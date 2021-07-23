疫後「大辭職潮」：美國人也流行躺平了？

隨着各地開始放寬防疫禁令，市面上的餐廳、咖啡館、各類零售商店重新貼出招聘廣告。由於疫情期間因為資金短缺而被迫解僱員工，裁減人手的店舖，現今卻很難請人，人手之短缺情況甚至令它們難以重新開鋪，主因是很多人不太想重回以往的工作環境。

這個趨勢，在網絡上被笑稱為「大辭職潮」（The Great Resignation / The Big Quit）。疫情之後，美國人選擇躺平了?



根據Monster.com最新的問卷調查顯示，超過九成受訪民眾現正思考是否要尋求新工作。鑑於疫情帶來的工作新常態，他們不再想做一些「未能容許他們在家工作」或「未能擁有彈性上班時間」的工作。

疫情之後，也許很多人都覺得工作不應佔據人生的大部分時間。或者這樣想：工作不應該是那麼辛勞的。

「我們都以實實在在的方式，看到了生命原來是多麼短暫和脆弱。我們發現很多全職工種的工作都可以在家完成，而且只需要一半甚至更少的時間。」電影及文化評論人Sara Stewart在CNN發表的評論文章寫道。

同時，隨着防疫措施陸續放寬，餐廳、商店等服務業都開始重新營業，但僱主紛紛抱怨請人困難，「有工無人做」。因此近月，美國社會都紛紛討論，到底失業救濟及政府的疫情援助支票，是不令導美國人不願開工的原因。有些民眾說：「失業救援金，再額外加張支票，比我打工的錢還多。」說法惹來不了保守派傳媒及評論員抨擊，質疑政府「養懶人」。

疫情讓居家工作成為了常態，甚至可能會令工作模式出現永久性的改變。（Getty Images）

疫情與勞權

疫情之前，基層勞工權益問題早已成為美國社會矛盾的其中一個隱患，低工資、低福利、工時長令廣大勞動階層苦不堪言。疫情期間，不少工人紛紛怨言資方忽視防疫措施，罔顧員工安全健康。

疫情期間被指保護員工不力、被說得最多的要數到全球最大網購電商亞馬遜（Amazon）。亞馬遜旗下擁有超過80萬名員工，散布全美各州，大多是倉務員、物流車手和訂單採作人員。超時工作、惡劣工作環境等問題讓亞馬遜倉庫經常被形容為「血汗倉庫」。疫情期間，亞馬遜更屢次被揭發無視工作防疫標準，在疫情高峰期時強行要求員工返回倉庫工作，置員工於重大染疫風險之下。

所幸的是，有些企業已開始在工作模式作出一些「以員工為本」的改變。尤其一些科技公司，如Twitter、Dropbox等企業，現今已經容許員工無限期遙距工作。甚至有些公司已正在進行四天工作制的試驗，例如總部位於紐約的眾籌平台Kickstarter，希望確保員工生產力之餘，還能給予員工充足的工餘休息時間。

遠在北歐的冰島，亦正在實驗試行四天工作制。結果顯示，較短的工時並沒有影響員工的生產能力，甚至還有顯着改善的表現。

企業的工作模式，也許在後疫情時期會出現一些改變。（Getty Images）

是時候「懶惰」了?

另一方面，疫情的確讓「工作與生活」平衡的思考，再度回歸大眾討論視野，亦令到不少普羅民眾思考工作的意義。這一年多以來目睹這麼多生離死別，拚了老命工作為的是什麼？──這成為不少美國人心目中敲問自己的問題。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，大多數美國人至少患有一種慢性疾病。新冠肺炎疫情在美國肆虐，導致3,000多萬人不幸先後染疫，也讓美國民眾認真思考個人健康的重要性。

新冠肺炎疫情在美國肆虐，讓美國民眾認真思考個人健康的重要性。（AP）

不過，另一方面來看，有不少人會覺得，這種思維是人們藉以「懶惰」的表現──甚至甘願失業來領取救濟金，也不願意付出辛勞工作，最終無助於促進社會生產和進步。

可是，Sara Stewart卻認為，這是將「懶惰」這一詞彙負面化了。她認為「懶惰」就是讓腦袋重新提神的機會。無論做哪一行業，都需要充足的「懶惰時間」，保持身心健康。

「作為一個作家，我可以證明，世上沒有一個比離開電腦屏幕及書桌更好的方法，去提高生產力和創作力。」Sara Stewart說道。