日本擬排放核廢水　歐美視若無睹的歷史背景｜史海鉤沉

撰文： 塗柏鏗 最後更新日期： 2021-04-19 12:51

針對日本宣布要在兩年後將125萬噸的福島第一核電站的核廢水傾倒入大海，中、韓、朝、俄等國都表達了抗議或不滿，朝鮮甚至指斥「這是嚴重威脅人類健康安全和生態環境的不可容忍的犯罪行為」。 但相較之下，至今仍不時攻訐蘇聯切爾諾貝爾事故的歐美各國，對日本的作法反倒是雙標包容，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）甚至還感謝日本的決策「透明」。 如此大相徑庭的反應，究竟是為什麼？

歐美不願斥責日本排放核廢水的原因之一，是日本在意識形態、外交利益以及政治體制上都緊緊趨隨西方，歐美自然不會在此事上多做文章。但另一個原因，則是西方國家自1946年起通過各種核試驗與傾倒核廢料所排放的污染，無論是累積濃度或數量都比日本核廢水有過之而無不及，且早已造成眾多人群的傷亡。故一旦歐美要指斥日本的自私之舉，勢必也得被迫正視自身錯誤與罪責，甚至還可能被受害者集體興訟索賠。

早在1945年底，美國為了評估原子彈對船艦的衝擊程度，又不願自家國土受污染，遂選擇在聯合國交付美國託管的南太平洋馬紹爾群島，進行多次核武試驗。

美國國務卿布林肯，竟對日本任意排放福島核廢水入海一事表達感謝。（Reuters）

1946年2月，美國正式實施代號「十字路口行動」（Operation Crossroads）的核試驗，擇定馬紹爾群島中的比基尼環礁為試爆地點。當時統治馬紹爾群島的軍事總督懷亞特（Ben H. Wyatt，1891─1957年）還為此召集比基尼環礁島民，稱為了「人類的利益和結束所有世界大戰」，要求島民們暫時搬到200多公里外的朗格里克環礁（Rongerik）。

困惑但純樸的島民，知悉自己在美軍前毫無抵抗力，島民首領猶大（Juda）只能安慰眾人：「我們會相信一切都掌握在上帝的手裏」。

就這樣，167位島民全被驅逐到生存條件艱困的朗格里克環礁。而美軍則立刻運來一批包含擄獲的德日軍艦、美軍舊艦在內的95艘軍艦，還有用來測試的羊、豬、老鼠等動物。接着，美軍於7月丟擲兩顆當量相當於攻擊日本長崎用的「胖子」的原子彈，瞬間摧毀了多艘軍艦，還在水面下留下巨大爆炸坑，並引發海嘯，破壞程度駭人。

馬紹爾群島的劫難並未隨着「十字路口行動」的結束而告終，美國接下來又在馬紹爾群島進行多次水下與地面核試驗。根據統計，在1946至1958年間，美國一共在馬紹爾群島投下了67枚核彈，其中包含威力更恐怖的氫彈。澳洲記者皮爾格（John Richard Pilger）估算，這些核彈的威力等同於美國每天在馬紹爾群島引爆1.6個當量等於「小男孩」原子彈。核試驗不僅嚴重破壞當地生態環境，摧殘當地島民和前來捕撈的各國漁民健康，遺留的核污染至今仍流毒無窮。

更惡劣的是，美國甚至還將本土內華達州核試驗後的130噸核污土，千里迢迢地運往馬紹爾群島的魯尼島（Runit）埋放，只為了保護美國本土潔淨。當馬紹爾群島於1986年獲得名義上的獨立後，美國拒絕履行處理核廢料的責任，堅稱馬紹爾群島已不存在致命輻射。

2019年，時任馬紹爾總統海妮（Hilda Cathy Heine）委屈地向媒體控訴：「我們不想要它（指核廢料貯存處），我們沒有建立它。裏面的垃圾不是我們的，是他們（指美國人）的」。但美國駐馬紹爾大使的回覆則是「美國承認測試的影響，並已接受並履行了對馬紹爾群島共和國人民的責任」。

