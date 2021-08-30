用家追求閨房之樂「敢說敢買」　搭上疫情便車　性健康行業急擴張

彷彿從《格雷的五十道色戒》開始，影視作品的情慾鏡頭顯得愈來愈露骨，尺度愈來愈大，但這些裸露場面沒有使到觀眾卻步——我們看着這些「軟性色情作品」，隨主角的呼吸聲心跳加速，面紅紅等待着被觸碰。

無可否認的是，受到流行文化和女性賦權等影響，社會經歷新一輪的性解放。愈來愈多人不再視性事是禁忌話題，荷里活女星甚至利用她們的影響力推廣情趣用品，性健康（sexual wellness）也成為了一個擁有廳大潛力的行業。到了今日，我們不再停留於「如何進行安全性行為」等老掉牙的問題，反而要問：如何從性行為得到猶如置身人間天堂的感覺？



圖為Lovehoney集團旗下品牌Womanizer的DUO震動按摩器。（受訪者提供）

新冠疫情封城 助長行業擴張

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情改寫了我們的生活，拉遠了人與人的距離。但對於渴望「人與人的連結」的人來說，要怎樣填補那個缺口呢？相信不少人轉向追求高質素的個人時間，性玩具正正是他們的好工具。

根據大視野研究公司（Grand View Research）的報告，2020年全球性玩具銷售量增加26%，達到336億美元。2021年的總銷售量雖然預計下跌近9%，但將於2022年中旬恢復增長，並每年增加8%直至2028年。不少公司都準備大展拳腳，例如花花公子的母公司3月以2,500萬美元收購了經子公司出售性玩具等的TLA Acquisition Corp。

積極擴充版圖的還有德國的WOW Tech集團和英國的Lovehoney。兩間公司8月12日宣布合併成為Lovehoney集團。2021年，集團預計將會帶來超過4億美元的收入。集團稱，收入將會是兩間公司去年合計收入的兩倍，將成為全球以收益計算最大的性健康公司。

圖為Lovehoney集團旗下品牌We Vibe的We-Vibe Chorus震動按摩器。（受訪者提供）

社會邁向自由 不忌諱談性事

集團旗下有不同的品牌，其中Womanizer和We-Vibe可以說是主打。前者是為女性而設的震動器，刺激女性的陰蒂，讓她們能夠達到高潮；後者則有專為夫妻情侶而設的震動器，可以於性交時同時刺激女性的陰蒂和G點，增添情趣。有趣的是，Womanizer的對象是女性，但有一半的銷售量是來自男性，說明很多男性都不再拘泥於所謂的自尊，不介意為女伴張羅情趣用品，單純希望對方得到美滿的性生活。

當《格雷的五十道色戒》影星狄高達莊遜（Dakota Johnson）嘗試為性玩具正名以及「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）毫不忌諱為自己入手震動按摩器，社會風氣明顯走向愈來愈開放的一面。Lovehoney集團行政總裁普勒滕貝格（Johannes Plettenberg）接受訪問時提到，行業的發展是多得自由化的趨勢，「我們看到我們的範疇每天都獲接納多一些」，而且思想較開放的年輕人認同，美好和滿足的性生活能夠改善每天的生活品質。

傳統而言，西方社會較開放，東方社會雖然有所進步，但性事某程度來說仍然是禁忌。視為性行為去污名化為使命的Lovehoney卻不認為這是不能逾越的高牆。普勒滕貝格認為，西方社會和東方社會差異只是在於發展階段。他指出，數十年前，歐美對性事的污名化情況普遍，但現時於韓國和日本都見到有好的跡象，中國也開始出現。他雖然未能給出確實數字，但東方可能只是落後西方數十年的時間。

圖為Lovehoney集團行政總裁普勒滕貝格。（受訪者提供）

放眼疫後未來 角力社交巨擘

面對疫後復蘇，Lovehoney跟所有在疫情中搭了便車的公司一樣，都要找到出路，才能成為「長勝將軍」。普勒滕貝格卻沒有太擔心前景。他解釋，疫情以來有愈來愈多的「新手玩家」，這些入手了人生第一個性玩具的人大部份都會再購買更多，「他們買了一個，他們嘗試了，他們跨越了社會和家庭向他們灌輸的羞恥感」，當他們有勇氣買了一個，就會明白到當中的樂趣和購買更多，因為總有更多事情可以體驗。另一方面，疫情帶來的紅利使到更多人談論這個行業，因此吸引更多「新手玩家」，形成循環。雖然他估計今年的增長較去年弱，但仍然能夠穩步上揚。

當然，這樣不代表集團未來一帆風順。普勒滕貝格近一年前接受英國傳媒訪問時曾提到公司面對的其中一個困難是市場推廣。網絡平台例如Google、Twitter和Facebook都對性產品避之則吉，情況到現時都沒有改變。普勒滕貝格認為，這些平台都對性幸福有意見，「由於他們都是美國公司，他們很懼怕社會的污名化，他們沒有勇氣」。

他們處事非常虛偽。看看荷里活電影，充斥完美身段的身體和裸體……但你不可以談論自慰為你帶來更好生活的真正好處。我們甚至不會展示任何露骨內容……或許只是產品、品牌或標語。 普勒滕貝格

除了《格雷的五十道色戒》等摸索情慾的題材以外，現今還有很多作品從其他方面探討性。例如電視劇《黑鏡》（Black Mirror）出現過以虛擬實境（virtual reality）進行性交的情節，還有波蘭電視劇《性福演算法》（Sexify）提到研發協助女性達到高潮的程式。普勒滕貝格坦言這種發展未必是集團的目標，「我們是主要目標是帶來性幸福，我們專注於情侶夫婦」，「我想我們的顧客處於社會主流，體驗快樂的性生活，我不肯定性愛機器人會否能夠打進主流。」