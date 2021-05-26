最窮奧運選手滯留日本一年半　街邊賣衫賺生活費　背後故事極感人

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-05-26 17:02

東京奧運會還辦不辦？儘管日本政府似乎篤定要繼續辦，但現在看來能不能辦成還真不好說。從去年夏天拖到今年夏天，全世界以奧運為目標的運動健將都被打亂了訓練節奏，體育生涯是青春飯，一年時光何其寶貴。但對於極少數運動員而言，這未必是壞事。

為了參加原定於去年夏天召開的東京奧運會，非洲小國南蘇丹的奧運代表隊早在2019年11月就早早來到日本，進行適應訓練。原本準備去年8月完賽就回家。

由於奧運會一拖再拖，老家又戰火連天，他們自己也沒想到，在日本這一待就是一年半。非洲運動員因為「混亂」的奧運會被困在日本18個月，在外界看來好像是個荒誕的笑話。但對於這些世界上最貧窮的運動員，以及大方接納他們的日本小城前橋市來說，這18個月卻是一段很溫馨的時光……

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「前橋市的人們，已經把南蘇丹當作了主隊，他們會在奧運賽場上為這些運動員加油。」前橋市政府官員這樣說道。「在孩子們眼中，這些遠道而來的運動員，就像超級英雄一樣。」

教練奧米洛克對於前橋人的熱情非常感激：「在奧運會之後，我們也會把這樣的情感傳達到自己的國家，這是團結的真諦。」至於問到是否希望奧運會能在今年按時舉辦，奧米洛克做了一個雙手指天的動作。

「如果上帝想要的話，那就一定會發生。」

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