Facebook殺入「元宇宙」：虛實結合社交將成真？

Facebook創辦人朱克伯格在今星期初發表的公司財報中，宣布會成立一支專責團隊，全力研發打造Facebook旗下「元宇宙」。他更揚言，Facebook在五年後將會從一間社交媒體企業，轉型為一間元宇宙企業。這次轉型，再度揭示朱克伯格繼續意欲主宰未來虛實結合世界的野心。不過，元宇宙究竟是什麼東西？



所謂元宇宙，最早出現在美國科幻作家Neal Stephenson創作的小說《Snow Crash》中，形容一個與現實世界平行發展的網絡虛擬空間。

由於元宇宙的特性，比較容易跟電子遊戲相結合。因此，目前主力開發及主要應用元宇宙概念的企業，通常都是遊戲公司。近年遊戲界大受歡迎的《Roblox》，容許玩家在其元宇宙世界裏創作遊戲，並給予其他玩家進入遊玩，它標榜的概念就是「元宇宙」。

2020年4月5日，英國曼徹斯特一名女童於Roblox的一個遊戲裏為角色加添口罩。（Reuters）

區塊鏈遊戲《The Sandbox》也是「元宇宙」遊戲的例子。而且，它的區塊鏈特性及NFT交易機制，讓玩家在創作遊戲、擁有遊戲資產時能夠獲得更真實和更安全的擁有權證明。

元宇宙概念可以擴展至包含虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）、區塊鏈、人工智能及各類型基於互聯網的商業及社交活動等。所以，它未來的發展潛力空間相當巨大。

的確，眾科網巨頭已對元宇宙這一未來概念市場虎視眈眈。Microsoft、Google現已在AR和VR硬件研發中擁有領先技術的優勢，更視之為智能手機之後的下一個顛覆世界的機會。

朱克伯格早前已預言，2030年人們將會慣常擁有一副具運算能力、為個人帶來全天候虛擬體驗的VR/AR眼鏡。Facebook早在2012年已經成功收購虛擬實境科技初創公司Oculus，目前已推出VR頭盔面罩產品，讓用家可以享受VR遊戲及娛樂體驗。

Facebook早在2019年的Oculus Connect大會上，已視VR為下一個重要科技變革技術。（Facebook）

當然，朱克伯格的野心不只在娛樂領域。他直言要做到通過VR讓用家直接在元宇宙互相交流，即是雙方實際上身處不同地方，但能在元宇宙通過沉浸式體驗，感受彷如置身在一起的互動。日後無論在職場、學校，抑或娛樂或購物，都可以在元宇宙實現這種虛擬與現實結合的交流關係。

「人們不應再活在這個細小、發光的長方體（指智能手機）裏了。」朱克伯格對科技媒體The Verge說道。他這番說話背後的意思是，現在我們玩Facebook、Instagram，只是在智能手機上掃過畫面，閱覽資訊。

他認為，未來人們進行社交、網購、進行網絡會議等日常活動，不應再侷限於智能手機，而是透過VR智能眼罩進入沉浸式體驗的元宇宙內，容許我們「置身在內」進行上述任何活動，真正實現「虛實結合」的日常生活。

藉着今次發表財報的機會中，朱克伯格明言Facebook未來盈利方式，將會從目前主要依賴的網絡廣告，分散到售賣元宇宙虛擬商品和提供「虛擬體驗」。

當然，廣告也會是Facebook的盈利重心之一，但也將會與公司向元宇宙的整體轉型目標方向相結合。即可能是，商戶在未來可能可以在Facebook創造的元宇宙中投放目標式廣告（targeted ad）。

「我相信元宇宙將會是移動互聯網的繼承者。」朱克伯格在Facebook發帖文說道。

元宇宙將會是繼智能手機開啟的移動互聯網時代以後，下一個顛覆世界的科技嗎？