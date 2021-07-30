東京奧運｜Sunisa Lee成為「新體操女王」美國亞裔選手受歧視未止

美國體操女王比拉絲（Simone Biles）宣布退出奧運賽程，但無阻美國女子體操隊在其他項目上大放異彩，隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）成功拿下女子體操個人全能的金牌，寫下美國首為亞裔奪體操全能金牌的歷史。

這位年僅18歲小姑娘是隊中最年輕的成員，也是美國土生土長的苗族人，成長之路並不容易。蘇妮莎為美國亞裔爭光，在社交媒體引起廣泛回響，振奮了不少亞裔人士。尤其自疫情以來，美國亞裔受到暴力攻擊及歧視問題十分嚴重，就算代表國家的亞裔運動員也逃不過仇恨與欺凌。



體操從來是美國體育強項之一，奧運場上美國體操健兒的表現往往備受矚。賽前大熱、「黑珍珠」比拉絲因壓力失準而宣布退賽，讓美國民眾大呼難過。蘇妮莎卻無懼珠玉在前，成功代替比拉絲，為美國隊拿下了女子體操全能五連冠。

蘇妮莎（Sunisa Lee）在女子全能體操奪金，一鳴驚人。（AP）

蘇妮莎除了是今屆美國女子體操隊最年輕的一員，更是首位入選美國奧運代表隊的苗族人。苗族人大多是在上世紀越戰期間，戰事因波及鄰國老撾，因而經歷大流散。美國中情局曾徵兵30,000名苗族人參與戰爭，戰爭期間死亡的苗族人多達20萬。

大批苗族人在70年代以難民身份來美定居，至今美國苗族人口約有26萬。他們集中在美國中西部地區生活，明尼蘇達州正是 苗族社群的最大聚居地，人口逾6.6萬人，蘇妮莎正是出生於該州首府聖保羅巿（Saint Paul）。蘇妮莎的父母正是來美的難民之一，然而雖然成功逃避戰亂，但至今六成美國苗族人屬於低收入階層，超過四分一更屬貧窮階層。

蘇妮莎的父親John Lee曾透露，讓家中五名小孩接觸體操，本身只想他們強健體魄，但蘇妮莎卻展現出一些天賦。除了讓女兒上體操會受訓，由於買不起專業的平衡木，他便以木材自製給她，那條平衡木至今仍放在家中後園。

在聖保羅巿，苗族社群都為蘇妮莎奪金而欣喜若狂。父親John Lee（右）更感驕傲。（AP）

苗族社群既不算太多，亦生活得集中，族群關係相當密切。蘇妮莎父親兩年前因從樓梯掉下，導致下半身癱瘓，苗族社群在新年期間都送上支持，為他們一家籌款。本月較早，大班苗族親友更在蘇妮莎家中舉辧奧運送行派對，為蘇妮莎出發赴日前打氣。在女子體操賽程間，苗族社區都圍起來一同觀賽，得悉蘇妮莎創下奧運歷史，更是上下一片歡天喜地。

在過去一年疫情期間，蘇妮莎在備戰東京奧運的過程，承受壓力非輕：腿骨骨折傷患困擾、叔母及叔母感染新冠病毒而死，還受到亞裔歧視浪潮困擾。

根據停止仇恨亞太裔（AAPI）中心的統計數字，由2020年3月19日至2021年3月31日，中心收到6603宗亞太裔受到言語或身體攻擊的報告。

美國的種族歧視問題，連國家級運動員都未能倖免。美國日裔空手道選手Sakura Kokumai五月便在美國奧運隊伍的網站上，講述自己曾經在加州一個公園，受到言語上的種族歧視攻擊。

男體操選手尤摩度亞（Yul Moldauer）也曾在街頭受到滋擾，一名女子對他吆喝「滾回中國吧」。

比拉絲落幕退出今屆奧運，蘇妮莎馬上成為焦點所在。但蘇妮莎形容比拉絲是她的支持與啓發。（AP）

甚至到了奧運期間，對於運動員的種族騷擾情況未止。比拉絲因精神健康為由宣布退賽後，美國國內同樣出現針對她的種族歧視攻擊。蘇妮莎對此亦深感難過，為偶像兼隊友護航：「我們不欠任何人，我們不欠你一個金牌。」

「不懂為何人們無緣無故要憎恨我們，如果我們能展示超越他們所想，這會很酷。」針對種族歧視問題，蘇妮莎曾經有感而發。這次她卻成功超越大眾期望，勇奪金牌寫下歷史，除了振奮了美國的苗族人，更是為美國的亞裔爭一口氣。