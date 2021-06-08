深陷房價危機的繁華都會 帳篷和車子成可負擔住房

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-06-08 20:00

美國西海岸——引以為傲的科技產業園矽谷、娛樂產業的象徵荷里活，到東北部——吸引全球「追夢者」紛至沓來的大都會紐約，卻成為了車「宅」族與帳篷城巿（tent cities）的集中地。 現象說穿了的正是，令無數人心神嚮往的逐夢之地，正被近年來愈演愈烈的房價危機蛀蝕。

人口佔全國總數12%的加州，是全國四分之一無家者的流浪之所。不過，就算是中產，也不代表你能負擔這裏的房價或租金。在加州北邊的三藩市灣區，28歲的Joshua Davis在這裏的一家人工智能創業公司工作，10萬美元以上的年薪使他成為名副其實的中高收入階層。他告訴VOX的記者，2019年他一度想要在同區的奧克蘭（Oakland）尋找一房一廳的公寓，他知道以50萬美元（約390萬港元）左右的預算這基本上是不可能的，於是退而求其次，試圖搜尋一些需要維修的房源，卻發現符合預算的只有一些結構上存在嚴重缺陷、需要大興土木的房產，結果置業大計無疾而終。

加州房產中介協會（California Association of Realtors）的最新數據則顯示，今年四月，加州的單幢家庭別墅價格中位數超過80萬美元（約合港幣621萬元），在三藩市灣區，這個數字則高達132萬美元（約合港幣1024萬）。2018年，職場聊天程式Blind所進行的調查顯示，近60%的科技企業員工無能力購買灣區房子，包括許多專業人才如工程師、數據分析師以及產品經理等。

最富裕灣區：中產也負擔不起高樓價

連收入已經算高的科技企業員工難抵房價壓力，普通行業從業者所面臨的困境則更甚。美國普查局數據顯示，2019年度三藩市個人年收入中位數為52,680美元（約41萬港元）。根據租房網站Zumper 2019年3月的報告，在三藩市，一個一房一廳的單位月租中位數為3690美元（約28,700港元），換算成年租金則為44,280美元（約34.5萬港元）。

2019年，Facebook宣佈捐出2500萬美元，用來建造專門提供給在灣區教師們的公寓。這是因社老師們的收入過「高」而沒有獲得低收入人士補助住房（subsidized low-income housing）的資格，但又遠不足以讓他們在工作的區域買得起房子。「無家可歸的老師」（homeless teachers）甚至一度成為流行網絡的表情包。

同年，《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）報道了一名在灣區工作的警察為免超過兩個半小時單程通勤的折磨，決定住在自己的車裏。根據聖馬刁縣（San Mateo）警察協會的一項調查，該縣警察的平均通勤時間為1小時52分鐘，而住在縣外的警察平均通勤時長則為2小時17分鐘。當地政府決定，將一座廢舊的消防站改建成給長時間當值警察的休息區，以解決當務之急。

為應對高額房租和樓價問題，不少美國人選擇住到車中。（Gettt）

隨着Google、Facebook、Apple等帶來龐大就業機會的企業入駐，就業機會和勞動力隨着湧入並持續增長，灣區的住房供給卻明顯跟不上。就算是新冠疫情之前，加州的中、低收入人口開始出現遷出的情況，這些都是年收入10萬美元以下，遷進來的都是10萬美元收入的人，進一步加劇不平等問題。

在疫情及所引致的失業情況下，加州現時的無家者數目更高達16.1萬，為全國之最。在洛杉磯巿面，無家者搭建的帳篷、木屋棚隨街可見。加州州長紐森（Gavin Newsom）上月提出，在未來兩年撥出87.5億美元（約682億港元）興建4.6萬個單位，另撥款35億美元（約273億港元）作租金補貼，形容州內已無家者問題已達到「無法接受」的地步。

紐約無家者問題全國最嚴重

哈佛大學房屋研究中心的主管Chris Herbert說：「加州並非個案，只是（那裏的情況）更加極端。」

在東北部的紐約、馬薩諸塞州（Massachusetts）州等，從全國各地不斷湧入的勞動力和房屋供應持續失衡，無家者增多、中產被迫搬入居住成本更低的區域。

大城市樓價高昂，許多付不起房租的露宿者住到帳篷中，在全美各大城市形成一個個帳篷城市（tent cities）。（Getty）

紐約作為美國最繁華的大都會，無家者及貧富懸殊已是老問題了。自1987年以來，紐約市已經投資了175億美元（數值按通脹調整）在超過45萬的房屋建設和維護上，超過全美所有其他城市。但即便如此，房屋供應仍然不夠。每晚，紐約市的地鐵站內、街邊成為近4000人的家。基督教慈善機構Bowery Mission的統計顯示，每106個「紐約客」當中，就有一個人無家可歸。

2019年數據顯示，紐約州為全國擁有最多無家家庭（homeless families）的州份，超過15000個家庭無家可歸，加州則有逾7000，排全國第二。根據紐約大學的一項研究估算，如果紐約市要投入充足的資金以解決低收入群體的房租問題，那麼每年在住房津貼上的支出將達到30至70億美元，遠遠超過2019年紐約市在執法、防火、衛生以及公園等幾項主要支出的總和。

加州、紐約州等地的房屋問題背後的原因複雜，各有各的癥結。目前每500名美國人之中就有一人無家可歸，而以車或以帳篷為家的人基於其流動性質，確實數目難以估計。不論是無家者，還是「車宅族」，他們都面對一個共同阻力——鄰避效應（NIMBY，Not in my backyard，意即不能在我家後院），因而受到各種形式的驅趕、阻撓。無家者現象專家Graham Pruss表示，無論身處哪個國家，社會都需要認清房價難以負擔、自然災害、就業流失等情況，都在影響我們「住在公共場所的鄰居」，社會需要共同行動才有望解決問題。

上文節錄自第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《 深陷房價危機的繁華都會 帳篷和車子成為可負擔住房？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。