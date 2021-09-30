超市、餐廳、零售大缺貨：歐美如何拯救聖誕?│供應鏈大混亂・一

聖誕節對無數西方人來說是個非常重視的日子，除了準備聖誕樹、聖誕咭、火雞、禮物等應節物品外，與至親好友聚首一堂歡度佳節亦十分重要。雖則現時距離聖誕為時尚早，然而他們經已開始憂慮今年或將繼去年之後再一次掃興而回，因為上述的物品有可能無法如期購買得來…

箇中原因是當前全球供應鏈出現大混亂，導致許多國家的貨品供應變得異常緊張。究竟此一大混亂的成因和影響如何，歐美國家又可以怎樣為聖誕節「救亡」？



近期，英國、美國、澳洲等地的超市、餐飲、零售商店紛紛出現貨架空空如也的境況，顯著影響商戶對顧客的貨品供應。例如，英國持續出現雞肉短缺，導致著名快餐連鎖餐廳Nando’s近期被迫暫時關閉50間分店；美國麥當奴則因顧客在疫情下大多選擇外賣，因而出現紙袋短缺的情況。

此一影響還遍及建築、汽車、髮型屋、傢私等各行各業，嚴重影響日常生意營運和商品供應。除了產品供應緊張外，由於交通運輸的供需失衡，近期的運費因而大幅上升，短期內或導致貨品價格高漲。

自去年一月新冠肺炎疫情爆發，最初迫使中國不少工廠和生產線停頓，世界各地陸續感受到由此帶來的影響。這個多年來出口大量產品、零件和材料的國家的供應一下子消失，嚴重打擊供應鏈。及後疫情擴至全球，導致世界各地不少生產基地受到影響，加劇供應鏈緊張的情況。

香港恒生大學全球供應鏈管理政策研究所主任黃彥璋副教授向《香港01》指出：「由於各地疫情還未有完成消退，其對全球供應鏈的影響持續惡化。」他補充，由此引發的供應鏈大混亂，阻礙了港口和貨櫃船的正常運作，加劇了原材料和半成品的供應延誤，從而加劇了終端產品的短缺。

黃彥璋表示，在港口和海上作業方面，疫情的影響同樣不斷擴大。他說：「一個40呎標準貨櫃歐洲與美洲的運費由疫情前的6,000至7,000美元，上漲到今年 8 月的20,000美元以上。」

他指出運費亦受到美國、中國和許多其他地方發生的疫情及港口關閉的影響，如寧波於8月關閉了其中一個港口碼頭作檢疫措施。此外，今年3月蘇彝士運河（Suez Canal）阻塞等，也進一步擾亂了港口的正常運營。

全球供應鏈大混亂，不少港口、貨櫃船因疫情而出現擠塞和延誤。(Getty)

供應鏈大混亂亦嚴重影響部份製造商採取了精益生產（lean production）來降低庫存成本的製造商。如由於缺乏電子芯片，豐田決定將其全球汽車產量減少 40%。黃彥璋指出：「這種產量下降的趨勢，加上管道供應的延遲，可能會進一步推高市場價格。」他重申這種供應鏈混亂的影響正在擴大，正如英國國民保健服務（NHS）警告，由於缺乏必要的醫療設備而不得不推遲一些血液檢查。

黃彥璋又指，雖然許多製造商和公司無法獲得足夠的原材料和成品來維持日常運營，但由於許多人在疫情期間被迫長時間留在家中，對遊戲機、健身訓練設備和機器等產品的需求激增。他強調：「因此在一些傳統需求下降的同時，更多非常規需求在新常態下激增。」早前疫情亦因許多美國家庭持續購入許多傢俬及木材而令美國貨運入口需求大量增加。

疫情期間，一些傳統需求正在下降，但部份非常規的需求卻在上升。(Getty)

英擬貨車司機「搶救」聖誕

目前，因應產品交貨期的持續延後，越來越多的澳洲零售商被迫提前8到12個月訂購庫存。澳洲上市零售商Super Retail Group行政總裁Anthony Heraghty表示：「即便如此，準時到貨的機會也是零。如果今天不在貨架上的貨品，我認為到今年聖誕高峰期間有貨的可能性非常之小。」他補充，顧客需要考慮及早為聖誕節做好採購準備，因供應鏈的延誤至少持續到明年，甚或至2023年。

類似的情況在歐美不少國家上演。隨着全球部份最繁忙港口的航運積壓繼續創下歷史新高，洛杉磯港執行董事Gene Seroka對其影響感到擔憂。他說：「全球供應鏈面對的挑戰，相當於將10線行車的高速公路縮成5線。」他同樣警告美國民眾，今年及早為聖誕節採購，否則可能會在這個重要日子感到非常失望。

英國希望透過放寬重型貨車司機的測試，以挽救聖誕期間的運輸人手危機。(Reuters)

除呼籲民眾及早準備過節外，英國方面為「救亡」聖誕佳節，將簡化重型貨車司機的測試，以防止佳節期間出現供應鏈危機。雖然業內人士表示有關的改動僅屬輕微，但至少有望每周提供約300名新司機。但他們同時警告，缺乏經驗的新手司機可能無法即時駕駛載滿貴重物品的貨車，否則可能面臨高昂的保險成本。

上述措施是因應當地過去兩年由於疫情和歐脫的原故，導致英國流失了近5萬名貨車司機。這使得運輸公司缺乏足夠的人手駕駛貨車，導致當地眾多行業無法追上顧客的需求，由超市、餐館到公共衛生部門，不少所需的貨品、物資、原料也出現付運延遲。而且，英國經濟對公路運輸相當依賴，故對貨車司機的人數對當地經濟造成不少影響。

因應當前的疫情，明年的聖誕或許依然不能樂觀？(Getty)

英國商界則敦促政府發放短期簽證，以允許自年初以來被禁止在英國工作的歐盟司機回來。去年6月為止，英國流失約1.4萬名歐洲司機。各界認為讓歐洲司機回英，將是短期內解決聖誕節供應危機的最佳方案。然而，商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）經已拒絕業界的請求，他重申企業應僱用和培訓國內的工人。

黃彥璋依據當前情況估計，供應鏈大混亂至少持續至明年年中。(受訪者提供)

恐惡性循環波及下個聖誕？

傳統上，跨太平洋貨運需求從夏末開始，在季節性採購後的冬季結束。黃彥璋指出，雖然傳統觀念認為，一旦工廠清理了積壓，中斷就可以得到緩解。惟他認為，去年的需求高峰並沒有因為出貨延遲而真正下降，今年的需求高峰又已經開始。他說：「兩年需求高峰的重疊將對整個供應鏈造成新一輪影響，簡言之，供應鏈大混亂已經與新的生活常態交織在一起，或形成惡性循環。」

他解釋目前情況主要是供應鏈存在大量積壓，如果多數延遲的貨物最終得以交付購買者，相信會解除很大部分的問題。不過，他亦不忙提醒：「儘管如此，疫情仍會對港口、海運和其他供應鏈運營（如生產）構成影響。如果另一波疫情再次發生，供應短缺很可能會促使成再次積壓。」