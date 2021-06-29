新冠疫苗│盤點新一代疫苗　滿足全球市場需求成功在望？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-06-29 13:22

目前，全球對新冠疫苗的需求依然異常龐大，加上變種病毒和疫苗有效性等因素，外界開始關注第二代新冠疫苗的進度，希望它們盡快投入市場。新冠疫苗明年產量預料超過230億劑，多間藥廠都想分一杯羹。究竟這批二代疫苗有哪些參與者，他們純粹是研發慢過人，還是有望憑藉新技術「遲來先上岸」？

迄今為止，疫苗依然是全球走出疫情的最有效手段和希望所在。其中，輝瑞和莫德納的mRNA疫苗、科興及國藥的滅活疫苗，以至俄羅斯的衞星V腺病毒疫苗都是已獲全球廣泛應用的新冠疫苗，可說是搶佔了市場先機，而牛津疫苗和強生疫苗亦憑低廉的價格及便於運送等因素而獲得青睞，在全球廣泛使用。

據世界衛生組織（World Health Organization）的數據，全球還有277種新冠疫苗正在開發中，當中93種已經進入早期至中期的臨床測試階段，意味它們或可在2021年底或2022年上市。

這批臨床試驗中的疫苗大多都是注射式，另有兩款是口服式，以及七種鼻腔式噴霧。當中較受外界關注的有以下幾款：

Novavax被指有望取代莫德納成第二大盈收最多新冠疫苗。(Reuters)

Novavax : 為美國初創公司，有指它很可能是新一批疫苗中最先獲批緊急使用的疫苗之一。候選疫苗NVX-CoV2373為重組蛋白疫苗，透過基因改造技術，利用飛蛾細胞提取無害新冠病毒蛋白，刺激人體免疫反應，據報有效率高達96%，在雪櫃內的保存期亦有所延長。

賽諾菲（Sanofi）及葛蘭素史克（gsk） : 兩間大型藥廠雖未能跟上輝瑞、莫德納等企業的步伐，但作為國際大型疫苗生產商亦備受期待，尤其是他們現有的生產和分發疫苗的能力。兩間企業均針對中低收入國家開發重組蛋白疫苗，早前被迫重做第二階段試驗，最終顯示出良好的免疫反應。

Valneva：歐洲唯一一款滅活疫苗，或較其他使用棘突蛋白的疫苗對變種病毒更有優勢。此疫苗已進入第三階段試驗，初步數據顯示對老人及免疫功能差的患者更有效。

CureVac：主力研發第二代疫苗的德國生物技術公司，它採用了新一代mRNA技術，聲稱比輝瑞和莫德納的更成熟，成本低之外疫苗更能兼容其他藥廠生產的疫苗，令接種更加方便。然而，根據近期的研究結果顯示疫苗保護效力只有47%，令外界大失所望。

ReCOV：中國內地研發的第二代新冠疫苗，由江蘇省疾病預防控制中心、泰州醫藥高新技術產業園區和瑞科生物聯合研發。目前已在新西蘭展開第一期試驗，預計在今年秋季公布初步安全性和免疫原性數據。

CureVac早前的結果只有47%保護率，令外界大失所望。(Reuters)

此外，輝瑞和莫德納也在研發第二代疫苗，包括針對變種病毒的疫苗，以及改善儲存和運輸的新配方。還有其他規模較小的疫苗生產商參與競爭，雖然他們的技術未必及大藥廠先進，但他們也希望透過使用不同技術或新付運機制能有望分一杯羹，如美國生物科技初創ImmunityBio，正在試驗四種疫苗方法，包括注射、藥丸膠囊、脷底丸及噴鼻劑。這間主力研發癌症治療的公司希望其病毒載體疫苗，能夠刺激 T 細胞產生更持久的免疫反應。

難撼動現有疫苗 但市場也足夠龐大

雖然有分析認為新一批疫苗難以撼動現有疫苗的市場地位，但外界相信新一代疫苗依然大有可為。疫苗顧問公司總裁John Grabenstein表示，新一代疫苗依然有發展的潛力。他指出：「第二批疫苗雖然難以獲得最有利潤的市場，但也可以獲得較低利潤的市場，而由於需求龐大，他們所獲得的訂單規模仍然高於一般主流疫苗的市場。」

新冠疫苗市場仍足夠龐大。(Getty)

其實，不少新一代的疫苗並非建基於嶄新技術，如賽諾菲、葛蘭素史克，這些藥廠希望憑藉其生產規模、疫苗價錢和嶄新技術等各方面，在應對今次新冠疫情中扮演一定的角色，尤其是他們普遍更易於儲存和運輸，部份更毋須兩次注射，且副作用更少。這些因素都有利於在農村地區和發展中國家廣泛施打。

其他疫苗亦有優勢，如CureVac的生產成本更低，亦可能更易於與其他疫苗「溝針」使用。此外，Valneva 疫苗也可能在老人群體引起更好的免疫反應。部份新疫苗也有可能帶來更持久的免疫反應，同時有效應對更多更新的變種病毒，或有助於遏止疫情爆發。

不少發展中國家依然深受疫情影響，圖為南非街頭。(Reuters)

據英國分析公司Airfinity的研究，Novavax或有機會取代莫德納，於明年成為全球第二大盈收最多的新冠疫苗生產商，估計銷售額達179億美元。而賽諾菲、葛蘭素史克及CureVac也有望獲得60億美元的銷售額，較一般「高銷售藥物」的10億美元銷售更高。

誠然，疫苗市場很大程度取決於未來是否需要注射加強劑，以及其頻密程度，如是每半年、每年、或每數年注射一次；同時要視乎對未來變種病毒的有效性和保護力。早前，輝瑞行政總裁Albert Bourla經已指出，很大機會需要於12個月內注射加強劑，其他疫苗生產商也正在進行相關的研究。

Albert Bourla(右)指出，民眾或需要接種加強劑。(Reuters)

然而，由於許多亞洲、非洲和拉丁美洲的發展中國家依然缺乏充足的疫苗供應，這些國家至今仍深受嚴峻的疫情影響，相信更廉價和易於儲存的新冠疫苗定必會大受歡迎。更何況，正如費城兒童醫院疫苗教育中心主任Paul Offit指出，新冠肺炎的衝擊雖會隨時間消退，但病毒仍會持續存在，並可能轉為流感化的狀況，「只要世界上存在這種病毒，我們就需要接種疫苗。」

新一代疫苗的成效仍言之尚早，需要待後期臨床測試提供更多數據，而且亦面臨不少障礙，如新變種可能會減低臨床試驗有效率、產能等。