八方的奴隸遂在混居的壓迫環境中，逐漸形成了獨特的文化與認同──即今日的查戈斯人（Chagossians）。

儘管查戈斯人的祖先並非世居該群島，但經過幾百年的融合與沉澱，也成了獨一無二的族群，其用坦布爾（Tambour）圓鼓演奏、以克里奧爾語（Creole）吟唱的「查戈斯塞加舞」（Sega tambour Chagos），更是傳承着對被殖民時期和日常苦樂的特殊歌謠，並於2019年被列入非物質文化遺產名錄中，是標誌查戈斯島民民族文化的載體。但教人痛惜的是，在英美維持軍事霸權的野心下，查戈斯人在1968年毛里求斯取得獨立後被強迫遷出群島，顛沛流離於毛里求斯、塞舌爾等國，導致人口鋭減與文化斷層，面臨幾近種族滅絕的慘劇。

流亡毛里求斯的查戈斯島民，正在表演被列為非物質文化遺產的「查戈斯塞加舞」。（聯合國教科文組織）

1963年，美國出於圍堵蘇聯的目的，打算同英國一起擇定查戈斯群島的主島迪戈加西亞島（Diego Garcia）興建軍事基地，再加上國勢日暮西山的英國在1960年代末又宣布要自蘇彝士運河以東撤走駐軍，故美國亟欲填補這些戰略真空，遂計劃將查戈斯島民悉數遷走。但在當時方興未艾的去殖民化浪潮中，查戈斯人的處境很可能引起第三世界的反彈，因此美國軟硬兼施地要求英國得處理好此事。

當時毛里求斯的獨立運動正風起雲湧，英國遂以三百萬英鎊的賄賂，利誘毛里求斯必須接受查戈斯群島繼續被英國殖民的命運，否則就不能獨立。當毛里求斯被迫同意後，英國再樂得將查戈斯群島與自塞舌爾分割出來的三個島嶼，合併改稱為殖民色彩沒那麼濃厚的「英屬印度洋領地」（British Indian Ocean Territory），並於1966年與美國秘密換文──藉此逃避國會監督，將查戈斯群島無償租給美國使用五十年。而可憐的查戈斯人，對此卻一無所知。

雖然強調迪戈加西亞島戰略利益的美國海軍長遠計劃室職員巴伯（Stuart Barber），宣稱「不侵犯任何重大的原住民或經濟利益」，但他對重大的認知顯然與查戈斯人背道而馳，因為他口中「只有幾百人」的查戈斯人實際上多達兩千以上，且即便只有幾百人也不該因美國的軍事利益而被犧牲。但美國海軍仍堅稱「原住民人口亦微不足道」，海軍上將朱姆沃爾特（Elmo Zumwalt，1920─2000年）更曾向英國人説道：「我個人的願望是島上不再有任何土著勞工，因為我能預見當你有那種土著居民時，蘇聯就總會搞出那種政治糾紛。因此，我強烈主張當我們接管和建造基地時那裏已空無一人。」

查戈斯羣島上的原有居民全遭英美強迫遷走，只為了興建迪戈加西亞島上的龐大美軍基地，充當美國進軍全球的據點。（U.S.Navy）

所以英美兩國聯手編織謊言，虛構出查戈斯人全是來自毛里求斯與塞舌爾之「勞工」的説詞，好合理化其舉措。自1967年開始，任何查戈斯人一旦離島就再也無法踏足故鄉，英國政府還限制食物與藥物出口至當地，以此逼迫查戈斯人離開。

就這樣，美軍成功進駐了「空無一人」的迪戈加西亞島，並在上面大興土木，使其成為印度洋上首屈一指的宏大堡壘。諷刺的是，美國自認這些軍事基地有助捍衞「民主自由」，故稱迪戈加西亞島基地為「自由的足跡」（Footprint of Freedom）。不過鄰國可不這麼想，當1974年斯里蘭卡總理班達拉奈克夫人（Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike，1916─2000年）致信給尼克遜（Richard Milhous Nixon，1913─1994年）表達對迪戈加西亞島基地的焦慮時，基辛格（Kurt Georg Kiesinger）就輕蔑地稱其「由於它不切實際並且與美國更廣泛的政策目標不一致，因此我們不予支持」，並建議尼克遜回覆稱美軍的存在就是為了「和平」。

然而查戈斯人的生存自由卻在英美野心下喪失殆盡，他們原本的家園也駛進了大量戰機與軍艦，成為美軍向伊拉克與阿富汗傳播「自由」的前沿據點。而儘管少數查戈斯人在毛里求斯分配到房屋，但往往缺水缺電，在人生地不熟的環境又缺糧少藥，很快陷入貧病交迫的困境，致使大量老弱人口死去。雪上加霜的是，英國又於1979年拿出一小筆錢，哄騙毛里求斯的九百多名查戈斯人簽下放棄求償和回歸故土的條款，打算徹底甩開對查戈斯人的道義責任。

國際社會並非對英美的所作所為充耳不聞，先是1980年非洲統一組織（今非洲聯盟前身）通過決議，要求英國必須返還查戈斯群島給毛里求斯，接著毛里求斯與查戈斯島民都分別向英美提出主權與賠償要求。毛里求斯先後於2010年對英國提起仲裁、2017年向聯合國提請議論英國分割查戈斯群島的問題，結果無論是仲裁庭或海牙國際法院都判處英國該交還查戈斯群島，但英美卻置之不理。英國駐聯合國代表皮爾斯（Karen Pierce）還於2019年辯稱，美軍基地和英國屬地「可以幫助保護英國乃至全世界人民不受恐怖主義威脅、有組織犯罪和海盜的危害」。

既然國際法拘束不了英美，查戈斯島民的返鄉呼聲更自然遭其忽略。儘管2000年英國最高法院曾支持島民的訴訟，但英國政府立刻勞駕女王擺出帝國主義的架子，於2004年頒布禁止查戈斯人登島的禁令。到了2007年，英國法院又有條件地同意查戈斯人可以返鄉──除了迪戈加西亞島之外，這實質上仍是否定查戈斯人的要求。

時至今日，流離失所的查戈斯人仍在企盼遙遙無期的返鄉日，連當年推薦迪戈加西亞島的巴伯都在去世前懊悔：「這是沒有藉口、不人道的錯誤」，美國人類學家凡恩（David Vine）則譏評這是英美的「恥辱之島」（Islands of Shame）。然而在強勢又視國際法為無物的英美政府面前，弱勢的查戈斯人和少數學者豈可能扭轉乾坤？

更為諷刺的是，毛里求斯只求收回主權、容讓查戈斯人重歸故土，並非是趕走美軍；事實上，他們早已提出將迪戈加西亞島租借給美國99年。然而，英美對於軍事據點實然在手的執念，卻使其針對他國不守國際法的道德批評落入雙重標準的圈套，其「道德高地」的根本也因而顯得特別的虛空。