依據美國哥倫比亞大學於2017年啟動的調查，發現比基尼環礁、埃內韋塔克環礁（Enewetak Atoll）等島嶼的某些土壤樣本中，鈈-239/240的濃度還比切爾諾貝爾與日本福島受災區高出千倍以上，大氣中的伽馬輻射值也高得嚇人。此外，釙-238、銫-137等放射性元素的濃度也往往超標，並累積在馬紹爾人的飲水與作物之中。而受害最劇烈的，則是當年親眼看着美軍投下數十枚原子彈、卻無能為力的馬紹爾人。

核武試驗所遺留的銫，引發了大量甲狀腺病變病例數。根據1990年代的考察，1958年（美國核試驗結束當年）以前出世的馬紹爾人共計4,766名，其中罹患甲狀腺良性腫瘤的男性就佔比19％，女性更是高居34.3％。此外，1954年美國進行的「城堡行動」（Operation Castle）六次核試驗中代號「布拉沃」（Bravo）的核爆炸被過度低估，放射塵大量飄散，致使受災區域與人群比美軍預想得廣泛太多。待至翌年美國追蹤附近的241名漁民健康時，已有12名漁民因肝硬化或癌症死去，接着又有61人死於同樣病症或白血病。

但美國對這些傷亡置若罔聞，也拒絕承認馬紹爾人的病痛與放射性污染有關，以免惹來無盡無止的索賠究責，更不願因此耽擱開發核武的腳步。苦不堪言的朗格拉普環礁（Rongelap）居民就因受不了美國卸責又不准他們搬遷的壓迫，起碼有三百人不得不於1985年5月向「綠色和平組織」（Greenpeace）求援，並在該組織幫助下以彩虹戰士號（Rainbow Warrior）帆船將他們載往瓜加林環礁（Kwajaleiu Atoll）。

法國於1966至1996年間，在法屬波利尼西亞進行210次核試驗，給當地造成嚴重破壞。此為1971年於穆魯羅阿環礁（Mururoa）試爆原子彈的瞬間。（Getty）

除了美國之外，法國也在自家殖民地法屬波利尼西亞試爆過多枚原子彈。從1966至1996年間一共進行了210次核試驗，當地十幾萬居民盡受波及，畸形兒的出生率猛增五倍。前述的「彩虹戰士號」，便是於1985年7月前往南太平洋抗議法國核試驗時，遭法國特工炸沉。1993年，第四十六屆世界衞生大會還指明「水下試驗污染大片海洋和魚類繁殖水域…流行病學數據顯示，爆炸摧毀珊瑚礁後生態平衡失調而中毒的魚，在被食用後所誘發的一種極毒疾病，在1960至1984年期間於波利尼西亞群島增加了十倍」。

直到2006年，法國才承認玻里尼西亞人的甲狀腺癌罹病率上升與核試驗有關。但根據近年的重新估算，專家發現法國核試驗產生的輻射量遠比2006年報告得高出二至十倍。鼓吹獨立的前法屬波利尼西亞總督特馬魯（Oscar Manutahi Temaru），便為此在2018年向聯合國國際法院控告法國犯下「反人類罪」，並批評法國搞「核殖民主義」（Nuclear Colonialism）。

至於英國、荷蘭、德國等西方國家向海洋傾倒的核廢料也不計其數，國際原子能機構（IAEA）便粗估過，從1946至1993年間，歐美等13個國家最少丟擲20萬噸以上固體核廢料到海洋。

或許，在這些西方國家眼中，半個多世紀以來，為了「人類的利益」而多次進行的核試驗，已經所傾倒的核廢料所遺留的危害，早已流遍全球海洋與大氣，故日本排放的核廢水又能多嚴重？